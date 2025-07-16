В Нидерландах планируют переоборудовать списанные поезда в мобильные госпитали

Министерство обороны Нидерландов обсуждает покупку 24 списанных железнодорожных вагонов для их трансформации в передвижные медицинские комплексы к 2026 году на фоне растущих международных угроз.

В Нидерландах Министерство обороны ведет переговоры с национальным железнодорожным оператором о приобретении 24 списанных вагонов. Их планируют переоборудовать в мобильные госпитали, которые смогут использоваться для транспортировки и оказания медицинской помощи раненым военнослужащим.

Работы по переоборудованию должны завершить к 2026 году. При этом количество вагонов может быть увеличено, если возникнет такая необходимость. Изначально эти вагоны хотели продать за рубеж, однако изменившаяся геополитическая ситуация заставила власти Нидерландов пересмотреть планы.

Бригадный генерал Хенни Бауман подчеркнул, что подобное решение связано с необходимостью подготовки к участию в масштабных военных операциях. Передвижные госпитали позволят оперативно оказывать помощь в условиях боевых действий и быстро эвакуировать раненых.

Кроме того, в порту Роттердам уже зарезервированы места для военных грузов, которые будут использоваться в случае обострения конфликта с Россией. По словам руководства порта, суда будут регулярно швартоваться здесь на несколько недель, что свидетельствует о серьезной подготовке к возможным военным действиям.

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