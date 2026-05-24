Инвестиции в новый проект превысят 27 миллионов рублей - детали запуска

В Мурманске построят современную верфь для маломерных судов к 2031 году

В Мурманске появится новый производственный объект. Проект реализует крупная компания. Ожидаются значительные инвестиции. Запуск намечен на ближайшие годы.

В Мурманске появится новый производственный объект. Проект реализует крупная компания. Ожидаются значительные инвестиции. Запуск намечен на ближайшие годы.

В Мурманске стартует масштабный проект по созданию цеха для выпуска маломерных судов. Компания «Кольская судоверфь», зарегистрированная в 2024 году, намерена построить современный производственный комплекс на берегу Кольского залива. Объем вложений в строительство превысит 27 миллионов рублей, а площадь будущего объекта составит более 1,5 тысячи квадратных метров, пишет Abn.agency.

Работы по возведению инфраструктуры начнутся в 2027 году, после завершения оформления всех необходимых документов на земельный участок. Ввод в эксплуатацию нового предприятия запланирован на 2031 год. Производственный комплекс разместится вне портовой зоны, что позволит избежать ограничений, связанных с портовой деятельностью.

На территории будущей верфи появятся три основных здания: сборочный, отделочный и механический цеха. Кроме того, будет оборудован слип для спуска судов на воду, причальная стенка и гидротехническая инфраструктура. Такой подход обеспечит полный цикл производства и подготовки судов к эксплуатации.

Руководство компании рассчитывает занять значимую позицию на рынке спортивных и прогулочных судов. Несмотря на то, что по итогам 2025 года предприятие зафиксировало небольшой убыток, планы по развитию остаются амбициозными. В перспективе новый объект должен стать одним из ключевых центров судостроения в регионе.

Проект реализуется в рамках статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации, что открывает дополнительные возможности для развития бизнеса. Совокупные инвестиции резидентов АЗРФ в экономику Мурманской области уже превышают 370 миллиардов рублей, и новый цех станет еще одним шагом к укреплению промышленного потенциала региона.