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Автор: Мария Степанова

15 июля 2026, 12:54

Нидерландский проект: последний УАЗ «Буханка» в Европе

Нидерландский проект: последний УАЗ «Буханка» в Европе

УАЗ «Буханка» Black Edition из Голландии: последний кемпер, построенный в Европе — чем удивил голландский автодом

Нидерландский проект: последний УАЗ «Буханка» в Европе

Редкая УАЗ Буханка с доработками для автономных поездок была показана в Нидерландах. Модель получила выдвижную кухню и солнечную панель, что делает ее интересной для любителей путешествий и ценителей необычных автомобилей.

Редкая УАЗ Буханка с доработками для автономных поездок была показана в Нидерландах. Модель получила выдвижную кухню и солнечную панель, что делает ее интересной для любителей путешествий и ценителей необычных автомобилей.

Благодаря деятельности официального дилера УАЗ в Голландии, на свет появилась целая серия любопытных кемперов на базе легендарной «Буханки» — версии с откидной, подъемной и комбинированной крышей. Сегодняшний экземпляр, построенный в 2022–2023 годах, имеет особый статус: он стал последним подобным проектом в Европе, поскольку после 2022 года поставки ульяновских внедорожников на западный рынок прекратились.

За основу взяли девятиместный автобус УАЗ-220695 и голландские мастера полностью демонтировали исходный салон, избавившись от полов, обшивки и всего лишнего оборудования, оставив лишь голый кузов.

Фото: uazbuka

Переоборудованием занялась компания Smartbuscampers, превратившая автобус в полноценный внедорожный кемпер: автомобиль получил силовые бамперы и пороги РИФ, спереди появилась электрическая лебедка WARN, а штатные фары уступили место современной светодиодной оптике.

От идеи подъемной крыши решили отказаться в пользу практичности, и всю площадь крыши занял экспедиционный багажник, на котором разместились дополнительные фары, боковая маркиза, алюминиевые ящики для снаряжения и специальный модуль для топливных канистр, надежно фиксирующий ёмкости и защищающий их от случайного похищения. Запасное колесо закрепили на «калитке» заднего бампера, а для доступа к багажнику предусмотрели удобную лестницу.

Перегородку между кабиной и жилым отсеком не стали демонтировать, а просто перетянули карпетом, чтобы скрыть голый металл, и всю мебель, включая встроенный холодильник, скомпоновали по левому борту. Пол отделан качественным ламинатом — по нему приятно ходить даже босиком, а потолок обшили натуральным красным кедром, что придаёт интерьеру особую теплоту. В полу сохранили стандартное крепление для мобильного столика, за которым, устроившись вдали от цивилизации, вполне реально работать за ноутбуком. Диван, установленный во всю ширину салона, раскладывается вперёд, превращаясь в просторное двуспальное место, а под ним организовано два рундука: один — для повседневных вещей, а второй, задний, вмещает в себя полноценную кухню.

В левом выдвижном ящике кухни спрятана трёхконфорочная газовая плита, а справа — мойка с электрическим насосом подачи воды, и для желающих принять душ на природе предусмотрена возможность подключения душевой лейки: достаточно развернуть маркизу и наслаждаться водными процедурами под открытым небом, разумеется, в пределах запасов бака. Кемпер оснащён надёжной электрической системой с двумя аккумуляторами, что исключает риск полной разрядки стартерной батареи, а благодаря чёрному цвету мебели и отделки проект получил название UAZ Bukhanka Camper Black Edition.

«Буханка» по-прежнему славится своей проходимостью и ремонтопригодностью, что делает её желанным спутником в путешествиях по всему миру, и на фоне бума автотуризма и стремления к нестандартным решениям интерес к таким машинам только растёт, а качественно доработанные экземпляры превращаются не просто в транспорт, а в выгодные инвестиции, что, в свою очередь, лишь сокращает их предложение на вторичном рынке.

Упомянутые марки: УАЗ
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