Голландцы превратили российский фургон в необычный кемпер — цена удивляет

В Нидерландах создали уникальный автодом на базе УАЗ Буханки с Евро-6

В Нидерландах появился необычный автодом на базе УАЗ-452. Российский фургон получил множество доработок и теперь соответствует стандарту Евро-6. Цена на этот кемпер удивляет даже опытных автолюбителей. Внутри - аскетичный, но продуманный интерьер. Подробности - в нашем материале.

В Голландии отечественный УАЗ-452, известный как «Буханка», получил новую жизнь - его превратили в полноценный автодом и выставили на продажу почти за 50 тысяч евро (4,64 млн рублей). Такой проект сразу привлек внимание европейских автолюбителей, ведь российский фургон редко встречается на дорогах Европы, а уж в виде кемпера - тем более.

Фото: AutoScout24.com

Переделанный автомобиль 2019 года выпуска прошел серьезную модернизацию. Пробег у него относительно небольшой - всего 29 тысяч километров. Внешне «Буханка» обзавелась силовыми бамперами, массивной экспедиционной багажной системой с мощной светодиодной балкой, лестницей на задней двери, лебедкой, шноркелем, а также съемным фаркопом и маркизой. Окна затонированы, что добавляет уединенности в путешествиях.

Фото: AutoScout24.com

Особое внимание привлекает крупный алюминиевый кофр, установленный на специальной раме сзади. Это решение позволило увеличить объем для хранения, но заметно удлинило задний свес. В результате внедорожные возможности фургона оказались под вопросом - съезжать с асфальта с таким «хвостом» теперь рискованно.

Фото: AutoScout24.com

Внутри кемпер выглядит просто, но функционально. Здесь есть полноценное спальное место, множество шкафчиков для хранения вещей, а также раковина. Для комфорта установлен кондиционер. Хотя автодом позиционируется как одноместный, двойной матрас намекает на возможность организации второго спального места прямо на полу.

Техническая часть осталась практически стандартной: под капотом бензиновый двигатель ЗМЗ-409 объемом 2,7 литра и мощностью 112 лошадиных сил. Однако мотор был доработан под требования экологического стандарта Евро-6, что позволяет использовать автомобиль в европейских странах без ограничений. В паре с двигателем работает пятиступенчатая механическая коробка передач и система полного привода.