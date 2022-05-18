В Новосибирске испытали движитель для двухтонного беспилотного летающего автомобиля
Как рассказал заместитель директора ИТ СО РАН Артур Бильский, масса будущего летающего автомобиля может превышать две тонны, плюс он будет в состоянии взять на борт несколько человек. Основные преимущества аппарата на циклических движителях – это маневренность, низкий уровень шума и способность садиться на неподготовленных площадках, в том числе расположенных под углом. Циклокар можно использовать для эвакуации людей в случаях стихийных бедствий или пожаров. Сейчас ученые согласовывают проект необычного автомобиля с Фондом перспективных исследований. В случае положительного решения, специалисты готовы взяться за создание прототипа «хоть завтра».
Попытки построить циклокар предпринимались еще больше 100 лет назад. Первый российский аппарат создал в 1909 году инженер Евгений Сверчков. Сейчас интерес к необычному летающему автомобилю вспыхнул с новой силой. Разработку машины параллельно ведут специалисты в Австрии, Китае, США и Южной Корее. Как показывают эксперименты, при одинаковых с коптерами габаритах и взлетной массе циклолету требуется гораздо меньшая мощность двигателя, чтобы перевозить вдвое больше полезных грузов.
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