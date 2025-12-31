Бесплатный проезд, круглосуточное метро и ночные автобусы — как изменится движение

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

31 декабря 2025, 07:20

В новогоднюю ночь в Москве транспорт будет работать по особому графику

В новогоднюю ночь в Москве транспорт будет работать по особому графику

Бесплатный проезд, круглосуточное метро и ночные автобусы — как изменится движение

В новогоднюю ночь в Москве транспорт будет работать по особому графику

В столице изменится расписание транспорта в праздничные дни. Москвичей ждут приятные сюрпризы. Бесплатный проезд и круглосуточная работа метро. Узнайте, как будет организовано движение в Новый год.

В столице изменится расписание транспорта в праздничные дни. Москвичей ждут приятные сюрпризы. Бесплатный проезд и круглосуточная работа метро. Узнайте, как будет организовано движение в Новый год.

В ночь с 31 декабря на 1 января москвичей и гостей города ждет необычный режим работы общественного транспорта. По информации Autonews, столичные власти приняли решение сделать проезд на метро, МЦК и наземном транспорте бесплатным с восьми вечера 31 декабря до шести утра 1 января. Это позволит жителям столицы без лишних затрат добраться до праздничных мероприятий, домой или в гости.

Метро и Московское центральное кольцо будут работать всю ночь без перерывов. Такой шаг позволит избежать традиционных новогодних заторов и обеспечит удобство перемещения по городу даже в самые поздние часы. Московские центральные диаметры, в свою очередь, продолжат перевозить пассажиров до трех часов ночи, после чего движение будет приостановлено до утра.

Особое внимание уделено и наземному транспорту. В новогоднюю ночь 116 наиболее востребованных автобусных и электробусных маршрутов, а также 18 трамвайных линий, включая первый трамвайный диаметр Т1, будут курсировать круглосуточно. Это решение призвано сделать передвижение по городу максимально комфортным для всех, кто планирует встречать Новый год вне дома.

Для тех, кто привык пользоваться ночными маршрутами, изменений не будет - все 18 регулярных ночных линий продолжат работу в привычном режиме. Таким образом, даже в самые поздние часы можно будет без проблем добраться до нужной точки города.

В новогоднюю ночь пассажиров метро ждет еще один приятный сюрприз: на станциях будет организована трансляция новогоднего обращения президента России. Это создаст особую атмосферу праздника для всех, кто встретит полночь в пути.

В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, график работы транспорта также изменится. Метро и МЦК будут открыты до двух часов ночи, а МЦД - до трех. Наземный транспорт продолжит перевозить пассажиров до половины четвертого утра, а ночные маршруты останутся без изменений.

Такая организация движения в праздничные дни позволит жителям и гостям Москвы не беспокоиться о том, как добраться домой после новогодних гуляний. Власти города позаботились о том, чтобы транспорт был доступен и удобен для всех, кто решит встретить праздник вне дома.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Иркутск Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться