Почему эксперты считают локализацию двигателей Volga ключевым шагом для рынка

31 августа 2026, 09:54
В Нижнем Новгороде появится производство моторов и АКПП для новых Volga
В Нижнем Новгороде появится производство моторов и АКПП для новых Volga
В России готовят запуск собственного производства бензиновых двигателей и автоматических коробок передач для автомобилей Volga. Проект реализуют в Нижегородском автокластере, а старт намечен на 2028 год. Мало кто знает, что уровень локализации может достичь 80%, что способно изменить расстановку сил на рынке. Какие перспективы и вызовы ждут отечественный автопром - объясняем подробно.
В Нижегородском автокластере планируют развернуть производство бензиновых двигателей и автоматических коробок передач для легковых автомобилей Volga. Об этом стало известно после визита президента РФ Владимира Путина на Горьковский автозавод, который состоялся 28 августа. По данным 110km.ru, речь идет о выпуске 2,0-литрового бензинового турбомотора и 8-ступенчатой автоматической коробки передач - именно эти агрегаты будут устанавливаться на новые модели Volga, появившиеся на рынке с лета 2026 года.
Сейчас в линейке Volga представлены три модели: седан С50, а также кроссоверы К40 и K50. Все они оснащаются 2,0-литровым турбомотором, который на C50 и K40 развивает 200 л.с., а на K50 - 238 л.с. Во всех случаях двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. До сих пор эти агрегаты поставлялись из-за рубежа, что создавало определенные риски для стабильности поставок и ценообразования.
Производство моторов и коробок передач в Нижнем Новгороде планируют запустить в 2028 году, пишет Дром. Если проект реализуют в полном объеме, уровень локализации может достичь 80%. Это позволит снизить зависимость от иностранных компонентов и повысить устойчивость отечественного автопрома. Кроме того, на базе нового двигателя в будущем планируют создать гибридную силовую установку, а также заводскую версию на метане.
Эксперты отмечают, что запуск собственного производства ключевых агрегатов - важный шаг для развития российского автопрома. Это не только укрепит позиции Volga на внутреннем рынке, но и может стать примером для других производителей. Однако реализация столь масштабного проекта требует значительных инвестиций и технологической подготовки, а также тесного взаимодействия с поставщиками комплектующих.
Напомним, бренд Volga был возрожден в 2024 году. Модели Volga C50, K40 и K50 построены на платформах Geely, что позволило ускорить запуск производства и предложить покупателям современные решения. Локализация производства двигателей и трансмиссий может стать новым этапом в развитии предприятия и всей отрасли.
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