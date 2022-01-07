В недрах Крыма может появиться «пещерное метро»
Фото: kizilkoba.ru
Самая протяженная пещера в Крыму – Красная (Кизил-Коба), а образующая ее карстовая полость – крупнейшая в Восточной Европе. По сути, это целая система нескольких, связанных между собой пещер, имеющих отдельные выходы на поверхность. Она находится в Симферопольском районе, Добровском сельском поселении; образовалась на склоне Долгоруковской яйлы.
Более 2,5 млн лет мать-природа создавала в ее «чреве» уникальные лабиринты, пронизывающие толщу гор на 27 км. Отличительной особенностью Кизил-Коба является красновато-рыжеватый цвет стен и наличие подземной реки, которая не пересыхает даже в самое засушливое лето.
Как в Новом Афоне
К чему мы все это? Ответ может показаться интересным: если звезды сойдутся, в «утробе» Красной со временем может появиться «пещерный метрополитен», наподобие того, что вот уже несколько десятилетий функционирует в Новоафонской пещере в Абхазии. Кто там бывал, знает: это напоминает легкое метро, которое катает любознательных туристов по горным пустотам.
Посадка в мини-поезд (кстати, построенный в советские годы в единственном экземпляре на Рижском вагоностроительном заводе) осуществляется на улице, в просторном вестибюле, которое отчасти напоминает станцию метрополитена.
На фото: Ново-Афонская пещера
Похожие вагончики должны были заработать и в Красной пещере в Крыму - соответствующий проект был разработан еще в 1970-е годы. Однако реализовать его не получилось по причине строительства по близости военного полигона, который действует и по сей день.
Нужны деньги
Чтобы сегодня реанимировать советский проект, придется раскошелиться. «Реализовать столь сложный и амбициозный проект можно только при серьезном государственном участии», - заявил Геннадий Самохин. – К тому же, есть второй не менее важный момент – необходимо обеспечить полную безопасность». Если пазлы сложатся, и без того райский уголок для туристов, коим по праву является Крым, мог бы обзавестись роскошным туристическим объектом и, как следствие, обеспечить приличные поступления в бюджет. Пока же стоимость билета в оборудованную часть пещеры составляет 600 рублей.
На фото: Красная пещера
Ученый говорит, что российская туристическая отрасль крайне нуждается в подобных объектах. По информации г-на Самохина, оборудованных пещер в стране около 40. В том же Китае их порядка 400. «Если карстовыми породами занято 65% территории России, то Крым в этом плане настоящая карстовая республика, подобных пород на полуострове - 84%», – заметил преподаватель КФУ.
По его словам, в настоящее время спелеологи заняты разработкой 3D модели Красной пещеры, которая будет использована для изучения системы образования карстовых вод.
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