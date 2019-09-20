20 сентября 2019, 16:30
В МВД предупредили о новой волне угонов
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На октябрь традиционно приходится всплеск криминальной активности. В МВД попросили автовладельцев быть бдительнее и заранее позаботиться о защите своих автомобилей.
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В больших городах чаще угоняют автомобили от крупных торговых центров (днем) или из дворов и с уличных парковок (ночью). За городом больше всего рискуют водители, оставляющие в салоне автомобиля ключи. «Взять покататься» такую машину проще простого. Самые популярные у угонщиков марки - Lada, Toyota, Kia и Hyundai. Их зачастую разбирают на запчасти. Более дорогие автомобили перегоняют в другие регионы или вывозят за пределы России.
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Сами автовладельцы тоже не теряют времени даром. По данным «Авито. Авто», в августе 2019 года вырос спрос на различные виды противоугонных систем. С большим отрывом лидируют всевозможные сигнализации. На них приходится свыше 80% процентов продаж, за год спрос увеличился на 23%. В полтора раза чаще отечественные автомобилисты стали приобретать иммобилайзеры (+47%). Спутниковые системы и механические блокираторы по-прежнему мало востребованы (менее 7% продаж).
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
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