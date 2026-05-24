Инвестиции в новый проект превысят 27 миллионов рублей - детали запуска

24 мая 2026, 16:28
В Мурманске построят современную верфь для маломерных судов к 2031 году
В Мурманске построят современную верфь для маломерных судов к 2031 году
В Мурманске появится новый производственный объект. Проект реализует крупная компания. Ожидаются значительные инвестиции. Запуск намечен на ближайшие годы.
В Мурманске стартует масштабный проект по созданию цеха для выпуска маломерных судов. Компания «Кольская судоверфь», зарегистрированная в 2024 году, намерена построить современный производственный комплекс на берегу Кольского залива. Объем вложений в строительство превысит 27 миллионов рублей, а площадь будущего объекта составит более 1,5 тысячи квадратных метров, пишет Abn.agency.
Работы по возведению инфраструктуры начнутся в 2027 году, после завершения оформления всех необходимых документов на земельный участок. Ввод в эксплуатацию нового предприятия запланирован на 2031 год. Производственный комплекс разместится вне портовой зоны, что позволит избежать ограничений, связанных с портовой деятельностью.
На территории будущей верфи появятся три основных здания: сборочный, отделочный и механический цеха. Кроме того, будет оборудован слип для спуска судов на воду, причальная стенка и гидротехническая инфраструктура. Такой подход обеспечит полный цикл производства и подготовки судов к эксплуатации.
Руководство компании рассчитывает занять значимую позицию на рынке спортивных и прогулочных судов. Несмотря на то, что по итогам 2025 года предприятие зафиксировало небольшой убыток, планы по развитию остаются амбициозными. В перспективе новый объект должен стать одним из ключевых центров судостроения в регионе.
Проект реализуется в рамках статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации, что открывает дополнительные возможности для развития бизнеса. Совокупные инвестиции резидентов АЗРФ в экономику Мурманской области уже превышают 370 миллиардов рублей, и новый цех станет еще одним шагом к укреплению промышленного потенциала региона.
Похожие материалы
-
23.05.2026, 20:35
SpaceX впервые испытал Starship V3: новые двигатели, нештатная посадка и планы на Луну
SpaceX провела первый запуск ракеты Starship V3 с модернизированными двигателями Raptor. Испытания прошли с техническими сложностями, но компания получила важные данные для будущих миссий. Это событие может повлиять на сроки реализации лунной программы Artemis и коммерческих полетов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:01
Скидки на транспорт для семей с детьми: что изменится в 2026 году и как оформить льготы
В 2026 году семьи с детьми смогут существенно сэкономить на поездках по России благодаря новым скидкам на железнодорожные и авиабилеты. Важно знать, какие документы потребуются для оформления льгот и какие ограничения действуют для разных категорий пассажиров.Читать далее
-
23.05.2026, 08:43
Starship и Super Heavy V-3: новый этап испытаний самой мощной ракеты в мире
SpaceX провела очередной успешный запуск Starship с носителем Super Heavy V-3, что может ускорить подготовку к пилотируемым миссиям на Луну и Марс. Почему этот запуск важен для мировой космонавтики и какие перспективы открывает новая система - в нашем материале.Читать далее
-
22.05.2026, 20:21
Falcon Heavy готовит запуск: новый телескоп NASA откроет невидимые объекты Вселенной
В 2026 году NASA запускает телескоп Nancy Grace Roman, который способен обнаружить ранее недоступные для наблюдения объекты. Ученые рассчитывают, что новая миссия позволит выявить скрытые нейтронные звезды и получить уникальные данные о структуре Млечного Пути. Почему этот проект может изменить наше представление о Вселенной - в материале.Читать далее
-
22.05.2026, 16:41
Textron показал Ripsaw M1: новая беспилотная платформа для морской пехоты США
Американская компания Textron вывела на публику Ripsaw M1 - свежий вариант беспилотного наземного транспорта, созданного специально для нужд морской пехоты США. Модель отличается колесной базой, электроприводом и возможностью адаптации под разные задачи. Почему этот проект может изменить подход к военной технике - в нашем материале.Читать далее
-
22.05.2026, 09:21
В Тольятти стартовало производство российских генераторов для Lada Iskra
В Тольятти открыли выпуск генераторов для Lada Iskra. Инвестиции составили 763 млн рублей. Производство рассчитано на 480 тысяч единиц в год. Ожидаются новые отечественные автокомпоненты.Читать далее
-
21.05.2026, 07:33
Ariane 6 с четырьмя ускорителями: новый этап независимости Европы в космосе
Запуск Ariane 6 с четырьмя ускорителями стал ключевым событием для Европы: теперь у региона есть собственный инструмент для сложных космических миссий и укрепления позиций на мировом рынке. Это открывает новые возможности для научных и коммерческих проектов, снижая зависимость от внешних игроков.Читать далее
-
19.05.2026, 10:54
