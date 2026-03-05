Кризис в такси: новые требования оставят водителей без работы, а пассажиров — без денег

5 марта 2026, 15:41
В новом списке авто для такси почти нет доступных моделей - перевозчики недовольны
Минпромторг расширил перечень автомобилей для работы в такси, но большинство новых моделей оказались слишком дорогими для массового рынка. Эксперты и перевозчики предупреждают: доступных вариантов почти не осталось, а это может привести к росту цен и сокращению числа машин. Почему так произошло и что ждет отрасль - разбираемся в деталях.
Обновленный перечень автомобилей, допущенных к работе в такси согласно новым региональным требованиям, вызвал широкий резонанс среди российских перевозчиков. Как сообщает «Российская газета», в список вошли 22 модели, однако большинство из них, по мнению специалистов, не подходят для массового использования из-за высокой стоимости.
В сервисе «Максим» отмечают, что значительная часть новых позиций относится к премиальному сегменту или дорогим кроссоверам, эксплуатация которых в режиме ежедневных перевозок нерентабельна. В регионах, где традиционно высок спрос на недорогие поездки, такая ситуация способна спровоцировать дефицит машин и неизбежный рост тарифов.
Экономическая модель такси строится на быстрой окупаемости машины, однако анализ нового списка показывает, что под ценовой критерий до полутора миллионов рублей подпадают лишь отдельные модели Lada. Остальные автомобили стоят от двух с половиной до четырех миллионов и выше, что для массового рынка неподъемно.
Исполнительный директор Ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская отмечает, что расширение перечня произошло за счет электромобилей и фургонов, не ориентированных на перевозку пассажиров с ограниченными возможностями. В условиях высокой ключевой ставки это грозит сокращением количества машин и снижением устойчивости отрасли.
Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов прогнозирует, что повышение тарифов начнется при массовом обновлении парков. Он убежден, что все модели российской сборки должны быть доступны для такси: чем шире модельный ряд, тем ниже стоимость машин и выше конкуренция.
В Минпромторге заверили, что список не является окончательным. Ведомство готовит документы для включения новых моделей, среди которых Haval Jolion и Tenet T7. Однако участники отрасли опасаются, что без дополнительных мер поддержки массовый переход на дорогую технику приведет к росту цен для пассажиров.
Пока перевозчики ожидают развития событий, становится очевидным: без доступных автомобилей массовый сегмент перевозок окажется под угрозой, и стоимость проезда для клиентов может вырасти уже в ближайшие месяцы.
