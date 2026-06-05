Обновленная Lada Niva Legend наконец получила фронтальную подушку безопасности, но боковой пришлось пожертвовать

В Ниве изменили комплектацию: исчезла боковая подушка безопасности

В обновленной Lada Niva Legend теперь будет только фронтальная водительская подушка безопасности, а боковую убрали. Это решение связано с желанием удержать цену на доступном уровне. Почему производитель пошел на такой шаг и как это скажется на покупателях - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие перемены могут повлиять на выбор многих автолюбителей. Что еще изменилось в легендарной модели - рассказываем ниже.

В обновленной Lada Niva Legend теперь будет только фронтальная водительская подушка безопасности, а боковую убрали. Это решение связано с желанием удержать цену на доступном уровне. Почему производитель пошел на такой шаг и как это скажется на покупателях - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие перемены могут повлиять на выбор многих автолюбителей. Что еще изменилось в легендарной модели - рассказываем ниже.

Новость о том, что в обновленной Ниве Легенд исчезнет боковая подушка безопасности, вызвала живой интерес среди российских автолюбителей. Для многих покупателей именно сочетание цены и базовой безопасности становится решающим фактором при выборе автомобиля. Теперь в комплектации наконец появится фронтальная водительская подушка, а левую боковую уберут - это официально подтвердили на АВТОВАЗе. Причина проста: производитель стремится не допустить резкого роста стоимости модели, чтобы она оставалась доступной для широкой аудитории.

Ранее на Ниве Легенд устанавливали только левую боковую подушку, а фронтальная отсутствовала. Теперь ситуация меняется: фронтальная подушка появится, но боковая исчезнет. Такой шаг объясняется необходимостью балансировать между требованиями безопасности и ценой. В условиях, когда многие россияне внимательно следят за каждым изменением в комплектациях и ценах, подобные решения становятся предметом обсуждения и даже споров.

Премьера обновленной Нивы Легенд состоялась 3 июня на ПМЭФ-2026. Главным техническим новшеством стал новый бензиновый двигатель объемом 1,8 литра мощностью 90 л.с. Помимо этого, инженеры доработали подвеску, улучшили шумоизоляцию салона и усилили антикоррозийную защиту кузова. Серийное производство модернизированной версии стартует уже в июле, что создает дополнительный интерес к новинке среди поклонников марки.

Стоит отметить, что боковая подушка безопасности появилась на Ниве Легенд еще в 2019 году. За это время модель не раз подвергалась модернизации, но всегда оставалась в числе самых доступных внедорожников на российском рынке. Сейчас цена на уходящую версию начинается от 1 060 000 рублей. Как показывает практика, любые изменения в оснащении сразу отражаются на спросе, ведь для многих покупателей важна не только цена, но и уровень безопасности.

Интересно, что подобные перемены в комплектациях происходят не только у АВТОВАЗа. Например, недавно стало известно о масштабных обновлениях в линейке «Москвич», где производитель также делает ставку на новые опции и сервисы - подробнее об этом можно узнать в материале о новых функциях и телематике в моделях Москвич. Это подтверждает общий тренд: автопроизводители ищут баланс между стоимостью, оснащением и ожиданиями покупателей.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов. Во-первых, решение отказаться от боковой подушки безопасности может быть связано с необходимостью соответствовать новым экономическим реалиям и поддерживать конкурентоспособность модели. Во-вторых, обновленная Нива Легенд получила не только новый мотор, но и ряд доработок по части комфорта и долговечности. В-третьих, такие изменения могут повлиять на восприятие бренда среди покупателей, которые ценят как доступность, так и безопасность. Судя по имеющимся данным, АВТОВАЗ продолжает следовать стратегии постепенного обновления своих моделей, сохраняя при этом их привлекательность для массового потребителя.