25 сентября 2019, 17:23
В МВД вновь подняли вопрос о снижении ненаказуемого порога до 10 км/ч
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Новый КоАП правительство внесет на рассмотрение Госдумы в начале 2020 года. Сейчас идет проработка основных статей обновленного кодекса. Среди прочего в нем могут прописать сниженный до 10 км/ч порог превышения скорости.
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История вопроса о величине нештрафуемого порога насчитывает много лет. Штрафы за превышение на 10 км/ч действовали в России до сентября 2013 года. Расширение ненаказуемого порога до 20 км/ч водители восприняли как увеличение максимально разрешенной скорости. После чего фактическая скорость потока выросла, а вслед за ней и количество ДТП. Особенно серьезно дорожная ситуация ухудшилась в крупных городах. Вернуть прежний лимит в 10 км/ч МВД хотело еще в 2014 году. Тогда соответствующие поправки успешно прошли общественное обсуждение на сайте правительства, но дальше дело не двинулось.
Активное обсуждение вопроса возобновилось в прошлом году. В поддержку изменений высказались власти Москвы, Минтранс и МВД. C другой стороны, о своих опасениях порталу Nation News рассказал вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов. По его мнению, снижение порога может привести к всплеску нарушений при фиксировании скорости. Сейчас до 90% превышений скоростного режима фиксируются камерами. Работу дорожных камер, в свою очередь, регламентируют два ГОСТа, которые соблюдаются далеко не всегда. С понижением порога до 10 км/ч частота нарушений ГОСТа может возрасти. Ни к чему хорошему это не приведет.
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
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