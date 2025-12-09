Редкий полуинтегрированный фургон с кухней и оборудованием для бизнеса – подробности и комплектация

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 декабря 2025, 06:52

В Нижнем Новгороде продают автодом-фудтрак на базе ГАЗель Next 2019 года

В Нижнем Новгороде продают автодом-фудтрак на базе ГАЗель Next 2019 года

Редкий полуинтегрированный фургон с кухней и оборудованием для бизнеса – подробности и комплектация

В Нижнем Новгороде продают автодом-фудтрак на базе ГАЗель Next 2019 года

В продаже появился необычный автодом-фудтрак на базе ГАЗель Next 2019 года. Машина оснащена дизельным мотором Cummins и профессиональным оборудованием для приготовления еды. Пробег минимальный, комплектация богатая. Подробности о состоянии и возможностях – в нашем материале.

В продаже появился необычный автодом-фудтрак на базе ГАЗель Next 2019 года. Машина оснащена дизельным мотором Cummins и профессиональным оборудованием для приготовления еды. Пробег минимальный, комплектация богатая. Подробности о состоянии и возможностях – в нашем материале.

В Нижнем Новгороде выставлен на продажу уникальный полуинтегрированный автодом, созданный на базе ГАЗель Next 2019 года выпуска. Этот автомобиль не просто транспортное средство, а полноценная мобильная кухня, готовая к работе в формате фудтрака. Пробег машины составляет всего 16 858 километров, что говорит о ее бережной эксплуатации и минимальном износе основных узлов.

Фото: auto.drom.ru

Под капотом установлен надежный дизельный двигатель Cummins объемом 2,8 литра, развивающий 150 лошадиных сил. В паре с ним работает механическая коробка передач, а привод осуществляется на задние колеса. Автомобиль оборудован левым рулем и рассчитан на водителя и двух пассажиров. 

Фото: auto.drom.ru

Особое внимание заслуживает комплектация этого фудтрака. Внутри установлен двигатель ISF2.8s5161P Cummins, система ЭРА ГЛОНАСС, электрические стеклоподъемники, круиз-контроль, предпусковой подогреватель, сиденье водителя с подлокотником, блокируемый дифференциал и потолочная консоль. Все это делает эксплуатацию автомобиля максимально комфортной и безопасной.

Фургон выполнен из стеклопластика с утеплителем из пенополиуретана, а внутренняя отделка сочетает композитные материалы и нержавеющую сталь. Электропроводка оснащена щитком с УЗО и автоматами, розетками и LED-освещением. Для подключения к внешней сети предусмотрена розетка с 15-метровым кабелем. Климат внутри поддерживает накрышный кондиционер Autoclima RTEH17 мощностью 1,7 кВт, а зимой тепло обеспечивает автономный отопитель Eberspecher на 4 кВт с автозапуском. В комплекте идут два генератора Honda EU30 is по 3 кВт каждый и два гелиевых аккумулятора Delta по 200 Ач.

Для безопасности предусмотрен эвакуационный люк и система гарантированного запуска двигателя. Кухонное оборудование включает тостер Gastrorag, фритюрницу Beckers, жарочную поверхность Hurakan, электрокипятильник, микроволновую печь, кофемашину, вытяжные зонты, печь-мангал, охлаждаемые столы, центральный и пристенный столы с мойкой и емкостями для воды. Такое оснащение позволяет готовить и продавать широкий ассортимент блюд прямо на колесах.

Не удаётся соединиться с https://api.languagetool.org/v2/check – проверьте соединение с сетью или попробуйте снова через минуту (#1, code=0)

Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Уссурийск Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться