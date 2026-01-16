Редкая находка или инвестиция — новая Priora за цену двух Iskra

16 января 2026, 15:19
В Назрани продают уникальную Lada Priora 2018 года без пробега за 3,2 млн рублей
В Назрани продают уникальную Lada Priora 2018 года без пробега за 3,2 млн рублей
В Ингушетии выставили на продажу Lada Priora 2018 года без пробега. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Цена вызывает удивление. Покупатель получит машину с максимальной комплектацией. Подробности - в нашем материале.
В автомобильном мире России вновь всплыла настоящая сенсация: в Назрани на продажу выставили абсолютно новую Lada Priora, выпущенную в 2018 году. Этот седан не просто сохранился - он буквально законсервирован во времени. По информации «Российской Газеты», автомобиль не покидал гаража с момента схода с конвейера и не имеет ни единого километра на одометре.
Внешний вид машины поражает: эмаль металлик кузова сверкает, словно только что из салона, а салон до сих пор укрыт заводскими полиэтиленовыми чехлами. Даже оптика осталась кристально чистой, без малейших следов времени. Под капотом установлен самый мощный двигатель, который когда-либо ставили на Priora - 1,6 литра, 106 лошадиных сил, в паре с классической пятиступенчатой механикой.
Оснащение автомобиля тоже не разочарует: однозонный климат-контроль, ABS, подушка безопасности для водителя, усилитель руля и подогрев передних сидений. Такой набор опций для Priora - редкость, особенно если учесть, что речь идет о последнем годе выпуска модели.
Владелец из Ингушетии оценил свою «капсулу времени» в 3,2 миллиона рублей. Для сравнения, за эти деньги сегодня можно приобрести сразу две новые Lada Iskra в комплектации Techno с механической коробкой передач. Но, судя по всему, продавец рассчитывает на ценителей и коллекционеров, для которых подобные экземпляры - не просто транспорт, а часть истории отечественного автопрома.
Интересно, что подобные предложения появляются на рынке крайне редко. Большинство Priora давно ушли в народ и пережили не одну сотню тысяч километров. А вот найти машину, которая простояла все эти годы в идеальном состоянии, практически невозможно. Именно поэтому цена кажется столь высокой - это не просто автомобиль, а уникальный артефакт для поклонников марки.
Стоит отметить, что в последние годы интерес к редким и хорошо сохранившимся моделям Lada заметно вырос. Коллекционеры и просто энтузиасты готовы платить немалые суммы за возможность стать обладателем машины, которая напоминает о былых временах российского автопрома. И хотя сумма в 3,2 миллиона рублей выглядит внушительно, для кого-то эта Priora может стать отличной инвестицией или предметом гордости в личной коллекции.
Похожие материалы Лада
-
30.12.2025, 09:07
В Германии универсал Lada Priora оказался никому не нужен: отдают по цене смартфона
В Германии появился необычный универсал Lada Priora 2012 года. Автомобиль с пробегом и интересной комплектацией. Цена вызывает вопросы. Подробности о состоянии и оснащении – в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:01
В Москве продают новую Lada Priora 2012 года с минимальным пробегом за 1,55 млн рублей
В столице выставили на продажу уникальную Lada Priora, простоявшую 13 лет в гараже. Седан сохранил заводское состояние и может заинтересовать коллекционеров. Цена сопоставима с новыми моделями, но продавец готов к обсуждению. Возможен обмен на Lada Niva.Читать далее
-
08.12.2025, 11:32
В России продают уникальный фургон Lada Priora из «Богдана»
В Тобольске появился необычный фургон. Он выглядит как Lada Priora. Но это совсем другая модель. Владелец просит за него 280 тысяч. Что это за редкий автомобиль? Узнайте все подробности.Читать далее
-
10.11.2025, 22:37
Рынок подержанных авто в октябре: какие машины чаще всего продавали россияне
Российский рынок авто с пробегом изменился. Цены на машины пошли вниз. Эксперты назвали самые популярные модели. В топах оказались неожиданные лидеры. Узнайте, что сейчас покупают водители.Читать далее
-
17.09.2024, 10:12
В России установлен рекорд продаж подержанных автомобилей. Кто в лидерах?
В августе 2024 года в России было продано 560 тысяч автомобилей с пробегом, что на 1,6% лучше рекордных показателей августа прошлого года. Половина мест в десятке бестселлеров досталась моделям Волжского автозавода, а корейцы потеснили японцев.Читать далее
-
14.02.2024, 14:20
Названы 9 подержанных автомобилей, которые легче всего продать. Сколько они стоят
Эксперты Авто.ру изучили данные основных автомобильных классифайдов за январь 2024 года и выяснили, какие подержанные автомобили разбирают, как горячие пирожки, а какие – владельцы не могут продать месяцами.Читать далее
-
22.05.2020, 12:59
Какие автомобили Lada меньше теряют в цене
Продукция АвтоВАЗа традиционно занимает верхние строчки во всех рейтингах продаж. По статистике, автомобили Lada составляют треть всего отечественного легкового автопарка. При перепродаже меньше всего теряют в цене две современные модели бренда.Читать далее
-
17.11.2019, 14:03
Пять лучших универсалов АвтоВАЗа
Автомобили с кузовом «универсал» очень ценят автолюбители в скандинавских странах, но и в России найдется немало поклонников таких практичных машин. В линейке Волжского автозавода универсалы присутствуют, начиная с советских времен. Посмотрим, у кого багажник больше – у Lada Vesta SW или у ВАЗ-2102?Читать далее
-
18.01.2026, 09:25
Как не стать жертвой гололеда и метели на дороге и тротуаре зимой
Зимние дороги и тротуары становятся опасными ловушками. Резкое похолодание приводит к росту аварий и травм. Эксперты делятся неожиданными советами для водителей и пешеходов. Неочевидные ошибки могут стоить здоровья и машины.Читать далее
-
18.01.2026, 08:11
Aston Martin DBX получил два новых облика на рендерах - какой вариант круче
Aston Martin DBX примерил сразу два свежих варианта переда. Оба дизайна кардинально отличаются друг от друга. Поклонникам предлагают выбрать, какой стиль ближе. Варианты намекают на возможное обновление модели. Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
30.12.2025, 09:07
В Германии универсал Lada Priora оказался никому не нужен: отдают по цене смартфона
В Германии появился необычный универсал Lada Priora 2012 года. Автомобиль с пробегом и интересной комплектацией. Цена вызывает вопросы. Подробности о состоянии и оснащении – в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:01
В Москве продают новую Lada Priora 2012 года с минимальным пробегом за 1,55 млн рублей
В столице выставили на продажу уникальную Lada Priora, простоявшую 13 лет в гараже. Седан сохранил заводское состояние и может заинтересовать коллекционеров. Цена сопоставима с новыми моделями, но продавец готов к обсуждению. Возможен обмен на Lada Niva.Читать далее
-
08.12.2025, 11:32
В России продают уникальный фургон Lada Priora из «Богдана»
В Тобольске появился необычный фургон. Он выглядит как Lada Priora. Но это совсем другая модель. Владелец просит за него 280 тысяч. Что это за редкий автомобиль? Узнайте все подробности.Читать далее
-
10.11.2025, 22:37
Рынок подержанных авто в октябре: какие машины чаще всего продавали россияне
Российский рынок авто с пробегом изменился. Цены на машины пошли вниз. Эксперты назвали самые популярные модели. В топах оказались неожиданные лидеры. Узнайте, что сейчас покупают водители.Читать далее
-
17.09.2024, 10:12
В России установлен рекорд продаж подержанных автомобилей. Кто в лидерах?
В августе 2024 года в России было продано 560 тысяч автомобилей с пробегом, что на 1,6% лучше рекордных показателей августа прошлого года. Половина мест в десятке бестселлеров досталась моделям Волжского автозавода, а корейцы потеснили японцев.Читать далее
-
14.02.2024, 14:20
Названы 9 подержанных автомобилей, которые легче всего продать. Сколько они стоят
Эксперты Авто.ру изучили данные основных автомобильных классифайдов за январь 2024 года и выяснили, какие подержанные автомобили разбирают, как горячие пирожки, а какие – владельцы не могут продать месяцами.Читать далее
-
22.05.2020, 12:59
Какие автомобили Lada меньше теряют в цене
Продукция АвтоВАЗа традиционно занимает верхние строчки во всех рейтингах продаж. По статистике, автомобили Lada составляют треть всего отечественного легкового автопарка. При перепродаже меньше всего теряют в цене две современные модели бренда.Читать далее
-
17.11.2019, 14:03
Пять лучших универсалов АвтоВАЗа
Автомобили с кузовом «универсал» очень ценят автолюбители в скандинавских странах, но и в России найдется немало поклонников таких практичных машин. В линейке Волжского автозавода универсалы присутствуют, начиная с советских времен. Посмотрим, у кого багажник больше – у Lada Vesta SW или у ВАЗ-2102?Читать далее
-
18.01.2026, 09:25
Как не стать жертвой гололеда и метели на дороге и тротуаре зимой
Зимние дороги и тротуары становятся опасными ловушками. Резкое похолодание приводит к росту аварий и травм. Эксперты делятся неожиданными советами для водителей и пешеходов. Неочевидные ошибки могут стоить здоровья и машины.Читать далее
-
18.01.2026, 08:11
Aston Martin DBX получил два новых облика на рендерах - какой вариант круче
Aston Martin DBX примерил сразу два свежих варианта переда. Оба дизайна кардинально отличаются друг от друга. Поклонникам предлагают выбрать, какой стиль ближе. Варианты намекают на возможное обновление модели. Интрига сохраняется до последнего.Читать далее