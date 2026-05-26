Что грозит 21-летнему мажору за тройное ДТП в центре Нижнего Новгорода и что будет с его дорогой иномаркой

26 мая 2026, 08:39
В Нижнем Новгороде задержан молодой водитель Mercedes после серьезного ДТП
В Нижнем Новгороде задержан молодой водитель Mercedes после серьезного ДТП
В центре Нижнего Новгорода произошло тройное ДТП с участием Mercedes, за рулем которого был 21-летний сын известного бизнесмена. Водитель нарушил правила, выехал на встречную полосу и спровоцировал цепную аварию. Сейчас ему грозит уголовное дело и возможное лишение свободы. Почему этот случай вызвал такой резонанс и что будет дальше - разбираемся в материале.
Ситуация с тройным ДТП в центре Нижнего Новгорода стала одной из самых обсуждаемых среди российских автомобилистов. Причина проста: за рулем Mercedes находился 21-летний сын бизнесмена Сергея Корнилова, который, по данным полиции, выехал на встречную полосу и спровоцировал цепную аварию. Этот случай наглядно показывает, что даже молодые водители на дорогих автомобилях не застрахованы от серьезных последствий своих поступков.
По информации пресс-службы регионального МВД, авария произошла 20 мая. Mercedes под управлением молодого человека выехал на встречку, где столкнулся с Kia. От удара Kia отбросило на Nissan, а сам Mercedes после столкновения оказался на обочине и повредил бордюр. К счастью, никто из участников аварии не пострадал, однако последствия для виновника оказались серьезными.
Сразу после происшествия 21-летнего водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ - «действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание по этой статье - до двух лет лишения свободы. Как отмечают в МВД, автомобиль Mercedes признан вещественным доказательством и будет перемещен на специальную стоянку для хранения изъятого транспорта.
Интересно, что молодой человек уже ранее привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Сейчас следствие готовит ходатайство о переводе его под домашний арест. Такой подход может быть связан с отсутствием пострадавших, однако сам факт возбуждения уголовного дела говорит о серьезности ситуации и о том, что даже отсутствие жертв не освобождает от ответственности.
Как пишет Autonews, этот случай вновь поднимает вопрос о безопасности на дорогах и ответственности водителей, особенно молодых и неопытных. Важно помнить, что выезд на встречную полосу - одно из самых опасных нарушений, которое часто приводит к тяжелым последствиям. По статистике, именно такие маневры становятся причиной значительной части серьезных аварий в России. Кроме того, уголовная ответственность за подобные действия была введена сравнительно недавно, и теперь даже отсутствие пострадавших не гарантирует мягкого наказания. Этот инцидент может стать показателем того, как правоохранительные органы реагируют на подобные случаи и насколько строго будут применяться новые нормы закона.
Похожие материалы Мерседес, Киа, Ниссан
-
26.05.2026, 07:38
ГИБДД упростила оформление нарушений: инспекторы избавились от лишних протоколов
С 2026 года инспекторы ГИБДД больше не обязаны заполнять отдельные протоколы при выявлении ряда нарушений. Теперь оформление займет меньше времени, а водителям станет проще понять, за что их остановили. Какие изменения вступили в силу и что это значит для обычных автомобилистов - разбираемся подробно.Читать далее
-
26.05.2026, 04:53
Как опытные водители избегают штрафов с камер ГИБДД: реальные методы и статистика
В России камеры ГИБДД фиксируют миллионы нарушений, но опытные водители попадают под штрафы в разы реже новичков. Разбираемся, какие приемы и устройства позволяют им оставаться вне поля зрения автоматических систем и почему это важно для всех автомобилистов.Читать далее
-
25.05.2026, 16:47
Увольнение топ-менеджера X5 после аварии на Porsche: детали и последствия
В Москве произошла авария с участием управляющего директора «X5 Транспорт» Кирилла Кузьменко, после которой компания приняла жесткое решение. Почему этот случай вызвал резонанс, какие последствия ждут участников и что важно знать о подобных инцидентах - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие истории могут повлиять на всю отрасль.Читать далее
-
25.05.2026, 15:39
Четыре признака: как отличить автомобиль, собранный из двух частей
Мало кто задумывается, что на вторичном рынке встречаются авто, собранные из нескольких кузовных частей. Эксперт объяснил, как не попасться на уловки продавцов и почему такие машины могут быть опасны. Какие детали выдают «конструктор» и что делать при подозрении - советы специалистов. Это важно знать каждому, кто планирует покупку с пробегом.Читать далее
-
25.05.2026, 13:29
Госдума упростила процедуру лишения прав за пьянство: что изменится для водителей
В России принят закон, который сокращает бюрократию при отстранении водителей за алкогольное опьянение. Теперь инспекторам не нужно оформлять множество отдельных документов, что ускоряет процесс, но вызывает вопросы о прозрачности и защите прав автомобилистов.Читать далее
-
25.05.2026, 11:44
Почему Ford Crown Victoria не прижился в российской милиции в 90-х: опыт и последствия
В 90-х российская милиция попыталась перейти на Ford Crown Victoria, рассчитывая на мощность и выносливость американского седана. Однако эксплуатация выявила неожиданные сложности, которые повлияли на судьбу этих автомобилей в России.Читать далее
-
25.05.2026, 09:21
В Беларуси вводят новое требование для водителей: штрафы и сроки
С 25 мая в Беларуси вступает в силу сезонное правило: автомобилисты обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни даже днем. Это связано с окончанием учебного года и началом каникул. Нарушение грозит крупным штрафом. Какие детали часто упускают и что еще советуют инспекторы - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.05.2026, 07:41
ГИБДД оставит за собой оформление штрафов с камер: регионы не получат новые полномочия
В России отменили передачу регионам полномочий по администрированию штрафов с дорожных камер. Госавтоинспекция продолжит контролировать этот процесс. Почему власти отказались от изменений, какие последствия ждут водителей и что изменилось в законе - разбираемся подробно.Читать далее
-
24.05.2026, 06:07
Скоростные штрафы: что реально изменилось и почему водителям стоит быть внимательнее
В сети активно обсуждают слухи о снижении нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч. Официально правила не менялись, но камеры стали фиксировать нарушения точнее. Разбираемся, что это значит для водителей и как изменились штрафы.Читать далее
-
22.05.2026, 18:46
Житель Крыма стал жертвой мошенничества при покупке «красивых» номеров
Водитель из Ростова-на-Дону столкнулся с обманом при покупке номеров. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и возместил ущерб. Следствие продолжается.Читать далее
Похожие материалы Мерседес, Киа, Ниссан
-
26.05.2026, 07:38
ГИБДД упростила оформление нарушений: инспекторы избавились от лишних протоколов
С 2026 года инспекторы ГИБДД больше не обязаны заполнять отдельные протоколы при выявлении ряда нарушений. Теперь оформление займет меньше времени, а водителям станет проще понять, за что их остановили. Какие изменения вступили в силу и что это значит для обычных автомобилистов - разбираемся подробно.Читать далее
-
26.05.2026, 04:53
Как опытные водители избегают штрафов с камер ГИБДД: реальные методы и статистика
В России камеры ГИБДД фиксируют миллионы нарушений, но опытные водители попадают под штрафы в разы реже новичков. Разбираемся, какие приемы и устройства позволяют им оставаться вне поля зрения автоматических систем и почему это важно для всех автомобилистов.Читать далее
-
25.05.2026, 16:47
Увольнение топ-менеджера X5 после аварии на Porsche: детали и последствия
В Москве произошла авария с участием управляющего директора «X5 Транспорт» Кирилла Кузьменко, после которой компания приняла жесткое решение. Почему этот случай вызвал резонанс, какие последствия ждут участников и что важно знать о подобных инцидентах - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие истории могут повлиять на всю отрасль.Читать далее
-
25.05.2026, 15:39
Четыре признака: как отличить автомобиль, собранный из двух частей
Мало кто задумывается, что на вторичном рынке встречаются авто, собранные из нескольких кузовных частей. Эксперт объяснил, как не попасться на уловки продавцов и почему такие машины могут быть опасны. Какие детали выдают «конструктор» и что делать при подозрении - советы специалистов. Это важно знать каждому, кто планирует покупку с пробегом.Читать далее
-
25.05.2026, 13:29
Госдума упростила процедуру лишения прав за пьянство: что изменится для водителей
В России принят закон, который сокращает бюрократию при отстранении водителей за алкогольное опьянение. Теперь инспекторам не нужно оформлять множество отдельных документов, что ускоряет процесс, но вызывает вопросы о прозрачности и защите прав автомобилистов.Читать далее
-
25.05.2026, 11:44
Почему Ford Crown Victoria не прижился в российской милиции в 90-х: опыт и последствия
В 90-х российская милиция попыталась перейти на Ford Crown Victoria, рассчитывая на мощность и выносливость американского седана. Однако эксплуатация выявила неожиданные сложности, которые повлияли на судьбу этих автомобилей в России.Читать далее
-
25.05.2026, 09:21
В Беларуси вводят новое требование для водителей: штрафы и сроки
С 25 мая в Беларуси вступает в силу сезонное правило: автомобилисты обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни даже днем. Это связано с окончанием учебного года и началом каникул. Нарушение грозит крупным штрафом. Какие детали часто упускают и что еще советуют инспекторы - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.05.2026, 07:41
ГИБДД оставит за собой оформление штрафов с камер: регионы не получат новые полномочия
В России отменили передачу регионам полномочий по администрированию штрафов с дорожных камер. Госавтоинспекция продолжит контролировать этот процесс. Почему власти отказались от изменений, какие последствия ждут водителей и что изменилось в законе - разбираемся подробно.Читать далее
-
24.05.2026, 06:07
Скоростные штрафы: что реально изменилось и почему водителям стоит быть внимательнее
В сети активно обсуждают слухи о снижении нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч. Официально правила не менялись, но камеры стали фиксировать нарушения точнее. Разбираемся, что это значит для водителей и как изменились штрафы.Читать далее
-
22.05.2026, 18:46
Житель Крыма стал жертвой мошенничества при покупке «красивых» номеров
Водитель из Ростова-на-Дону столкнулся с обманом при покупке номеров. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и возместил ущерб. Следствие продолжается.Читать далее