В Мурманской области в ДТП с бетономешалкой погибли четыре человека

Ранее мы писали Очередное жуткое ДТП на «Скандинавии»: машину разорвало надвое Смертельная авария произошла утром 14 августа в Ленинградской области, на 65-м километре автодороги А-181 ... Читать далее

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД по Мурманской области, авария произошла около 09:45 утра 14 сентября в районе 1412-го километра федеральной автодороги Р-21 «Кола» в Кольском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Priora пошел на обгон в зоне действия дорожного знака, запрещающего данный маневр, уточняет портал Piter.TV

Внезапно водитель Lada заметил двигавшийся ему навстречу автомобиль, попытался уйти от столкновения на встречную обочину, но машину занесло и выбросило прямо под колеса бетономешалки. От удара легковушку разорвало на две части, а грузовик улетел в кювет. Все ехавшие в Lada Priora люди погибли: водитель, два взрослых пассажира и ребенок.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Приора (от 473 600 Р )

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