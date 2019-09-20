Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
20 сентября 2019, 16:30

В МВД предупредили о новой волне угонов

  • 726
  • 0
На октябрь традиционно приходится всплеск криминальной активности. В МВД попросили автовладельцев быть бдительнее и заранее позаботиться о защите своих автомобилей.
В МВД предупредили о новой волне угонов

Фото взято из открытых источников

Ранее мы писали
Ежегодно тысячи российских автомобилистов становятся жертвами угонщиков, лишаясь своих автомобилей. Это один ...
Читать далее
По статистике МВД, ежегодно после летнего затишья в октябре фиксируется наибольшее количество угонов. Теоретически похитить можно любой автомобиль. Задача владельца максимально усложнить злоумышленникам задачу. Лучше всего защитит автомобиль гараж, оборудованный сигнализацией и надежными запирающими устройствами, сообщили в МВД корреспонденту издания Autonews. Эффективность противоугонных систем, как правило, определяется не их ценой, а нестандартной установкой. Поэтому автомобиль со штатной сигнализацией угнать намного проще, чем оборудованный авторским набором охранных систем. 

В больших городах чаще угоняют автомобили от крупных торговых центров (днем) или из дворов и с уличных парковок (ночью). За городом больше всего рискуют водители, оставляющие в салоне автомобиля ключи. «Взять покататься» такую машину проще простого. Самые популярные у угонщиков марки - Lada, Toyota, Kia и Hyundai. Их зачастую разбирают на запчасти. Более дорогие автомобили перегоняют в другие регионы или вывозят за пределы России.

Ранее мы писали
Очередной рейтинг самых «угоноопасных» регионов возглавил Санкт-Петербург. В первой половине 2019 года на ...
Читать далее
Самый распространенный способ угона – механический взлом дверей и замка зажигания. Не теряет актуальности и другой нехитрый метод – обманом или силой получить оригинальные ключи. Машины подороже напичканы электроникой. Для них в арсенале злоумышленников есть специальные радиоэлектронные устройства, которые позволяют без лишнего шума считывать коды, блокировать сигнализацию, открывать двери и запускать двигатель. В зоне риска машины с бесключевым доступом, хотя в последнее время многие автопроизводители совершенствуют их «угоноустойчивость».

Сами автовладельцы тоже не теряют времени даром. По данным «Авито. Авто», в августе 2019 года вырос спрос на различные виды противоугонных систем. С большим отрывом лидируют всевозможные сигнализации. На них приходится свыше 80% процентов продаж, за год спрос увеличился на 23%. В полтора раза чаще отечественные автомобилисты стали приобретать иммобилайзеры (+47%). Спутниковые системы  и механические блокираторы по-прежнему мало востребованы (менее 7% продаж).

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
АвтоГЕРМЕС на Красной Сосне | отзывы
Цитата:| Кому: Lisa А мне и в салоне ничего не понравилось. Площадь урезали из-за ремонта, толпятся на маленьком пятачке и персонал и клиенты, а подойти и проконсультировать некому. Сами ходили за менеджером, буквально за рукав ловили, чтобы нами занялись. Пользы это не принесло, менеджер общаться не ...
Евгения
Порше Центр Москва на Ленинградском шоссе | отзывы
Цитата:| Кому: Дэн Цены это главная беда автоцентра, я тоже как-то сел сравнить с другими дилерами и разница громадная. Шиномонтаж на 50 тысяч переплата, за керамику переплата в два раза, даже страховка тут дороже. Поймите правильно, я не крохобор и готов переплачивать за лучшее качество или даже за ...
Вадим
Авилон Chevrolet Волгоградский | отзывы
Цитата:| Кому: Хохлов Недочетов много, согласен. Хороший салон, хорошо обставлен, много авто, кафе, зона ожидания с вайфаем и напитками. Акционные программы, кредитные тарифы, подарки, все на высоте. Но персонал портит впечатление. Ошибаются, забывают, теряют данные. Потеряли мою запись на тест-драйв ...
Игорь
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
Отмена транспортного налога. Реально ли и чем заменят?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В МВД предупредили о новой волне угонов
{{material_127363}}По статистике МВД, ежегодно после летнего затишья в октябре фиксируется наибольшее количество угонов. Теоретически похитить можно любой автомобиль. Задача владельца максимально усложнить злоумышленникам задачу. Лучше всего защитит автомобиль гараж, оборудованный сигнализацией и надежными запирающими устройствами, сообщили в МВД корреспонденту издания Autonews. Эффективность противоугонных систем, как правило, определяется не их ценой, а нестандартной установкой. Поэтому автомобиль со штатной сигнализацией угнать намного проще, чем оборудованный авторским набором охранных систем. В больших городах чаще угоняют автомобили от крупных торговых центров (днем) или из дворов и с уличных парковок (ночью). За городом больше всего рискуют водители, оставляющие в салоне автомобиля ключи. «Взять покататься» такую машину проще простого. Самые популярные у угонщиков марки - Lada, Toyota, Kia и Hyundai. Их зачастую разбирают на запчасти. Более дорогие автомобили перегоняют в другие регионы или вывозят за пределы России.{{material_127574}}Самый распространенный способ угона – механический взлом дверей и замка зажигания. Не теряет актуальности и другой нехитрый метод – обманом или силой получить оригинальные ключи. Машины подороже напичканы электроникой. Для них в арсенале злоумышленников есть специальные радиоэлектронные устройства, которые позволяют без лишнего шума считывать коды, блокировать сигнализацию, открывать двери и запускать двигатель. В зоне риска машины с бесключевым доступом, хотя в последнее время многие автопроизводители совершенствуют их «угоноустойчивость».Сами автовладельцы тоже не теряют времени даром. По данным «Авито. Авто», в августе 2019 года вырос спрос на различные виды противоугонных систем. С большим отрывом лидируют всевозможные сигнализации. На них приходится свыше 80% процентов продаж, за год спрос увеличился на 23%. В полтора раза чаще отечественные автомобилисты стали приобретать иммобилайзеры (+47%). Спутниковые системы  и механические блокираторы по-прежнему мало востребованы (менее 7% продаж).
2019-09-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Сочи Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.