Правый руль не запретят - что будет с машинами и знаками на трассах

В НАС объяснили, почему запрет правого руля невозможен и что изменится на дорогах

В России обсуждают судьбу праворульных авто: их число растет, а запрет невозможен. Эксперты предлагают новые решения для безопасности, а власти поручили изучить влияние таких машин на аварийность. Какие перемены ждут водителей - разбираемся подробно.

Вопрос о будущем праворульных автомобилей в России вновь оказался в центре внимания после поручения правительства провести масштабное исследование их влияния на безопасность дорожного движения. Для многих водителей это не просто формальность: число машин с правым рулем в стране стремительно увеличивается, и любые перемены могут затронуть сотни тысяч автовладельцев.

Как отмечают в Национальном автомобильном союзе, идея полного запрета праворульных авто выглядит малореалистичной. По словам главы НАС Антона Шапарина, таких машин на дорогах уже слишком много, и их поток только усиливается. Ввоз автомобилей из Японии за последние месяцы вырос на десятки процентов, а только за первые четыре месяца года в страну поступило более 72 тысяч подержанных легковушек старше трех лет - это на треть больше, чем годом ранее.

Правительство поручило МВД и профильным ведомствам до 2028 года изучить, насколько правый руль влияет на аварийность, а также определить, нужно ли специальное обучение для водителей таких машин. Пока речь идет лишь о сборе данных и анализе ситуации, а не о запретительных мерах. Эксперты подчеркивают: чем больше информации будет у властей, тем более взвешенные решения можно будет принимать в будущем.

Вместо ограничений в НАС предлагают адаптировать инфраструктуру под особенности праворульных автомобилей. Один из вариантов - дублировать дорожные знаки с обеих сторон трассы, чтобы повысить их видимость для всех участников движения. Такой подход, по мнению специалистов, позволит снизить риски и сделать дороги безопаснее без жестких запретов.

Рост популярности праворульных машин напрямую связан с изменениями в утилизационном сборе. Многие россияне спешат приобрести альтернативу отечественным моделям, пока не введены дополнительные сборы на конкурирующие автомобили мощностью до 160 л.с. Как считает Шапарин, если государство не заинтересовано в конкуренции между китайскими брендами и АвтоВАЗом, то сохранять на рынке праворульные авто становится все менее логичным.

По информации Autonews, ситуация с правым рулем отражает более широкий тренд: российский рынок становится все более разнообразным, а привычные правила требуют пересмотра. Важно помнить, что любые изменения в законодательстве или инфраструктуре должны учитывать интересы миллионов водителей и не создавать дополнительных барьеров для автомобилистов. В ближайшие годы стоит ожидать не запретов, а постепенной адаптации дорожной среды и новых подходов к безопасности.