В некогда ржавую Toyota Celica впихнули двигатель Honda S2000 и добавили карбона
Причина лоска и блеска – масштабная реставрация, проведенная в последнее время. Владелец говорит, что подобрал «Селику» в 2010 году, и это была самая настоящая груда ржавого железа. Машину разобрали, отремонтировали и заново собрали. Установили новый обвес, крутые 16-е диски BBS RS, амортизаторы Bilstein, покрыли кузов картиной «Полуночный фиолетовый III» в стиле Skyline R34 GT-R.
Но главное улучшение связано с двигателем. Под капот восстановленной Toyota Celica запихнули 2,2-литровый VTEC от Honda S2000. Мотор «горячий» - выдает 240 сил и 9000 Нм крутящего момента. Коробка передач, что не удивительно, также от Honda, в то время как дифференциал - от Toyota AE86.
В интерьере постарались не уходить от родного оформления Celica, правда, решили отдать должное более современным материалам. Алькантару можно найти везде, включая приборную панель, кресла и дверные панели. Ряд элементов салона «одеты» в карбон. Руль и сиденья – дань спорту. Владелец полностью доволен переработкой и пока не спешит расставаться с «новой» машиной.
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