28 мая 2019, 08:02
В Набережных Челнах открыт новый автозавод
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КамАЗ и Daimler открыли в России новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков. Координировать работу нового производства будет совместное предприятие «Даймлер КамАЗ Рус» («ДК Рус»).
На новом автозаводе будут выпускать кабины для грузовиков КамАЗ и Mercedes-Benz. Готовые кабины отправятся на сборочные конвейеры КамАЗа и «ДК Рус» для последующей сборки и монтажа на шасси. Проектная мощность производства – 55 000 кабин в год. На новом предприятии площадью почти 60 000 кв. метров будут трудиться 700 человек.
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Запуск нового завода каркасов кабин стал важным пунктом реализации инвестиционной программы на пути к переходу КамАЗа к производству нового модельного ряда – автомобилей поколения К5. Первую модель новой линейки продукции – магистральный тягач КамАЗ-54901 мы уже начали выпускать.
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Сергей Когогин, генеральный директор КАМАЗа
Соглашение о совместном строительстве завода в Набережных Челнах российский автогигант КамАЗ и немецкий производитель Daimler заключили летом 2017 года. Приблизительная стоимость проекта – свыше 14 млрд рублей. На территории предприятия расположены цеха сварки, окраски кабин и логистики, а также энергоцентр. Завод отличается самым высоким уровнем автоматизации в России – здесь работают более 120 роботов. В технологическом процессе реализованы современные решения по окраске, сборке и логистике кузовов.
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По мне тоже довольно не плох.За такую цену.
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
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