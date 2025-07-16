В Нидерландах планируют переоборудовать списанные поезда в мобильные госпитали
В Нидерландах Министерство обороны ведет переговоры с национальным железнодорожным оператором о приобретении 24 списанных вагонов. Их планируют переоборудовать в мобильные госпитали, которые смогут использоваться для транспортировки и оказания медицинской помощи раненым военнослужащим.
Работы по переоборудованию должны завершить к 2026 году. При этом количество вагонов может быть увеличено, если возникнет такая необходимость. Изначально эти вагоны хотели продать за рубеж, однако изменившаяся геополитическая ситуация заставила власти Нидерландов пересмотреть планы.
Бригадный генерал Хенни Бауман подчеркнул, что подобное решение связано с необходимостью подготовки к участию в масштабных военных операциях. Передвижные госпитали позволят оперативно оказывать помощь в условиях боевых действий и быстро эвакуировать раненых.
Кроме того, в порту Роттердам уже зарезервированы места для военных грузов, которые будут использоваться в случае обострения конфликта с Россией. По словам руководства порта, суда будут регулярно швартоваться здесь на несколько недель, что свидетельствует о серьезной подготовке к возможным военным действиям.
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07.03.2025, 07:42
Вице-губернатор Кирилл Поляков: ВСЖМ станет крупнейшим вызовом для Петербурга и страны
В Петербурге идет активная подготовка к строительству первой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСЖМ) Москва – Петербург. Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков рассказал о ходе работ.Читать далее
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13.02.2025, 17:23
Станцию метро «Удельная» планируют открыть досрочно
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков проинспектировал ход работ по капитальному ремонту станции метро «Удельная», которую закрыли на год прошлым летом. Работы идут с опережением графика.Читать далее
-
27.01.2025, 15:14
Перевозчикам ВСМ обнулят НДС на 37 лет
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение Минфина РФ установить нулевую ставку НДС для перевозчиков высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург до 1 января 2065 года.Читать далее
-
16.01.2025, 16:18
В 2024 году петербургские электрички установили исторический рекорд
В прошлом году пригородные электропоезда перевезли 100,7 млн пассажиров, что стало абсолютным рекордом за всю историю петербургских электричек. Особую роль в этом сыграл запуск тактового движения.Читать далее
-
09.01.2025, 08:05
Локомотив протаранил легковушку в Забайкальском крае: двое погибли
В ночь на 9 января на регулируемом железнодорожном переезде в районе станции Мирная Забайкальской железной дороги локомотив грузового поезда столкнулся с легковым автомобилем Toyota Ipsum. Два человека погибли на месте, один госпитализирован.Читать далее
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