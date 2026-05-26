Автор: Дарья Климова

26 мая 2026, 08:39

В Нижнем Новгороде задержан молодой водитель Mercedes после серьезного ДТП

Что грозит 21-летнему мажору за тройное ДТП в центре Нижнего Новгорода и что будет с его дорогой иномаркой

В центре Нижнего Новгорода произошло тройное ДТП с участием Mercedes, за рулем которого был 21-летний сын известного бизнесмена. Водитель нарушил правила, выехал на встречную полосу и спровоцировал цепную аварию. Сейчас ему грозит уголовное дело и возможное лишение свободы. Почему этот случай вызвал такой резонанс и что будет дальше - разбираемся в материале.

Ситуация с тройным ДТП в центре Нижнего Новгорода стала одной из самых обсуждаемых среди российских автомобилистов. Причина проста: за рулем Mercedes находился 21-летний сын бизнесмена Сергея Корнилова, который, по данным полиции, выехал на встречную полосу и спровоцировал цепную аварию. Этот случай наглядно показывает, что даже молодые водители на дорогих автомобилях не застрахованы от серьезных последствий своих поступков.

По информации пресс-службы регионального МВД, авария произошла 20 мая. Mercedes под управлением молодого человека выехал на встречку, где столкнулся с Kia. От удара Kia отбросило на Nissan, а сам Mercedes после столкновения оказался на обочине и повредил бордюр. К счастью, никто из участников аварии не пострадал, однако последствия для виновника оказались серьезными.

Сразу после происшествия 21-летнего водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ - «действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание по этой статье - до двух лет лишения свободы. Как отмечают в МВД, автомобиль Mercedes признан вещественным доказательством и будет перемещен на специальную стоянку для хранения изъятого транспорта.

Интересно, что молодой человек уже ранее привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Сейчас следствие готовит ходатайство о переводе его под домашний арест. Такой подход может быть связан с отсутствием пострадавших, однако сам факт возбуждения уголовного дела говорит о серьезности ситуации и о том, что даже отсутствие жертв не освобождает от ответственности.

Как пишет Autonews, этот случай вновь поднимает вопрос о безопасности на дорогах и ответственности водителей, особенно молодых и неопытных. Важно помнить, что выезд на встречную полосу - одно из самых опасных нарушений, которое часто приводит к тяжелым последствиям. По статистике, именно такие маневры становятся причиной значительной части серьезных аварий в России. Кроме того, уголовная ответственность за подобные действия была введена сравнительно недавно, и теперь даже отсутствие пострадавших не гарантирует мягкого наказания. Этот инцидент может стать показателем того, как правоохранительные органы реагируют на подобные случаи и насколько строго будут применяться новые нормы закона.

Упомянутые марки: Mercedes, KIA, Nissan
