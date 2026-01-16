Редкая находка или инвестиция — новая Priora за цену двух Iskra

В Назрани продают уникальную Lada Priora 2018 года без пробега за 3,2 млн рублей

В Ингушетии выставили на продажу Lada Priora 2018 года без пробега. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Цена вызывает удивление. Покупатель получит машину с максимальной комплектацией. Подробности - в нашем материале.

В Ингушетии выставили на продажу Lada Priora 2018 года без пробега. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Цена вызывает удивление. Покупатель получит машину с максимальной комплектацией. Подробности - в нашем материале.

В автомобильном мире России вновь всплыла настоящая сенсация: в Назрани на продажу выставили абсолютно новую Lada Priora, выпущенную в 2018 году. Этот седан не просто сохранился - он буквально законсервирован во времени. По информации «Российской Газеты», автомобиль не покидал гаража с момента схода с конвейера и не имеет ни единого километра на одометре.

Внешний вид машины поражает: эмаль металлик кузова сверкает, словно только что из салона, а салон до сих пор укрыт заводскими полиэтиленовыми чехлами. Даже оптика осталась кристально чистой, без малейших следов времени. Под капотом установлен самый мощный двигатель, который когда-либо ставили на Priora - 1,6 литра, 106 лошадиных сил, в паре с классической пятиступенчатой механикой.

Оснащение автомобиля тоже не разочарует: однозонный климат-контроль, ABS, подушка безопасности для водителя, усилитель руля и подогрев передних сидений. Такой набор опций для Priora - редкость, особенно если учесть, что речь идет о последнем годе выпуска модели.

Владелец из Ингушетии оценил свою «капсулу времени» в 3,2 миллиона рублей. Для сравнения, за эти деньги сегодня можно приобрести сразу две новые Lada Iskra в комплектации Techno с механической коробкой передач. Но, судя по всему, продавец рассчитывает на ценителей и коллекционеров, для которых подобные экземпляры - не просто транспорт, а часть истории отечественного автопрома.

Интересно, что подобные предложения появляются на рынке крайне редко. Большинство Priora давно ушли в народ и пережили не одну сотню тысяч километров. А вот найти машину, которая простояла все эти годы в идеальном состоянии, практически невозможно. Именно поэтому цена кажется столь высокой - это не просто автомобиль, а уникальный артефакт для поклонников марки.

Стоит отметить, что в последние годы интерес к редким и хорошо сохранившимся моделям Lada заметно вырос. Коллекционеры и просто энтузиасты готовы платить немалые суммы за возможность стать обладателем машины, которая напоминает о былых временах российского автопрома. И хотя сумма в 3,2 миллиона рублей выглядит внушительно, для кого-то эта Priora может стать отличной инвестицией или предметом гордости в личной коллекции.