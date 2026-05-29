Просторнее, чем купе: Нижегородская область первой получит плацкартные вагоны нового поколения - что изменится для пассажиров

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

29 мая 2026, 06:33

В Нижнем Новгороде показали новые плацкартные вагоны: шире, длиннее и комфортнее

В 2026 году Нижегородская область станет одним из первых регионов, где появятся новые плацкартные вагоны габарита Т. Это событие может изменить привычный взгляд на поездку в поезде дальнего следования: теперь плацкарт не уступает место купе с высоким уровнем комфорта, а в некоторых аспектах даже превосходит его.

Главное преимущество новых вагонов — увеличенные размеры. Они шире стандартных на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. Благодаря этому инженерам удалось полностью пересмотреть внутреннюю компоновку: полки стали просторнее, появилось отдельное место для маломобильных пассажиров, система кондиционирования теперь рассчитана на экстремальные температуры. По словам Ивана Колесникова, генерального директора ОАО «РЖД», такие изменения позволяют пассажирам чувствовать себя комфортно даже в жару, а поездки становятся менее утомительными.

В этом году завершается проектирование новых плацкартных вагонов, после чего начнутся испытания. Следующим этапом приступим к обновлению вагонов СВ и ресторанов класса «люкс» — так РЖД формирует единую линейку современных поездов дальнего следования. Несмотря на то, что Нижегородская область не вошла в туристический план РЖД на 2026 год, регион получит часть новых вагонов, а также новую платформу на станции Арзамас-2.

Поставки новых вагонов Тверского вагоностроительного завода: ежегодный закуп составляет от 400 до 500 единиц, и этот объем сохранится, если экономическая ситуация не изменится. Для пассажиров это означает не только обновление подвижного состава, но и повышение соответствующего сервиса на маршрутах региона.

Для справки: плацкартные вагоны традиционно являются бюджетным вариантом, но с внедрением новых технологий и улучшенной эргономики они становятся привлекательными даже для тех, кто раньше выбирал купейные вагоны. Важно отметить, что обновление подвижного состава — часть большой стратегии РЖД по повышению качества перевозок и развитию железнодорожной отрасли в регионах России. Это может обеспечить рост внутреннего туристического потока и сделать поездки более доступными и удобными для пассажиров разных категорий.

Интересно, что ранее на рынке уже появлялись инновационные решения для поездов: например, недавно был запущен вагон с одноместными купе по маршруту Москва — Санкт-Петербург, где каждый пассажир получает личное пространство и дополнительные услуги. Подробнее о таком опыте можно узнать в специальном материале о новом стандарте комфорта в поездах между столицами .

