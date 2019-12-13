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13 декабря 2019, 00:26

В Нижнем Новгороде стартовала сборка Skoda Karoq

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Фото: Skoda
Компания Skoda объявила о начале в России серийного производства нового кроссовера Karoq. Сборку новинки наладили на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде. До лета 2020 года кроссовер будет предлагаться в единственном варианте - в «средней» комплектации Ambition с 1,4-литровым турбомотором TSI (150 л.с.), новым 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.
В Нижнем Новгороде стартовала сборка Skoda Karoq

Фото: Skoda

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Российская премьера Skoda Karoq состоялась накануне на специальном мероприятии в Санкт-Петербурге. Популярный в Европе кроссовер пока предложат в безальтернативном варианте со 150-сильным мотором и новым «автоматом» в комплектации Ambition.
 
В список стандартного оснащения входит кожаный «мульти-руль», двухзонный «климат», 6,5-дюймовый экран медиасистемы Swing с разъемами USB и SD и поддержкой Bluetooth, подогрев передних сидений, круиз-контроль, задние парктроники, 16-дюймовые легкосплавные диски, рейлинги на крыше, противотуманные фары и светодиодные задние фонари. Такой кроссовер стоит 1 515 000 рублей.

Во второй половине 2020 года выбор должен серьезно расшириться. Во-первых, появится более доступный «атмосферник» 1.6 MPI с «механикой» и недорогая комплектация Active. Кроме того, покупателям предложат полноприводные версии с «роботом» DSG и топовую комплектацию Style с 17-дюймовыми колесами, полностью светодиодной оптикой и отделкой салона искусственной замшей. Полный прайс-лист пока не публикуют.

Завод «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде стал четвертой сборочной площадкой для Skoda Karoq. До сегодняшнего дня кроссовер также выпускали на двух заводах в Чехии (в Квасинах и Млада-Болеславе) и на одном предприятии в Китае (в Нинбо). Осенью следующего года производство Karoq должны наладить в столице Словакии – Братиславе.

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Комментарии
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Отзывы по теме
«Горячий» Skoda Karoq RS станет гибридным
Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
Михаил
«Еврокар» начинает собирать Skoda Karoq и грезит электромобилями
Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
Алексей
Форум Skoda Fabia
Цитата:| Кому: Василий Если вас не смущает размер авто, и устраивает его двигатель, то можете покупать. Лично я бы не стал. Двигатель 1.2TSI турбированный, зимой не будет прогреваться пока машина стоит, ну т.е. если минут 30 постоит то может чего и нагреет. Если вас интересует машина подобного размера ...
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В Нижнем Новгороде стартовала сборка Skoda Karoq
{{material_128368}}Российская премьера Skoda Karoq состоялась накануне на специальном мероприятии в Санкт-Петербурге. Популярный в Европе кроссовер пока предложат в безальтернативном варианте со 150-сильным мотором и новым «автоматом» в комплектации Ambition. В список стандартного оснащения входит кожаный «мульти-руль», двухзонный «климат», 6,5-дюймовый экран медиасистемы Swing с разъемами USB и SD и поддержкой Bluetooth, подогрев передних сидений, круиз-контроль, задние парктроники, 16-дюймовые легкосплавные диски, рейлинги на крыше, противотуманные фары и светодиодные задние фонари. Такой кроссовер стоит 1 515 000 рублей.Во второй половине 2020 года выбор должен серьезно расшириться. Во-первых, появится более доступный «атмосферник» 1.6 MPI с «механикой» и недорогая комплектация Active. Кроме того, покупателям предложат полноприводные версии с «роботом» DSG и топовую комплектацию Style с 17-дюймовыми колесами, полностью светодиодной оптикой и отделкой салона искусственной замшей. Полный прайс-лист пока не публикуют.Завод «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде стал четвертой сборочной площадкой для Skoda Karoq. До сегодняшнего дня кроссовер также выпускали на двух заводах в Чехии (в Квасинах и Млада-Болеславе) и на одном предприятии в Китае (в Нинбо). Осенью следующего года производство Karoq должны наладить в столице Словакии – Братиславе.
2019-12-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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