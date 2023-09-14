В Мурманской области в ДТП с бетономешалкой погибли четыре человека
Фото: МВД Медиа
Фото: МВД Медиа
Фото: МВД Медиа
Фото: МВД Медиа
Фото: МВД Медиа
Фото: МВД Медиа
Внезапно водитель Lada заметил двигавшийся ему навстречу автомобиль, попытался уйти от столкновения на встречную обочину, но машину занесло и выбросило прямо под колеса бетономешалки. От удара легковушку разорвало на две части, а грузовик улетел в кювет. Все ехавшие в Lada Priora люди погибли: водитель, два взрослых пассажира и ребенок.
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Смертельное ДТП произошло вечером во вторник, 22 августа, на 383-м километре трассы Р-22 «Каспий». Лоб в лоб столкнулись Lada Granta и Lada Priora. Четыре человека погибли, еще пятеро ранены.Читать далее
-
22.08.2023, 07:24
Два автомобиля Lada столкнулись в Ростовской области: не выжил никто из 8 человек
Смертельное ДТП произошло накануне, вечером 21 августа, на трассе Ростов – Волгодонск в Ростовской области. Столкнулись Lada Priora и Lada 2114, погибли 8 человек.Читать далее
-
06.03.2023, 07:48
Названы самые востребованные в России подержанные автомобили: сколько они стоят
Эксперты «Авито Авто» проанализировали ситуацию, сложившуюся на вторичном авторынке в начале 2023 года, и назвали самые популярные марки и модели подержанных автомобилей.Читать далее
-
16.08.2022, 13:44
Водитель «Приоры» погубил себя и четырех пассажиров
Ранним утром на трассе Курганинск – Армавир в Краснодарском крае произошла серьезная авария. Lada Priora выехала на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулась с грузовой «ГАЗелью».Читать далее
-
20.10.2021, 12:38
Челябинский водитель похоронил свою Lada Priora после смертельного ДТП (видео)
Месяц назад житель Челябинской области сбил насмерть пешехода, после чего уехал с места происшествия, а затем попытался скрыть следы преступления. Свой автомобиль он разобрал на части и закопал.Читать далее
-
18.02.2021, 12:31
Помните купе Lada Priora?
В этот день, 18 февраля 2010 года на АвтоВАЗе стартовало производство Lada Priora Coupe. Автомобиль должен был заменить трехдверную «десятку» Lada 112 (ВАЗ-21123).Читать далее
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