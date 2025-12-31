Бесплатный проезд, круглосуточное метро и ночные автобусы — как изменится движение

В новогоднюю ночь в Москве транспорт будет работать по особому графику

В столице изменится расписание транспорта в праздничные дни. Москвичей ждут приятные сюрпризы. Бесплатный проезд и круглосуточная работа метро. Узнайте, как будет организовано движение в Новый год.

В столице изменится расписание транспорта в праздничные дни. Москвичей ждут приятные сюрпризы. Бесплатный проезд и круглосуточная работа метро. Узнайте, как будет организовано движение в Новый год.

В ночь с 31 декабря на 1 января москвичей и гостей города ждет необычный режим работы общественного транспорта. По информации Autonews, столичные власти приняли решение сделать проезд на метро, МЦК и наземном транспорте бесплатным с восьми вечера 31 декабря до шести утра 1 января. Это позволит жителям столицы без лишних затрат добраться до праздничных мероприятий, домой или в гости.

Метро и Московское центральное кольцо будут работать всю ночь без перерывов. Такой шаг позволит избежать традиционных новогодних заторов и обеспечит удобство перемещения по городу даже в самые поздние часы. Московские центральные диаметры, в свою очередь, продолжат перевозить пассажиров до трех часов ночи, после чего движение будет приостановлено до утра.

Особое внимание уделено и наземному транспорту. В новогоднюю ночь 116 наиболее востребованных автобусных и электробусных маршрутов, а также 18 трамвайных линий, включая первый трамвайный диаметр Т1, будут курсировать круглосуточно. Это решение призвано сделать передвижение по городу максимально комфортным для всех, кто планирует встречать Новый год вне дома.

Для тех, кто привык пользоваться ночными маршрутами, изменений не будет - все 18 регулярных ночных линий продолжат работу в привычном режиме. Таким образом, даже в самые поздние часы можно будет без проблем добраться до нужной точки города.

В новогоднюю ночь пассажиров метро ждет еще один приятный сюрприз: на станциях будет организована трансляция новогоднего обращения президента России. Это создаст особую атмосферу праздника для всех, кто встретит полночь в пути.

В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, график работы транспорта также изменится. Метро и МЦК будут открыты до двух часов ночи, а МЦД - до трех. Наземный транспорт продолжит перевозить пассажиров до половины четвертого утра, а ночные маршруты останутся без изменений.

Такая организация движения в праздничные дни позволит жителям и гостям Москвы не беспокоиться о том, как добраться домой после новогодних гуляний. Власти города позаботились о том, чтобы транспорт был доступен и удобен для всех, кто решит встретить праздник вне дома.