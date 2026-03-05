Кризис в такси: новые требования оставят водителей без работы, а пассажиров — без денег

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

5 марта 2026, 15:41

В новом списке авто для такси почти нет доступных моделей - перевозчики недовольны

В новом списке авто для такси почти нет доступных моделей - перевозчики недовольны

Кризис в такси: новые требования оставят водителей без работы, а пассажиров — без денег

В новом списке авто для такси почти нет доступных моделей - перевозчики недовольны

Минпромторг расширил перечень автомобилей для работы в такси, но большинство новых моделей оказались слишком дорогими для массового рынка. Эксперты и перевозчики предупреждают: доступных вариантов почти не осталось, а это может привести к росту цен и сокращению числа машин. Почему так произошло и что ждет отрасль - разбираемся в деталях.

Минпромторг расширил перечень автомобилей для работы в такси, но большинство новых моделей оказались слишком дорогими для массового рынка. Эксперты и перевозчики предупреждают: доступных вариантов почти не осталось, а это может привести к росту цен и сокращению числа машин. Почему так произошло и что ждет отрасль - разбираемся в деталях.

Обновленный перечень автомобилей, допущенных к работе в такси согласно новым региональным требованиям, вызвал широкий резонанс среди российских перевозчиков. Как сообщает «Российская газета», в список вошли 22 модели, однако большинство из них, по мнению специалистов, не подходят для массового использования из-за высокой стоимости.

В сервисе «Максим» отмечают, что значительная часть новых позиций относится к премиальному сегменту или дорогим кроссоверам, эксплуатация которых в режиме ежедневных перевозок нерентабельна. В регионах, где традиционно высок спрос на недорогие поездки, такая ситуация способна спровоцировать дефицит машин и неизбежный рост тарифов.

Экономическая модель такси строится на быстрой окупаемости машины, однако анализ нового списка показывает, что под ценовой критерий до полутора миллионов рублей подпадают лишь отдельные модели Lada. Остальные автомобили стоят от двух с половиной до четырех миллионов и выше, что для массового рынка неподъемно.

Исполнительный директор Ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская отмечает, что расширение перечня произошло за счет электромобилей и фургонов, не ориентированных на перевозку пассажиров с ограниченными возможностями. В условиях высокой ключевой ставки это грозит сокращением количества машин и снижением устойчивости отрасли.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов прогнозирует, что повышение тарифов начнется при массовом обновлении парков. Он убежден, что все модели российской сборки должны быть доступны для такси: чем шире модельный ряд, тем ниже стоимость машин и выше конкуренция.

В Минпромторге заверили, что список не является окончательным. Ведомство готовит документы для включения новых моделей, среди которых Haval Jolion и Tenet T7. Однако участники отрасли опасаются, что без дополнительных мер поддержки массовый переход на дорогую технику приведет к росту цен для пассажиров.

Пока перевозчики ожидают развития событий, становится очевидным: без доступных автомобилей массовый сегмент перевозок окажется под угрозой, и стоимость проезда для клиентов может вырасти уже в ближайшие месяцы.

Упомянутые модели: Haval F7x (от 1 539 000 Р), TENET T7
Упомянутые марки: Haval, TENET
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл, Тенет

Похожие материалы Хавейл, Тенет

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Челябинск Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться