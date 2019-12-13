13 декабря 2019, 00:26
В Нижнем Новгороде стартовала сборка Skoda Karoq
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Фото: Skoda
Компания Skoda объявила о начале в России серийного производства нового кроссовера Karoq. Сборку новинки наладили на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде. До лета 2020 года кроссовер будет предлагаться в единственном варианте - в «средней» комплектации Ambition с 1,4-литровым турбомотором TSI (150 л.с.), новым 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.
Фото: Skoda
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В список стандартного оснащения входит кожаный «мульти-руль», двухзонный «климат», 6,5-дюймовый экран медиасистемы Swing с разъемами USB и SD и поддержкой Bluetooth, подогрев передних сидений, круиз-контроль, задние парктроники, 16-дюймовые легкосплавные диски, рейлинги на крыше, противотуманные фары и светодиодные задние фонари. Такой кроссовер стоит 1 515 000 рублей.
Во второй половине 2020 года выбор должен серьезно расшириться. Во-первых, появится более доступный «атмосферник» 1.6 MPI с «механикой» и недорогая комплектация Active. Кроме того, покупателям предложат полноприводные версии с «роботом» DSG и топовую комплектацию Style с 17-дюймовыми колесами, полностью светодиодной оптикой и отделкой салона искусственной замшей. Полный прайс-лист пока не публикуют.
Завод «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде стал четвертой сборочной площадкой для Skoda Karoq. До сегодняшнего дня кроссовер также выпускали на двух заводах в Чехии (в Квасинах и Млада-Болеславе) и на одном предприятии в Китае (в Нинбо). Осенью следующего года производство Karoq должны наладить в столице Словакии – Братиславе.
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Отзывы по теме
Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
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