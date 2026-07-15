УАЗ «Буханка» Black Edition из Голландии: последний кемпер, построенный в Европе — чем удивил голландский автодом

15 июля 2026, 12:54
Нидерландский проект: последний УАЗ «Буханка» в Европе
Нидерландский проект: последний УАЗ «Буханка» в Европе
Редкая УАЗ Буханка с доработками для автономных поездок была показана в Нидерландах. Модель получила выдвижную кухню и солнечную панель, что делает ее интересной для любителей путешествий и ценителей необычных автомобилей.
Благодаря деятельности официального дилера УАЗ в Голландии, на свет появилась целая серия любопытных кемперов на базе легендарной «Буханки» — версии с откидной, подъемной и комбинированной крышей. Сегодняшний экземпляр, построенный в 2022–2023 годах, имеет особый статус: он стал последним подобным проектом в Европе, поскольку после 2022 года поставки ульяновских внедорожников на западный рынок прекратились.
За основу взяли девятиместный автобус УАЗ-220695 и голландские мастера полностью демонтировали исходный салон, избавившись от полов, обшивки и всего лишнего оборудования, оставив лишь голый кузов.
Переоборудованием занялась компания Smartbuscampers, превратившая автобус в полноценный внедорожный кемпер: автомобиль получил силовые бамперы и пороги РИФ, спереди появилась электрическая лебедка WARN, а штатные фары уступили место современной светодиодной оптике.
От идеи подъемной крыши решили отказаться в пользу практичности, и всю площадь крыши занял экспедиционный багажник, на котором разместились дополнительные фары, боковая маркиза, алюминиевые ящики для снаряжения и специальный модуль для топливных канистр, надежно фиксирующий ёмкости и защищающий их от случайного похищения. Запасное колесо закрепили на «калитке» заднего бампера, а для доступа к багажнику предусмотрели удобную лестницу.
Перегородку между кабиной и жилым отсеком не стали демонтировать, а просто перетянули карпетом, чтобы скрыть голый металл, и всю мебель, включая встроенный холодильник, скомпоновали по левому борту. Пол отделан качественным ламинатом — по нему приятно ходить даже босиком, а потолок обшили натуральным красным кедром, что придаёт интерьеру особую теплоту. В полу сохранили стандартное крепление для мобильного столика, за которым, устроившись вдали от цивилизации, вполне реально работать за ноутбуком. Диван, установленный во всю ширину салона, раскладывается вперёд, превращаясь в просторное двуспальное место, а под ним организовано два рундука: один — для повседневных вещей, а второй, задний, вмещает в себя полноценную кухню.
В левом выдвижном ящике кухни спрятана трёхконфорочная газовая плита, а справа — мойка с электрическим насосом подачи воды, и для желающих принять душ на природе предусмотрена возможность подключения душевой лейки: достаточно развернуть маркизу и наслаждаться водными процедурами под открытым небом, разумеется, в пределах запасов бака. Кемпер оснащён надёжной электрической системой с двумя аккумуляторами, что исключает риск полной разрядки стартерной батареи, а благодаря чёрному цвету мебели и отделки проект получил название UAZ Bukhanka Camper Black Edition.
«Буханка» по-прежнему славится своей проходимостью и ремонтопригодностью, что делает её желанным спутником в путешествиях по всему миру, и на фоне бума автотуризма и стремления к нестандартным решениям интерес к таким машинам только растёт, а качественно доработанные экземпляры превращаются не просто в транспорт, а в выгодные инвестиции, что, в свою очередь, лишь сокращает их предложение на вторичном рынке.
Похожие материалы UAZ
-
15.07.2026, 15:59
Автодом на базе ГАЗ С41А23 Садко Next: стеклопластик, дизель и полный привод 4х4
В России растет интерес к полноприводным автодомам для экспедиций и охоты. Новый проект на базе ГАЗ С41А23 Садко Next выделяется стеклопластиковым кузовом, автономностью и возможностью индивидуальной комплектации. Разбираемся, чем он отличается от конкурентов и почему его выбирают для сложных маршрутов.Читать далее
-
15.07.2026, 15:48
Названы автомобили, которые служат дольше всех на больших пробегах
Эксперты выяснили, какие авто не боятся больших пробегов. В лидерах оказались японские бренды. Рейтинг удивил даже опытных автомобилистов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
15.07.2026, 14:16
Мини байк БР-Байк: российский мотовездеход для сложных маршрутов и активного отдыха
БР-Байк - компактный мини байк российского производства, который выделяется простотой конструкции, экономичностью и возможностью преодолевать сложные участки вне дорог. Модель ориентирована на рыболовов, охотников и всех, кто ищет надежный транспорт для активного отдыха в условиях российской природы.Читать далее
-
15.07.2026, 14:10
Alpine A110 Future: как изменится культовое купе в третьем поколении
Alpine готовит третье поколение A110 на новой платформе APP, делая ставку на электрификацию и инновационные технологии. Модель уже привлекла внимание на Goodwood 2026, а эксперты обсуждают, как изменится характер легендарного купе.Читать далее
-
15.07.2026, 13:23
The Grand Tour сменит ведущих и формат: что ждет зрителей в новом сезоне
Amazon Prime Video анонсировал долгожданное возвращение The Grand Tour, но на этот раз поклонников ждет неожиданная смена ведущих и новый подход к формату. Почему это событие может стать поворотным моментом для автомобильных шоу и какие детали уже раскрыты - разбираемся, что изменится и как это повлияет на зрителей. Мало кто знает, что новые лица проекта уже успели заявить о себе в автомобильной среде.Читать далее
-
15.07.2026, 12:37
В США продают уникальный седан Toyota Origin с мотором Supra и редким кузовом
Toyota Origin - редкий японский седан с мотором 2JZ от Supra, выставленный на продажу в Техасе. Модель интересна не только своим тиражом, но и необычным дизайном, который отсылает к истории марки. Почему этот автомобиль вызывает интерес у коллекционеров - в нашем материале.Читать далее
-
15.07.2026, 08:01
EarthRoamer XV-SX: подержанный дом на колесах за 1,1 млн долларов с пробегом 8 228 км
EarthRoamer XV-SX 2023 года с пробегом чуть более 8 тысяч километров выставлен на продажу за 1,1 млн долларов. Эта модель сочетает в себе комфорт премиального дома и возможности внедорожника, что делает ее заметным явлением на рынке автодомов. В чем особенности такого предложения - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.07.2026, 07:42
Airbus и CFM готовят революционный двигатель с открытыми лопастями для пассажирских самолетов
В ближайшие годы авиация может кардинально измениться: Airbus и CFM International тестируют двигатель с открытыми лопастями, который обещает снизить расход топлива и выбросы CO2. Эта технология может стать ключевой для новых узкофюзеляжных лайнеров.Читать далее
-
15.07.2026, 07:31
Volkswagen ID Buzz 2027: возвращение электробуса с новым туристическим пакетом
Volkswagen возвращает на рынок США электробус ID Buzz в 2027 году, добавляя туристическую версию Tourer с возможностью ночевки и рядом доработок. Новинка может стать заметным событием для любителей автопутешествий и поклонников ретро-дизайна.Читать далее
-
15.07.2026, 07:31
Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
Многие мотоциклисты мечтают о поездках по горным серпантинам, но не все знают, какие нюансы могут обернуться серьезными проблемами. Часто игнорируют важные детали: от выбора маршрута до особенностей езды с пассажиром. Что грозит тем, кто не учитывает специфику горных трасс, и какие советы дают специалисты - рассказываем подробно. Сейчас, когда сезон в разгаре, эти знания особенно актуальны.Читать далее
