Редкий полуинтегрированный фургон с кухней и оборудованием для бизнеса – подробности и комплектация

9 декабря 2025, 06:52
В Нижнем Новгороде продают автодом-фудтрак на базе ГАЗель Next 2019 года
В продаже появился необычный автодом-фудтрак на базе ГАЗель Next 2019 года. Машина оснащена дизельным мотором Cummins и профессиональным оборудованием для приготовления еды. Пробег минимальный, комплектация богатая. Подробности о состоянии и возможностях – в нашем материале.
В Нижнем Новгороде выставлен на продажу уникальный полуинтегрированный автодом, созданный на базе ГАЗель Next 2019 года выпуска. Этот автомобиль не просто транспортное средство, а полноценная мобильная кухня, готовая к работе в формате фудтрака. Пробег машины составляет всего 16 858 километров, что говорит о ее бережной эксплуатации и минимальном износе основных узлов.
Под капотом установлен надежный дизельный двигатель Cummins объемом 2,8 литра, развивающий 150 лошадиных сил. В паре с ним работает механическая коробка передач, а привод осуществляется на задние колеса. Автомобиль оборудован левым рулем и рассчитан на водителя и двух пассажиров.
Особое внимание заслуживает комплектация этого фудтрака. Внутри установлен двигатель ISF2.8s5161P Cummins, система ЭРА ГЛОНАСС, электрические стеклоподъемники, круиз-контроль, предпусковой подогреватель, сиденье водителя с подлокотником, блокируемый дифференциал и потолочная консоль. Все это делает эксплуатацию автомобиля максимально комфортной и безопасной.
Фургон выполнен из стеклопластика с утеплителем из пенополиуретана, а внутренняя отделка сочетает композитные материалы и нержавеющую сталь. Электропроводка оснащена щитком с УЗО и автоматами, розетками и LED-освещением. Для подключения к внешней сети предусмотрена розетка с 15-метровым кабелем. Климат внутри поддерживает накрышный кондиционер Autoclima RTEH17 мощностью 1,7 кВт, а зимой тепло обеспечивает автономный отопитель Eberspecher на 4 кВт с автозапуском. В комплекте идут два генератора Honda EU30 is по 3 кВт каждый и два гелиевых аккумулятора Delta по 200 Ач.
Для безопасности предусмотрен эвакуационный люк и система гарантированного запуска двигателя. Кухонное оборудование включает тостер Gastrorag, фритюрницу Beckers, жарочную поверхность Hurakan, электрокипятильник, микроволновую печь, кофемашину, вытяжные зонты, печь-мангал, охлаждаемые столы, центральный и пристенный столы с мойкой и емкостями для воды. Такое оснащение позволяет готовить и продавать широкий ассортимент блюд прямо на колесах.
