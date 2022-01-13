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13 января 2022, 09:56

В наступившем году автокомпании сменили своих начальников – глобальных и региональных

Начало 2022 года – пора кадровых изменений в структурах автомобильных компаний. Одно за другим приходят уведомления, в которых говорится о назначении новых топ-менеджеров на самые важные посты.
Фото: zen.yandex.ru/legendofxripa4

Toyota

Вчера мы проинформировали о том, что Адиль Ширинов покинул пост генерального директора ООО «Аурус», и его обязанности пока исполняет Николай Ходосевич, ранее занимавший должность исполнительного директора. Как прогнозируют эксперты, он назначен на время, и вскоре будет найден человек с опытом работы в «глобальной компании».

А вот свежий релиз из недр компании Toyota. С 1 января 2022 года новым президентом ООО «Тойота Мотор» стал г-н Ёсиаки Ито. На позицию исполнительного вице-президента ООО «Тойота Мотор» и главы завода в Санкт-Петербурге назначен г-н Синъя Такахаси.

Компетенции первого в области стратегического бизнес- и продуктового планирования и ценообразования, а также богатый производственный опыт второго «призваны способствовать дальнейшему развитию и укреплению позиций брендов Toyota и Lexus на российском рынке». – говорится в официальном сообщении.

Г-н Ито начал карьеру в юридическом департаменте Toyota Motor в 1987 году и с тех пор занимал ведущие должности в разных подразделениях компании, в том числе международных (США, Европа). В январе 2016-го он был назначен вице-президентом Подразделения по бизнес-стратегии в Toyota Motor Europe. С 2021-го г-н Ито стал отвечать за операционную деятельность на российском рынке в европейской штаб-квартире компании.



В свою очередь, г-н Такахаси присоединился к Toyota Motor в 1991 году и занимал различные управляющие должности на производствах компании по всему миру. С 2016 по 2019 годы он был вице-президентом в Toyota Motor North America, а с 2019-го возглавлял подразделение контроля производства Toyota Motor в Японии. В зоне его российской ответственности будет завод в Шушарах. Г-н Сюдзи Суга, руководивший ООО «Тойота Мотор» с 1 января 2018 года, продолжит развивать бизнес компании в России на должности советника.

Kia

Санг Гвон Джонг – вице-президент Kia Corporation и руководитель Европейской группы назначен на должность президента Kia Russia & CIS и приступил к исполнению обязанностей в московском офисе региональной штаб-квартиры компании.

Топ-менеджер имеет 25-летний опыт работы в Hyundai Motor Group, в том числе на руководящих должностях на зарубежных рынках, а также в сферах планирования и организации экспорта. 51-летний Санг Гвон Джонг начал свою карьеру в Kia в 1997 году. Затем он был назначен на должность руководителя подразделения поддержки экспорта. В 2006-м г-н Джонг занял должность координирующего директора по маркетингу в Kia France.



Вплоть до 2014 года он продолжал работу в области маркетинга в должности ответственного за коммуникации экспортных рынков в штаб-квартире Kia. С 2014 года г-н Джонг занимал руководящие позиции в штаб-квартире Hyundai Motor Group и компании Hyundai Steel. В компанию Kia Russia & CIS г-н Джонг переходит с должности вице-президента Kia Corporation и руководителя Европейской операционной группы компании. Санг Гвон Джонг сменил на посту президента Kia Russia & CIS господина Чжин Ха Кима.

«Volkswagen Легковые автомобили»

49-летний Михаэль Арндт назначен на пост руководителя марки «Volkswagen Легковые автомобили» в России. Он вступил в должность в январе 2022 года.

Г-н Арндт углубленно изучал маркетинг и менеджмент в Университете Касселя и INSEEC Grande Ecole Paris. Свою карьеру в автомобильном бизнесе г-н Арндт начал в 1999 году, работая в сфере маркетинга и продаж марки Volkswagen в 1999-2005 г.г. С 2005 по 2008 г.г. Михаэль работал во французском подразделении (Volkswagen France) на должности руководителя отдела продуктового маркетинга и планирования, после чего с 2008 по 2010 г.г. занимал пост директора по стратегии и планированию в китайском подразделении концерна. Позднее вступил в должность старшего директора по продажам в SAIC Volkswagen в Шанхае (с 2010 по 2013 г.г.), а также исполнял обязанности генерального менеджера по планированию рынка и продажам в регионе Большого Китая, Тайваня и АСЕАН в Вольфсбурге, Германия (с 2013 по 2015 г.г.).

Затем в карьере топ-менеджера были посты руководителя по продажам Skoda в Азиатских регионах (Млада Болеслав, с 2015 по 2016 г.г.) и исполнительного директора по продажам и маркетингу Skoda в Шанхае (с 2016 по 2019 г.г.). Вплоть до своего нового назначения в России Михаэль Арндт занимал пост руководителя по продажам марки «Volkswagen Легковые автомобили» в Германии.

На должности главы марки «Volkswagen Легковые автомобили» в России г-н Арндт сменил Томаса Мильца, который теперь занимает пост директора по продажам и маркетингу, а также является членом совета директоров Volkswagen Group в Южной Африке.

Volvo

Анонс от компании Volvo Cars датирован январем, однако перестановки в компании грядут в марте. Джим Роуэн перейдет в лоно скандинавского автопроизводителя 21 марта 2022 года и займет должность генерального директора и президента компании. В настоящее время он является генеральным директором и членом правления компании Ember Technologies, ранее он занимал должность главы ГК Dyson.

На новой для себя должности г-н Роуэн сменит Хокана Самуэльссона, который пришел в Volvo Cars на должность члена совета директоров в 2010-м, а с октября 2012-го занимал должность генерального директора и президента компании.

Джим Роуэн имеет более чем 30-летний опыт работы в секторах потребительских товаров и технологий, а также с процессом цифровизации, прорывными технологиями, инновациями, инжинирингом и цепочками снабжения. Это, как говорят в Volvo Cars, «будет весьма для будущего компании и реализации компанией своих стратегических намерений».

«Рад присоединиться к Volvo Cars в столь интересное для компании время, а также в период преобразования как самой отрасли, так и предпочтений потребителей», – заявил Джим Роуэн. При этом Хокан Самуэльссон будет продолжать выполнять свои обязанности до того момента, когда к работе приступит его «сменщик». Он продолжит работу в качестве председателя правления компании Polestar Automotive Holding UK Limited (Polestar).

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