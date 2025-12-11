Российские правила сертификации ждут корректировки – что изменится для владельцев

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Элина Градова

11 декабря 2025, 23:11

В НАМИ готовят срочные изменения в стандартах для гибридов и праворульных авто

В России обсуждают новые подходы к сертификации машин. В центре внимания гибриды и правый руль. Эксперты ждут разъяснений по процедурам. Изменения могут затронуть многих автовладельцев.

В Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ) стартовала работа по пересмотру национальных стандартов, регулирующих сертификацию транспортных средств с гибридными силовыми установками и правым рулем. Как сообщает Quto, специалисты института столкнулись с многочисленными запросами от испытательных лабораторий, которые испытывают затруднения при проведении тестов таких автомобилей.

Вопросы возникли из-за неясности в применении отдельных пунктов действующего ГОСТа, в частности, касающихся методик проверки машин с бензо-электрическими агрегатами и нестандартным расположением руля. Лаборатории не уверены, следует ли им использовать дополнительное приложение к стандарту или придерживаться основной редакции документа. Это создало неопределенность в работе и вызвало необходимость срочного вмешательства регулятора.

В НАМИ уже начали подготовку предложений по корректировке ГОСТ 33670. Ожидается, что изменения позволят устранить разночтения и облегчат процедуру оценки соответствия для новых типов транспортных средств. В институте подчеркивают, что обновленная методика должна быть максимально понятной и не допускать двусмысленных трактовок, чтобы испытательные лаборатории могли работать без риска нарушить требования.

Повышенное внимание к теме связано с ростом числа гибридных автомобилей и активным ввозом машин с правым рулем, особенно в регионы Дальнего Востока. В последние месяцы автосообщество активно обсуждает возможные ограничения и новые правила, которые могут повлиять на рынок. По информации Quto, в НАМИ намерены завершить работу над изменениями в кратчайшие сроки, чтобы не допустить сбоев в сертификации и регистрации таких автомобилей.

Ранее в ряде регионов уже возникали споры по поводу законности выдачи свидетельств безопасности конструкции для отдельных моделей с правым рулем. Это привело к судебным разбирательствам и волнениям среди владельцев. Однако, как отмечают эксперты, речь шла не о полном запрете ввоза, а о корректности оформления документов на конкретные транспортные средства.

В ближайшее время ожидается публикация новых разъяснений и официальных изменений в стандартах. Это должно снять вопросы у лабораторий и участников рынка, а также обеспечить прозрачность процедур для всех заинтересованных сторон.