Ariane 6 и SpaceX: сравнение возможностей, стоимости и перспектив ракет
Запуск Ariane 6 стал важным событием для европейской космической отрасли, но конкуренция с SpaceX обостряется. В материале - разбор ключевых отличий, стоимости запусков и перспектив программ, которые определяют будущее космических перевозок.Читать далее
-
19.05.2026, 07:38
Ariane 6 с четырьмя ускорителями: новый этап в европейской космической гонке
Запуск Ariane 6 с четырьмя ускорителями стал ключевым событием для Европы: теперь континент способен самостоятельно выводить тяжелые спутники на орбиту, снижая зависимость от США и открывая новые перспективы для научных и коммерческих миссий.Читать далее
-
18.05.2026, 20:14
10 суперкаров с аукционов, которые стоят дороже золота: редкие экземпляры за $10 млн
В мире коллекционных авто есть машины, которые не просто удивляют ценой, а становятся символами эпохи. Мы собрали 10 суперкаров, ушедших с аукционов за суммы свыше $10 млн - от Alfa Romeo до Bugatti. Почему эти модели так ценятся и что делает их уникальными - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
23.05.2026, 20:35
SpaceX впервые испытал Starship V3: новые двигатели, нештатная посадка и планы на Луну
SpaceX провела первый запуск ракеты Starship V3 с модернизированными двигателями Raptor. Испытания прошли с техническими сложностями, но компания получила важные данные для будущих миссий. Это событие может повлиять на сроки реализации лунной программы Artemis и коммерческих полетов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:01
Скидки на транспорт для семей с детьми: что изменится в 2026 году и как оформить льготы
В 2026 году семьи с детьми смогут существенно сэкономить на поездках по России благодаря новым скидкам на железнодорожные и авиабилеты. Важно знать, какие документы потребуются для оформления льгот и какие ограничения действуют для разных категорий пассажиров.Читать далее
-
23.05.2026, 08:43
Starship и Super Heavy V-3: новый этап испытаний самой мощной ракеты в мире
SpaceX провела очередной успешный запуск Starship с носителем Super Heavy V-3, что может ускорить подготовку к пилотируемым миссиям на Луну и Марс. Почему этот запуск важен для мировой космонавтики и какие перспективы открывает новая система - в нашем материале.Читать далее
-
22.05.2026, 20:21
Falcon Heavy готовит запуск: новый телескоп NASA откроет невидимые объекты Вселенной
В 2026 году NASA запускает телескоп Nancy Grace Roman, который способен обнаружить ранее недоступные для наблюдения объекты. Ученые рассчитывают, что новая миссия позволит выявить скрытые нейтронные звезды и получить уникальные данные о структуре Млечного Пути. Почему этот проект может изменить наше представление о Вселенной - в материале.Читать далее
-
22.05.2026, 16:41
Textron показал Ripsaw M1: новая беспилотная платформа для морской пехоты США
Американская компания Textron вывела на публику Ripsaw M1 - свежий вариант беспилотного наземного транспорта, созданного специально для нужд морской пехоты США. Модель отличается колесной базой, электроприводом и возможностью адаптации под разные задачи. Почему этот проект может изменить подход к военной технике - в нашем материале.Читать далее
-
22.05.2026, 09:21
В Тольятти стартовало производство российских генераторов для Lada Iskra
В Тольятти открыли выпуск генераторов для Lada Iskra. Инвестиции составили 763 млн рублей. Производство рассчитано на 480 тысяч единиц в год. Ожидаются новые отечественные автокомпоненты.Читать далее
-
21.05.2026, 07:33
Ariane 6 с четырьмя ускорителями: новый этап независимости Европы в космосе
Запуск Ariane 6 с четырьмя ускорителями стал ключевым событием для Европы: теперь у региона есть собственный инструмент для сложных космических миссий и укрепления позиций на мировом рынке. Это открывает новые возможности для научных и коммерческих проектов, снижая зависимость от внешних игроков.Читать далее
-
19.05.2026, 10:54
Ariane 6 и SpaceX: сравнение возможностей, стоимости и перспектив ракет
Запуск Ariane 6 стал важным событием для европейской космической отрасли, но конкуренция с SpaceX обостряется. В материале - разбор ключевых отличий, стоимости запусков и перспектив программ, которые определяют будущее космических перевозок.Читать далее
-
19.05.2026, 07:38
Ariane 6 с четырьмя ускорителями: новый этап в европейской космической гонке
Запуск Ariane 6 с четырьмя ускорителями стал ключевым событием для Европы: теперь континент способен самостоятельно выводить тяжелые спутники на орбиту, снижая зависимость от США и открывая новые перспективы для научных и коммерческих миссий.Читать далее
-
18.05.2026, 20:14
10 суперкаров с аукционов, которые стоят дороже золота: редкие экземпляры за $10 млн
В мире коллекционных авто есть машины, которые не просто удивляют ценой, а становятся символами эпохи. Мы собрали 10 суперкаров, ушедших с аукционов за суммы свыше $10 млн - от Alfa Romeo до Bugatti. Почему эти модели так ценятся и что делает их уникальными - в нашем материале.Читать далее