«Газель e‑NN» на автопилоте: как отечественный фургон научили ездить без водителя

В Нижнем Новгороде испытали новые беспилотные транспортные системы на полигоне

В Нижнем Новгороде завершились соревнования «РобоКросс-2026», где студенты представили уникальные решения для беспилотных автомобилей. Мало кто знает, что эти технологии уже внедряются в промышленность. Какие задачи ставят перед собой участники и что это значит для будущего российского автопрома - объяснил специалист. Не прошли мимо и вопросы подготовки новых инженеров.

В Нижнем Новгороде завершились соревнования «РобоКросс-2026», где студенты представили уникальные решения для беспилотных автомобилей. Мало кто знает, что эти технологии уже внедряются в промышленность. Какие задачи ставят перед собой участники и что это значит для будущего российского автопрома - объяснил специалист. Не прошли мимо и вопросы подготовки новых инженеров.

С 6 по 10 июля на территории испытательного полигона Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде прошли соревнования «РобоКросс-2026», где студенческие команды из Москвы, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Коврова и Арзамаса представили свои разработки в области беспилотного транспорта. Как выяснил 110km.ru, мероприятие стало шестнадцатым по счету и проводится в рамках программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России».

В этом году участники соревновались в двух направлениях: «Трасса» и «Дюна». В первом победу одержала команда «КГТУ» Ковровского государственного технологического университета им. Дегтярева, которая модернизировала автомобиль «Газель e-NN» для автономного движения. Во втором направлении отличилась команда Robolife.buggy из Ульяновского государственного технического университета, успешно преодолевшая сложные песчаные участки на технике весом до 3,5 тонн.

Соревнования «РобоКросс» - это не просто демонстрация технологий, а реальная проверка возможностей автоматизированных транспортных средств. Машины должны были самостоятельно ориентироваться на трассе, выполнять маневры, объезжать препятствия и использовать данные ГЛОНАСС для навигации. В условиях, максимально приближенных к реальным, студенты показали, как современные инженерные решения могут повысить безопасность и функциональность беспилотных автомобилей.

Фото: пресс-служба "ГАЗ"

Особое внимание уделялось развитию систем помощи водителю (ADAS), включая автоматическое торможение, предупреждение о съезде с полосы, мониторинг слепых зон и распознавание дорожных знаков. По словам управляющего директора Горьковского автозавода Андрея Софонова, завод активно внедряет цифровые технологии не только в производстве, но и в обучении молодых специалистов. Уже со школьной скамьи будущие инженеры вовлекаются в техническое творчество, а затем получают практические навыки на реальных проектах.

Судейство соревнований осуществляли инженеры-конструкторы автозавода, а регламенты разрабатывались совместно с инженерным центром предприятия и ресурсным центром программы «Робототехника». Такой подход позволяет не только выявлять лучшие решения, но и формировать кадровый резерв для отечественной промышленности.

Напомним, Горьковский автомобильный завод - один из крупнейших производителей коммерческого транспорта в России. Предприятие выпускает более 700 видов спецтехники на базе моделей «Газель NN», «Соболь NN», «Газель NEXT», «Газель City», «Газон NEXT», «Валдай 8», «Валдай 12», «Газель БИЗНЕС», «Соболь БИЗНЕС», «Садко NEXT» и «Садко 9». В производстве задействовано около 600 промышленных роботов, а уровень автоматизации на ключевых участках достигает 85%. Завод расположен в Нижнем Новгороде и активно участвует в образовательных и инновационных проектах, поддерживая развитие инженерных компетенций у молодежи.

Справка 110km.ru. Программа «Робототехника» реализуется Фондом «Вольное Дело» с 2008 года и охватывает более 100 тысяч участников из 75 регионов страны. Более трети выпускников программы становятся студентами ведущих технических вузов России. Фонд «Вольное Дело», основанный Олегом Дерипаской, поддерживает образование, науку и культурные инициативы, реализуя сотни проектов по всей стране.