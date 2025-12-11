Российские правила сертификации ждут корректировки – что изменится для владельцев

11 декабря 2025, 23:11
В НАМИ готовят срочные изменения в стандартах для гибридов и праворульных авто
В России обсуждают новые подходы к сертификации машин. В центре внимания гибриды и правый руль. Эксперты ждут разъяснений по процедурам. Изменения могут затронуть многих автовладельцев.
В Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ) стартовала работа по пересмотру национальных стандартов, регулирующих сертификацию транспортных средств с гибридными силовыми установками и правым рулем. Как сообщает Quto, специалисты института столкнулись с многочисленными запросами от испытательных лабораторий, которые испытывают затруднения при проведении тестов таких автомобилей.
Вопросы возникли из-за неясности в применении отдельных пунктов действующего ГОСТа, в частности, касающихся методик проверки машин с бензо-электрическими агрегатами и нестандартным расположением руля. Лаборатории не уверены, следует ли им использовать дополнительное приложение к стандарту или придерживаться основной редакции документа. Это создало неопределенность в работе и вызвало необходимость срочного вмешательства регулятора.
В НАМИ уже начали подготовку предложений по корректировке ГОСТ 33670. Ожидается, что изменения позволят устранить разночтения и облегчат процедуру оценки соответствия для новых типов транспортных средств. В институте подчеркивают, что обновленная методика должна быть максимально понятной и не допускать двусмысленных трактовок, чтобы испытательные лаборатории могли работать без риска нарушить требования.
Повышенное внимание к теме связано с ростом числа гибридных автомобилей и активным ввозом машин с правым рулем, особенно в регионы Дальнего Востока. В последние месяцы автосообщество активно обсуждает возможные ограничения и новые правила, которые могут повлиять на рынок. По информации Quto, в НАМИ намерены завершить работу над изменениями в кратчайшие сроки, чтобы не допустить сбоев в сертификации и регистрации таких автомобилей.
Ранее в ряде регионов уже возникали споры по поводу законности выдачи свидетельств безопасности конструкции для отдельных моделей с правым рулем. Это привело к судебным разбирательствам и волнениям среди владельцев. Однако, как отмечают эксперты, речь шла не о полном запрете ввоза, а о корректности оформления документов на конкретные транспортные средства.
В ближайшее время ожидается публикация новых разъяснений и официальных изменений в стандартах. Это должно снять вопросы у лабораторий и участников рынка, а также обеспечить прозрачность процедур для всех заинтересованных сторон.
Похожие материалы
-
11.12.2025, 22:53
Kia Sportage снова доступен в России по цене ниже китайских конкурентов
В России стартовали продажи новых Kia Sportage. Модель предлагается дешевле китайских аналогов. Узнайте, какие комплектации доступны и где купить. Сравниваем цены и оснащение.Читать далее
-
11.12.2025, 22:47
В Европе выставили на продажу 40-летнюю УАЗ Буханку в состоянии нового авто
В Европе продают уникальный УАЗ. Это настоящий дом на колесах. Автомобиль прошел полную реставрацию. Его техническое состояние впечатляет. Цена вас точно сильно удивит.Читать далее
-
11.12.2025, 21:01
Вы могли о них не знать: редкие и необычные версии УАЗ-«буханки»
УАЗ-«буханка» за 60 лет стала настоящей легендой. За это время появилось множество уникальных модификаций. Некоторые из них выпускались только в единичных экземплярах. О самых необычных версиях читайте в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 20:36
Bentley Flying Spur установил рекорд скорости на заснеженном треке у Полярного круга
Bentley Flying Spur смог удивить даже скептиков. Роскошный седан установил рекорд скорости на заснеженной трассе. Как ему это удалось и что это значит для автолюбителей? Не пропустите подробности уникального заезда. Впечатляющие детали ждут вас в материале.Читать далее
-
11.12.2025, 20:25
Brabus превратил Bentley Continental GTC в 900-сильного монстра, но ограничил скорость до 285 км/ч
Brabus удивил автолюбителей необычным тюнингом Bentley Continental GTC. Мощность выросла до 900 л.с., но максимальная скорость ограничена. Почему немецкие инженеры пошли на такой шаг? В чем смысл такого апгрейда? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 20:12
Колин Ферз превратил новый Toyota Hilux в футуристический пикап в стиле 1985 года
Колин Ферз снова удивил автолюбителей. Его новый проект — Toyota Hilux, вдохновленный фильмами 80-х. Внедорожник получил необычные доработки и яркий дизайн. Внутри скрыты неожиданные технологии. Узнайте, что еще придумал инженер.Читать далее
-
11.12.2025, 20:03
Неожиданный драг-рейсинг: Honda Civic против Hellcat, S650 Mustang и BMW M8
Honda Civic давно стал любимцем автолюбителей. Но способен ли он удивить в гонке с мощными соперниками? В этом материале расскажем, как скромный японский хэтчбек бросил вызов легендам. Итоги заезда оказались неожиданными. Кто же оказался быстрее?Читать далее
-
11.12.2025, 19:52
Компактный, но функциональный: новый прицеп Sun Lite 14RB 2026 года удивляет возможностями
Маленький размер не всегда означает компромисс. Новый Sun Lite 14RB 2026 года доказывает, что компактный прицеп может быть настоящим домом на колесах. Внутри скрывается все необходимое для комфортных путешествий. Узнайте, почему производитель делает ставку на минимализм и функциональность.Читать далее
-
11.12.2025, 19:29
Lumina готовит электромонстров для стройплощадок по всему миру – революция в отрасли
Строительная техника меняется на глазах. Lumina готовит к запуску три новых электромашины. Их ждут на стройках уже в 2026 году. Подробности о планах компании держатся в секрете. Узнайте, как новые технологии изменят привычный рынок.Читать далее
-
11.12.2025, 18:38
Dodge Durango нового поколения: как изменится культовый внедорожник к 2027 году
Dodge готовит обновленный Durango, который обещает стать настоящим прорывом. Производство стартует не раньше 2029 года. Завод в Детройте получит крупные инвестиции. Какие перемены ждут культовый SUV? Подробности – в нашем материале.Читать далее