Похожие материалы UAZ
-
15.07.2026, 15:59
Автодом на базе ГАЗ С41А23 Садко Next: стеклопластик, дизель и полный привод 4х4
В России растет интерес к полноприводным автодомам для экспедиций и охоты. Новый проект на базе ГАЗ С41А23 Садко Next выделяется стеклопластиковым кузовом, автономностью и возможностью индивидуальной комплектации. Разбираемся, чем он отличается от конкурентов и почему его выбирают для сложных маршрутов.Читать далее
-
15.07.2026, 15:48
Названы автомобили, которые служат дольше всех на больших пробегах
Эксперты выяснили, какие авто не боятся больших пробегов. В лидерах оказались японские бренды. Рейтинг удивил даже опытных автомобилистов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
15.07.2026, 14:16
Мини байк БР-Байк: российский мотовездеход для сложных маршрутов и активного отдыха
БР-Байк - компактный мини байк российского производства, который выделяется простотой конструкции, экономичностью и возможностью преодолевать сложные участки вне дорог. Модель ориентирована на рыболовов, охотников и всех, кто ищет надежный транспорт для активного отдыха в условиях российской природы.Читать далее
-
15.07.2026, 14:10
Alpine A110 Future: как изменится культовое купе в третьем поколении
Alpine готовит третье поколение A110 на новой платформе APP, делая ставку на электрификацию и инновационные технологии. Модель уже привлекла внимание на Goodwood 2026, а эксперты обсуждают, как изменится характер легендарного купе.Читать далее
-
15.07.2026, 13:23
The Grand Tour сменит ведущих и формат: что ждет зрителей в новом сезоне
Amazon Prime Video анонсировал долгожданное возвращение The Grand Tour, но на этот раз поклонников ждет неожиданная смена ведущих и новый подход к формату. Почему это событие может стать поворотным моментом для автомобильных шоу и какие детали уже раскрыты - разбираемся, что изменится и как это повлияет на зрителей. Мало кто знает, что новые лица проекта уже успели заявить о себе в автомобильной среде.Читать далее
-
15.07.2026, 12:37
В США продают уникальный седан Toyota Origin с мотором Supra и редким кузовом
Toyota Origin - редкий японский седан с мотором 2JZ от Supra, выставленный на продажу в Техасе. Модель интересна не только своим тиражом, но и необычным дизайном, который отсылает к истории марки. Почему этот автомобиль вызывает интерес у коллекционеров - в нашем материале.Читать далее
-
15.07.2026, 08:01
EarthRoamer XV-SX: подержанный дом на колесах за 1,1 млн долларов с пробегом 8 228 км
EarthRoamer XV-SX 2023 года с пробегом чуть более 8 тысяч километров выставлен на продажу за 1,1 млн долларов. Эта модель сочетает в себе комфорт премиального дома и возможности внедорожника, что делает ее заметным явлением на рынке автодомов. В чем особенности такого предложения - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.07.2026, 07:42
Airbus и CFM готовят революционный двигатель с открытыми лопастями для пассажирских самолетов
В ближайшие годы авиация может кардинально измениться: Airbus и CFM International тестируют двигатель с открытыми лопастями, который обещает снизить расход топлива и выбросы CO2. Эта технология может стать ключевой для новых узкофюзеляжных лайнеров.Читать далее
-
15.07.2026, 07:31
Volkswagen ID Buzz 2027: возвращение электробуса с новым туристическим пакетом
Volkswagen возвращает на рынок США электробус ID Buzz в 2027 году, добавляя туристическую версию Tourer с возможностью ночевки и рядом доработок. Новинка может стать заметным событием для любителей автопутешествий и поклонников ретро-дизайна.Читать далее
-
15.07.2026, 07:31
Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
Многие мотоциклисты мечтают о поездках по горным серпантинам, но не все знают, какие нюансы могут обернуться серьезными проблемами. Часто игнорируют важные детали: от выбора маршрута до особенностей езды с пассажиром. Что грозит тем, кто не учитывает специфику горных трасс, и какие советы дают специалисты - рассказываем подробно. Сейчас, когда сезон в разгаре, эти знания особенно актуальны.Читать далее