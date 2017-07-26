26 июля 2017, 12:02
В Нижнем Новгороде замечена «ГАЗель» нового поколения
«Маршрутка будущего» - такое прозвище получила новая модель Горьковского автомобильного завода. Пассажирский транспорт, созданный на основе давно знакомой «ГАЗели Next», проходит дорожные тесты в Нижнем Новгороде.
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Из-за изменений кузова, специалистам пришлось поработать над конструкцией задней подвески и установить дисковые тормоза на обеих осях колес. Под капотом прячется китайский дизельный двигатель Cummins ISF 2.8, генерирующий мощность 149 л.с. При этом вес «ГАЗели» достаточно серьезный - была использована «тяжелая» платформа массой 4,6 тонны.
«Группа ГАЗ» не спешит сообщать более подробную информацию о модели. Известно, что «маршрутка будущего» уйдет в серийное производство, если будет необходима пассажирам. Судя по всему, этот момент и должен проясниться в результате дорожных испытаний.
Комплектации и технические характеристики
|ГАЗ ГАЗель NEXT 2.8 МТ
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|микроавтобус
|Количество дверей/мест
|3/20
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|121
|Объем двигателя
|2800
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|задний
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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