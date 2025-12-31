Бесплатный проезд, круглосуточное метро и ночные автобусы — как изменится движение

31 декабря 2025, 07:20
В новогоднюю ночь в Москве транспорт будет работать по особому графику
В новогоднюю ночь в Москве транспорт будет работать по особому графику
В столице изменится расписание транспорта в праздничные дни. Москвичей ждут приятные сюрпризы. Бесплатный проезд и круглосуточная работа метро. Узнайте, как будет организовано движение в Новый год.
В ночь с 31 декабря на 1 января москвичей и гостей города ждет необычный режим работы общественного транспорта. По информации Autonews, столичные власти приняли решение сделать проезд на метро, МЦК и наземном транспорте бесплатным с восьми вечера 31 декабря до шести утра 1 января. Это позволит жителям столицы без лишних затрат добраться до праздничных мероприятий, домой или в гости.
Метро и Московское центральное кольцо будут работать всю ночь без перерывов. Такой шаг позволит избежать традиционных новогодних заторов и обеспечит удобство перемещения по городу даже в самые поздние часы. Московские центральные диаметры, в свою очередь, продолжат перевозить пассажиров до трех часов ночи, после чего движение будет приостановлено до утра.
Особое внимание уделено и наземному транспорту. В новогоднюю ночь 116 наиболее востребованных автобусных и электробусных маршрутов, а также 18 трамвайных линий, включая первый трамвайный диаметр Т1, будут курсировать круглосуточно. Это решение призвано сделать передвижение по городу максимально комфортным для всех, кто планирует встречать Новый год вне дома.
Для тех, кто привык пользоваться ночными маршрутами, изменений не будет - все 18 регулярных ночных линий продолжат работу в привычном режиме. Таким образом, даже в самые поздние часы можно будет без проблем добраться до нужной точки города.
В новогоднюю ночь пассажиров метро ждет еще один приятный сюрприз: на станциях будет организована трансляция новогоднего обращения президента России. Это создаст особую атмосферу праздника для всех, кто встретит полночь в пути.
В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, график работы транспорта также изменится. Метро и МЦК будут открыты до двух часов ночи, а МЦД - до трех. Наземный транспорт продолжит перевозить пассажиров до половины четвертого утра, а ночные маршруты останутся без изменений.
Такая организация движения в праздничные дни позволит жителям и гостям Москвы не беспокоиться о том, как добраться домой после новогодних гуляний. Власти города позаботились о том, чтобы транспорт был доступен и удобен для всех, кто решит встретить праздник вне дома.
Похожие материалы
-
30.12.2025, 23:07
В Петербурге задержали женщину, скрывшуюся после наезда на водителя
В центре Петербурга произошел необычный дорожный инцидент. Женщина за рулем сбила мужчину и уехала. Пострадавший оказался в больнице. Подробности происшествия выясняют инспекторы.Читать далее
-
30.12.2025, 22:56
Когда дешевле всего вызвать такси в Петербурге на Новый год: оптимальные часы
В новогодние дни стоимость такси в Петербурге меняется. Важно выбрать правильное время. Узнайте, когда поездка обойдется дешевле. Не пропустите полезные рекомендации для праздника.Читать далее
-
30.12.2025, 14:57
Необычные схемы автообмана в 2025 году раскрыты экспертами
В 2025 году мошенники удивили новыми способами обмана водителей. Некоторые схемы были особенно изощренными. Эксперты раскрыли детали самых необычных афер. Не все водители смогли вовремя распознать угрозу.Читать далее
-
30.12.2025, 09:38
Эксперт объяснил, как пробки влияют на ресурс современных автомобилей
Многие водители опасаются, что частые пробки вредят автомобилю. Эксперт развеял популярные мифы. Узнайте, что действительно важно для долгой службы машины. Неожиданные советы для городских автолюбителей.Читать далее
-
30.12.2025, 06:49
Шесть лучших альтернатив Яндекс Навигатору для водителей
Многие привыкли к Яндекс Навигатору, но есть достойные альтернативы. Некоторые приложения удивят своими возможностями. Выбор зависит от ваших задач и маршрутов. Проверьте, какие навигаторы подойдут именно вам. Не спешите устанавливать первое попавшееся приложение.Читать далее
-
30.12.2025, 06:18
Опыт владения: владелец Tank 300 пожаловался на опасное поведение внедорожника и низкий комфорт
Автолюбитель протестировал Tank 300 и выявил неожиданные недостатки. Он отметил слабую динамику, неудобную посадку и странное поведение на трассе. Подвеска и шумоизоляция оставили неприятные впечатления. Почему этот внедорожник может разочаровать даже опытного автолюбителя?Читать далее
-
29.12.2025, 23:43
Два человека погибли в аварии на трассе Р-254 в Новосибирской области
На трассе Р-254 в Новосибирской области произошла трагедия. В результате аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика погибли водитель и пассажирка. Один из участников ДТП был задержан. Подробности происшествия выясняются.Читать далее
-
29.12.2025, 23:04
Почему грузовики на трассе держатся друг за другом и затрудняют обгон
Многие водители замечают плотные колонны грузовиков на трассах. Это вызывает вопросы и раздражение. Причины такого поведения не всегда очевидны. Разбираемся, что движет дальнобойщиками.Читать далее
-
29.12.2025, 16:38
Почему водители ставят мигалки и антенны на машины и чем это может обернуться
Многие автомобилисты украшают свои машины мигалками и антеннами. Это выглядит эффектно, но может привести к серьезным последствиям. Не все аксессуары разрешены законом. Почему водители идут на риск и что им за это грозит – разбираемся в материале.Читать далее
-
29.12.2025, 15:44
Штрафы за отсутствие детских кресел в такси вырастут в 16 раз и могут вызвать дефицит перевозок
В России ужесточили наказание за перевозку детей без кресел. Таксистам грозят крупные штрафы. Это может повлиять на доступность детских поездок. Эксперты опасаются роста проблем с вызовом такси. Как изменится рынок перевозок - пока неясно.Читать далее
