В МВД назвали максимальный срок лишения водительских прав в России

В ведомстве напомнили, за что водителей лишают прав по КоАП. В перечень попали не только грубые нарушения, вроде вождения в нетрезвом виде, но и ситуации, в которых может оказаться каждый.

В ведомстве напомнили, за что водителей лишают прав по КоАП. В перечень попали не только грубые нарушения, вроде вождения в нетрезвом виде, но и ситуации, в которых может оказаться каждый.

Как Мойка78 со ссылкой на разъяснения МВД, срок лишения права управления составляет от одного месяца до трех лет. Решение принимает суд. Конкретный срок определяет санкция соответствующей статьи КоАП, суд также учитывает состав нарушения и обстоятельства дела.

К основаниям для лишения также относятся передача руля водителю в состоянии опьянения (часть 2 статьи 12.8 КоАП) и отказ от медосвидетельствования (часть 1 статьи 12.26 КоАП). В этот перечень входит и оставление места ДТП участником - часть 2 статьи 12.27 КоАП. Управление в состоянии опьянения также входит в число нарушений, за которые суд может лишить водителя прав по части 1 статьи 12.8 КоАП.

Лишение возможно за причинение легкого или среднего вреда здоровью (части 1 и 2 статьи 12.24 КоАП). За превышение скорости на 60-80 км/ч наказание может составить четыре-шесть месяцев.

Такой же срок предусмотрен за выезд на встречную полосу или встречные трамвайные пути - часть 4 статьи 12.15 КоАП. Права могут отнять за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора (часть 3 статьи 12.12 КоАП). При повторности наказание зависит от конкретного состава правонарушения и предусмотренной для него нормы.

Среди других оснований - непредоставление преимущества автомобилю со спецсигналами (часть 2 статьи 12.17 КоАП). Лишение также грозит за езду без госномеров, с нестандартными или скрытыми номерами (часть 2 статьи 12.2 КоАП).