Автобус превратили в дом на колесах с солнечными батареями и душем – сколько стоит такой проект

5 декабря 2025, 11:22
В Невинномысске продают уникальный автодом на базе ПАЗ 3206 с мотором Toyota
В продаже появился необычный автодом на базе ПАЗ 3206 с полным приводом и мотором Toyota. Внутри – душ, кухня, спальные места и даже стиральная машина. Узнайте, чем еще удивляет этот дом на колесах и сколько за него просят.
В Невинномысске выставлен на продажу редкий автодом, созданный на базе полноприводного автобуса ПАЗ 3206 2010 года выпуска. Этот проект выделяется не только своей основой, но и множеством доработок, которые делают его настоящим домом на колесах, способным обеспечить комфортное проживание в любых условиях.
Главная особенность этого автодома – замена стандартного двигателя на мощный бензиновый агрегат Toyota 3UZ, работающий в паре с автоматической коробкой передач. Такая связка обеспечивает надежность и динамику, а полный привод и отключаемый передний мост с установленными хабами позволяют уверенно чувствовать себя на бездорожье.
Для автономности предусмотрены солнечные панели с инвертором на 3 кВт и два аккумулятора по 190 ампер-часов каждый. В случае необходимости можно воспользоваться бензиновым генератором аналогичной мощности. Водоснабжение организовано с помощью алюминиевого бака на 400 литров для чистой воды и отдельного бака на 70 литров для сточной воды.
Внутри автодома есть все необходимое для жизни: полноценная кухня с газовой плитой на две конфорки, микроволновая печь, холодильник объемом 90 литров с морозильной камерой, работающий от газа, 220В или 12В. Газовые баллоны на 27 и 5 литров обеспечивают длительную автономную работу техники. Для гигиенических процедур предусмотрена душевая кабина с кассетным туалетом на 20 литров.
Комфорт в любое время года поддерживает дизельный сухой фен мощностью 5 кВт и приточно-вытяжная вентиляция. Для стирки вещей установлена встроенная стиральная машина Dometic. В салоне оборудовано пять пассажирских мест и водительское кресло, а для сна предусмотрены две зоны: основная раскладывается в просторное место 210 на 160 см, а впереди есть дополнительное детское спальное место 200 на 100 см.
Внимание уделено и мелочам: множество шкафов и мест для хранения, светодиодное освещение, камера заднего вида и современное головное устройство. Все изменения официально внесены в ПТС, что избавляет будущего владельца от лишних хлопот с регистрацией.
Стоимость этого уникального автодома составляет 5,9 миллиона рублей. Продавец – частное лицо, владеющее автомобилем уже пять лет. Такой вариант подойдет тем, кто ищет не просто транспорт, а полноценный мобильный дом для путешествий и жизни вне города.
