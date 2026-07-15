«Газель e‑NN» на автопилоте: как отечественный фургон научили ездить без водителя

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

15 июля 2026, 16:39

В Нижнем Новгороде испытали новые беспилотные транспортные системы на полигоне

В Нижнем Новгороде испытали новые беспилотные транспортные системы на полигоне

«Газель e‑NN» на автопилоте: как отечественный фургон научили ездить без водителя

В Нижнем Новгороде испытали новые беспилотные транспортные системы на полигоне

В Нижнем Новгороде завершились соревнования «РобоКросс-2026», где студенты представили уникальные решения для беспилотных автомобилей. Мало кто знает, что эти технологии уже внедряются в промышленность. Какие задачи ставят перед собой участники и что это значит для будущего российского автопрома - объяснил специалист. Не прошли мимо и вопросы подготовки новых инженеров.

В Нижнем Новгороде завершились соревнования «РобоКросс-2026», где студенты представили уникальные решения для беспилотных автомобилей. Мало кто знает, что эти технологии уже внедряются в промышленность. Какие задачи ставят перед собой участники и что это значит для будущего российского автопрома - объяснил специалист. Не прошли мимо и вопросы подготовки новых инженеров.

С 6 по 10 июля на территории испытательного полигона Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде прошли соревнования «РобоКросс-2026», где студенческие команды из Москвы, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Коврова и Арзамаса представили свои разработки в области беспилотного транспорта. Как выяснил 110km.ru, мероприятие стало шестнадцатым по счету и проводится в рамках программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России».

В этом году участники соревновались в двух направлениях: «Трасса» и «Дюна». В первом победу одержала команда «КГТУ» Ковровского государственного технологического университета им. Дегтярева, которая модернизировала автомобиль «Газель e-NN» для автономного движения. Во втором направлении отличилась команда Robolife.buggy из Ульяновского государственного технического университета, успешно преодолевшая сложные песчаные участки на технике весом до 3,5 тонн.

Соревнования «РобоКросс» - это не просто демонстрация технологий, а реальная проверка возможностей автоматизированных транспортных средств. Машины должны были самостоятельно ориентироваться на трассе, выполнять маневры, объезжать препятствия и использовать данные ГЛОНАСС для навигации. В условиях, максимально приближенных к реальным, студенты показали, как современные инженерные решения могут повысить безопасность и функциональность беспилотных автомобилей.

Фото: пресс-служба "ГАЗ"

Особое внимание уделялось развитию систем помощи водителю (ADAS), включая автоматическое торможение, предупреждение о съезде с полосы, мониторинг слепых зон и распознавание дорожных знаков. По словам управляющего директора Горьковского автозавода Андрея Софонова, завод активно внедряет цифровые технологии не только в производстве, но и в обучении молодых специалистов. Уже со школьной скамьи будущие инженеры вовлекаются в техническое творчество, а затем получают практические навыки на реальных проектах.

Судейство соревнований осуществляли инженеры-конструкторы автозавода, а регламенты разрабатывались совместно с инженерным центром предприятия и ресурсным центром программы «Робототехника». Такой подход позволяет не только выявлять лучшие решения, но и формировать кадровый резерв для отечественной промышленности.

Напомним, Горьковский автомобильный завод - один из крупнейших производителей коммерческого транспорта в России. Предприятие выпускает более 700 видов спецтехники на базе моделей «Газель NN», «Соболь NN», «Газель NEXT», «Газель City», «Газон NEXT», «Валдай 8», «Валдай 12», «Газель БИЗНЕС», «Соболь БИЗНЕС», «Садко NEXT» и «Садко 9». В производстве задействовано около 600 промышленных роботов, а уровень автоматизации на ключевых участках достигает 85%. Завод расположен в Нижнем Новгороде и активно участвует в образовательных и инновационных проектах, поддерживая развитие инженерных компетенций у молодежи.

Справка 110km.ru. Программа «Робототехника» реализуется Фондом «Вольное Дело» с 2008 года и охватывает более 100 тысяч участников из 75 регионов страны. Более трети выпускников программы становятся студентами ведущих технических вузов России. Фонд «Вольное Дело», основанный Олегом Дерипаской, поддерживает образование, науку и культурные инициативы, реализуя сотни проектов по всей стране.

Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

XPeng G6 и G9 с сервисами «Яндекса» выходят на российский рынок
Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянская область Астрахань Республика Башкортостан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться