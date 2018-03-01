1 марта 2018, 14:06
В МВД подвели итоги 2017 года по угонам
Всего за 2017 год в России было похищено почти 22 тысячи автомобилей, еще примерно столько же квалифицировали по статье, известной как «взяли покататься». Больше всего автомобилей в прошлом году угнали в Петербурге и Ленинградской области.
Ранее мы писали
В Министерстве внутренних дел рассказали, как чаще всего действуют российские угонщики. Они разбивают стекла ...Читать далее
Чаще всего в прошлом году автомобили угоняли в Петербурге и Ленобласти. На втором месте – Москва и Подмосковье. Меньше всего хищений автотранспорта зарегистрировано в Чечне, Калмыкии, Ненецком АО.
Самыми угоняемыми вновь стали автомобили Lada. Классические модели АвтоВАЗа практически беззащитны перед угонщиками, хотя преступники научились справляться и с противоугонными системами новых Лад. А вот популярность японских брендов у автоугонщиков несколько снизилась, уступая место корейским маркам. В рейтинге наиболее угоняемых моделей существенных изменений не произошло. Единственный интересный момент – из топ-20 выбыли автомобили Infiniti, уступив свое место Opel. Эксперты связывают это с дефицитом запчастей из-за ухода с российского рынка General Motors.
Читайте по теме
Беспилотники Ford начинают развозить пиццу
01.03.2018, 12:09
«Глас народа»: кто должен оплачивать дорогу к небоскребу?
01.03.2018, 10:08
Как протекают продажи Peugeot 3008
28.02.2018, 10:03
Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби
26.02.2018, 07:12
На стороне ГИБДД. Тормозить машины вне постов – можно
24.02.2018, 20:33
Конницей по целине, с сэнд-траками под колесами и с лопатой в руках
23.02.2018, 15:44
Читайте по теме
Беспилотники Ford начинают развозить пиццу
01.03.2018, 12:09
«Глас народа»: кто должен оплачивать дорогу к небоскребу?
01.03.2018, 10:08
Как протекают продажи Peugeot 3008
28.02.2018, 10:03
Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби
26.02.2018, 07:12
На стороне ГИБДД. Тормозить машины вне постов – можно
24.02.2018, 20:33
Конницей по целине, с сэнд-траками под колесами и с лопатой в руках
23.02.2018, 15:44
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
По японскому сегменту в Автовэй большого выбора нет. Много немцев, французов. Китайцев тоже вроде хватает. Но интересную Тойоту я все-таки нашел. Лэнд Крузер 2008 года в хорошем состоянии. Салон авто как новый. По состоянию самого авто диагностика в Автовэй показала, что только с коробкой проблемы. Так ...
Главное, чтобы не сгнил раньше времени
Не для наших дорог и карманов, это правда...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное