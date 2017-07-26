26 июля 2017, 12:02

В Нижнем Новгороде замечена «ГАЗель» нового поколения

«Маршрутка будущего» - такое прозвище получила новая модель Горьковского автомобильного завода. Пассажирский транспорт, созданный на основе давно знакомой «ГАЗели Next», проходит дорожные тесты в Нижнем Новгороде.
^

Ранее мы писали
Горьковский автозавод анончировал обновление модели ГАЗель Next на 2018 год. Новый автомобиль кардинально ...
Читать далее
Список претензий к маршрутному такси год из года оставался неизменным: тяжелые узкие двери, недостаточная ширина прохода между креслами, трудность в использовании для людей с ограниченными возможностями. Создатели учли эти замечания при разработке нового поколения микроавтобусов. Вышедшая на дороги модель, рассчитанная на 22 пассажира, обладает низким полом и двустворчатыми дверями. Также инженеры предусмотрели откидной трап для коляски, учли ровную площадку для инвалидного кресла и разместили десять сидений в задней части салона. Все это говорит о том, что салон стал более эргономичным, по сравнению с предшественниками.

Из-за изменений кузова, специалистам пришлось поработать над конструкцией задней подвески и установить дисковые тормоза на обеих осях колес. Под капотом прячется китайский дизельный двигатель Cummins ISF 2.8, генерирующий мощность 149 л.с. При этом вес «ГАЗели» достаточно серьезный - была использована «тяжелая» платформа массой 4,6 тонны.

«Группа ГАЗ» не спешит сообщать более подробную информацию о модели. Известно, что «маршрутка будущего» уйдет в серийное производство, если будет необходима пассажирам. Судя по всему, этот момент и должен проясниться в результате дорожных испытаний.

Комплектации и технические характеристики

ГАЗ ГАЗель NEXT 2.8 МТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовмикроавтобус
Количество дверей/мест3/20
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин121
Объем двигателя2800
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводзадний
ТопливоДТ
Все характеристики
Новинки и концепт кары GAZ, Газель Газель Некст

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ГАЗ 3102 Волга
хочу купить волга3102
Вардан Хачатрян
Форум ГАЗ 3302 Газель
| Доброго времени суток, коллеги! Читаю ваши вопросы и ответы, а сам удивляюсь: УМЗ-отстой, CUMMINS-г....о, Бизнес-позапрошлый век. | А чем вас первые Газельки не устраивали с 406 и 405 двигателем? | Мне, моя "ласточка", грандиозных проблем не доставляет (меняю всё по мере износа) и менять её на новую ...
Денис
Форум ГАЗ 31029
Поменяй зазор на клапанах. Если стоял по книжному переставь и впускные и выпускные на 0.25. Замени свечи и броники. Сними карб и внимательно осмотри прилегание верхней части к нижнейю Если там имеется овал поставь чуть толще прокладку, но не две сразу. Прокладку можно сделать из листового паранита по ...
Александр
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква ГАЗ Автомудрость ГАЗ АвтоПитер ГАЗ Дизайн и тюнинг ГАЗ Новинки и концепт кары ГАЗ Новости и акции автосалонов ГАЗ Автосалоны и дилеры марки ГАЗ Аренда и прокат авто марки ГАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки ГАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки ГАЗ
Главные материалы
Тест-драйв нового Kia Rio: естественный отбор
Тест-драйв Volvo S90: рецепт от одиночества
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа ГАЗ ГАЗель NEXT
Объявления о продаже ГАЗ ГАЗель NEXT
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 39 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chevrolet Traverse и еще 43 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Нижнем Новгороде замечена «ГАЗель» нового поколения
{{material_119835}}Список претензий к маршрутному такси год из года оставался неизменным: тяжелые узкие двери, недостаточная ширина прохода между креслами, трудность в использовании для людей с ограниченными возможностями. Создатели учли эти замечания при разработке нового поколения микроавтобусов. Вышедшая на дороги модель, рассчитанная на 22 пассажира, обладает низким полом и двустворчатыми дверями. Также инженеры предусмотрели откидной трап для коляски, учли ровную площадку для инвалидного кресла и разместили десять сидений в задней части салона. Все это говорит о том, что салон стал более эргономичным, по сравнению с предшественниками. Из-за изменений кузова, специалистам пришлось поработать над конструкцией задней подвески и установить дисковые тормоза на обеих осях колес. Под капотом прячется китайский дизельный двигатель Cummins ISF 2.8, генерирующий мощность 149 л.с. При этом вес «ГАЗели» достаточно серьезный - была использована «тяжелая» платформа массой 4,6 тонны.«Группа ГАЗ» не спешит сообщать более подробную информацию о модели. Известно, что «маршрутка будущего» уйдет в серийное производство, если будет необходима пассажирам. Судя по всему, этот момент и должен проясниться в результате дорожных испытаний.
2017-07-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Великий Новгород Кировская область Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG