17 ноября 2026, 11:00
Почему водительские права могут внезапно стать недействительными без единого штрафа
Почему водительские права могут внезапно стать недействительными без единого штрафа
Проверка документов может обернуться неприятным сюрпризом. Основания для этого бывают связаны с самим удостоверением. Есть и обстоятельства, которые зависят от водителя. Разбираемся, когда пластиковая карточка перестает действовать.
Даже автомобилист без штрафов может обнаружить проблему при обычной проверке документов. Если удостоверение утратило силу, управлять машиной с ним нельзя: в зависимости от причины и установленного статуса водителя такое управление может квалифицироваться как езда без права управления.
МВД напомнило, что основанием для прекращения действия удостоверения становится окончание срока, указанного в документе. Для национальных водительских прав стандартный срок составляет десять лет. Водителю важно следить за датой на карточке и заранее позаботиться о замене.
Однако для части национальных удостоверений, срок действия которых истекал в 2022-2025 годах, действовало автоматическое продление на три года. Это правило не отменяет замену документа по другим основаниям: например, после изменения персональных данных или при медицинских ограничениях. Замена нужна и в случае утраты. Поэтому важно учитывать не только дату на пластике, но и обстоятельства, повлиявшие на статус удостоверения.
Документ перестает действовать и после изменения личных данных. Например, при смене фамилии, имени или отчества прежнее удостоверение следует заменить, если указанные в нем сведения больше не соответствуют действительности. Старая карточка с неверными данными права на управление автомобилем не подтверждает.
Состояние пластика также имеет значение. Если повреждение или сильный износ мешают прочитать основные сведения либо рассмотреть фотографию и защитные элементы, удостоверение подлежит замене. После выдачи нового документа старый прекращает действовать: у владельца не должно быть нескольких одновременно действующих национальных удостоверений. Такое возможно, например, при изменении состава разрешенных категорий. Само наличие прежней карточки после замены не обеспечивает права ею пользоваться.
Отдельное основание связано со здоровьем. Если у водителя выявят медицинские противопоказания или ограничения к управлению, уполномоченная медицинская организация либо врачебная комиссия передает сведения в Госавтоинспекцию в установленном порядке. После внесения информации в реестр право на управление может быть прекращено, даже если пластиковая карточка остается у водителя.
Юридические причины также предусмотрены: удостоверение может быть признано недействительным, если его выдали на основании поддельных документов или с нарушением установленного порядка. Эти основания связаны со статусом самого документа, а не с наличием у водителя ранее назначенных штрафов. В сообщении МВД также говорится о действиях при утрате или краже прав: владельцу необходимо подать заявление на выдачу нового удостоверения. После оформления заявления прежний документ аннулируется, чтобы им не воспользовалось другое лицо. Если старые права найдутся, пользоваться ими не следует; подтверждение обращения в Госавтоинспекцию стоит сохранить.
Перед поездкой стоит проверить срок действия удостоверения и соответствие персональных данных. Необходимо также убедиться, что документ читаем и не был заменен или аннулирован. Статус можно уточнить в подразделении Госавтоинспекции. Управление автомобилем с недействительным удостоверением в зависимости от обстоятельств может повлечь ответственность по статье 12.7 КоАП РФ; в предусмотренных законом случаях автомобиль задерживают по статье 27.13 КоАП РФ.
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