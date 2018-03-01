1 марта 2018, 14:06

В МВД подвели итоги 2017 года по угонам

Всего за 2017 год в России было похищено почти 22 тысячи автомобилей, еще примерно столько же квалифицировали по статье, известной как «взяли покататься». Больше всего автомобилей в прошлом году угнали в Петербурге и Ленинградской области.
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В Министерстве внутренних дел рассказали о криминальных итогах 2017 года. По данным ведомства, в прошлом году были украдены 21 842 автомобиля. Угон еще 20 834 машин квалифицировали по 166 статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Это на 10% меньше, чем в 2016 году. Тогда были озвучены цифры про 25 886 и 22 437 угнанных автомобилей, соответственно.

Чаще всего в прошлом году автомобили угоняли в Петербурге и Ленобласти. На втором месте – Москва и Подмосковье. Меньше всего хищений автотранспорта зарегистрировано в Чечне, Калмыкии, Ненецком АО.

Самыми угоняемыми вновь стали автомобили Lada. Классические модели АвтоВАЗа практически беззащитны перед угонщиками, хотя преступники научились справляться и с противоугонными системами новых Лад. А вот популярность японских брендов у автоугонщиков несколько снизилась, уступая место корейским маркам. В рейтинге наиболее угоняемых моделей существенных изменений не произошло. Единственный интересный момент – из топ-20 выбыли автомобили Infiniti, уступив свое место Opel. Эксперты связывают это с дефицитом запчастей из-за ухода с российского рынка General Motors.
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В МВД подвели итоги 2017 года по угонам
{{material_122463}}В Министерстве внутренних дел рассказали о криминальных итогах 2017 года. По данным ведомства, в прошлом году были украдены 21 842 автомобиля. Угон еще 20 834 машин квалифицировали по 166 статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Это на 10% меньше, чем в 2016 году. Тогда были озвучены цифры про 25 886 и 22 437 угнанных автомобилей, соответственно.Чаще всего в прошлом году автомобили угоняли в Петербурге и Ленобласти. На втором месте – Москва и Подмосковье. Меньше всего хищений автотранспорта зарегистрировано в Чечне, Калмыкии, Ненецком АО.Самыми угоняемыми вновь стали автомобили Lada. Классические модели АвтоВАЗа практически беззащитны перед угонщиками, хотя преступники научились справляться и с противоугонными системами новых Лад. А вот популярность японских брендов у автоугонщиков несколько снизилась, уступая место корейским маркам. В рейтинге наиболее угоняемых моделей существенных изменений не произошло. Единственный интересный момент – из топ-20 выбыли автомобили Infiniti, уступив свое место Opel. Эксперты связывают это с дефицитом запчастей из-за ухода с российского рынка General Motors.
2018-03-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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