Автор: Элина Градова

21 мая 2026, 18:11

В Музее железных дорог открылась выставка к юбилею Михаила Булгакова

Погружение в атмосферу 1920-х - уникальный вагон и арт-инсталляции ждут гостей

В Санкт-Петербурге стартовала необычная выставка. Экспозиция посвящена Булгакову. Посетителей ждут неожиданные арт-объекты. Атмосфера прошлого оживает в деталях.

В Санкт-Петербурге в Музее железных дорог России открылась выставка, приуроченная к 135-летию Михаила Булгакова. Организаторы выбрали для экспозиции настоящий вагон третьего класса, чтобы максимально передать дух эпохи и погрузить гостей в атмосферу 1920-х годов. Именно в такие поезда будущий автор «Мастера и Маргариты» часто садился по пути на работу, сочиняя свои знаменитые фельетоны прямо в пути, рассказывает Piter.tv.

Экспозиция построена так, чтобы каждый посетитель почувствовал себя пассажиром прошлого века. В одном из купе развернулась инсталляция: Кот Бегемот, один из самых известных персонажей Булгакова, ведет забавный диалог с городовым. Особое место занимает старинный телефон 1930-х годов - этот экспонат напоминает о легендарном разговоре писателя с Иосифом Сталиным. Прикоснувшись к трубке, гости словно становятся частью истории.

Современное искусство также нашло отражение на выставке. Художники мастерской «Отражение» представили видеопроекции и живописные работы. На окнах вагона размещен триптих «Жизненный путь», выполненный на полупрозрачной пленке, имитирующей запотевшее стекло. Такое оформление создает ощущение, будто поезд уходит в прошлое, оставляя след в настоящем. На багажных полках расположились миниатюрные фигурки путешественников, символизирующие героев произведений Булгакова - они словно навсегда остались в своих историях.

Выставка «Рельсы. Строки. Фельетоны» будет работать до 1 августа в рамках фестиваля «Петербург. Пространство Булгакова». Посетить экспозицию можно по билетам в Музей железных дорог России. Организаторы уверены: каждый гость найдет здесь что-то новое и неожиданное, а атмосфера настоящего вагона поможет взглянуть на творчество Булгакова под другим углом.

