5 октября 2019, 23:57
В Новосибирске начали проектировать летающий автомобиль
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Российские инженеры приступают к созданию летающего автомобиля с гибридной силовой установкой и системой автопилота. Проектная лаборатория создана на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина.
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Новинка сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 на 50 метров, при этом высота препятствий по периметру не должна превышать 15 метров (малоэтажная застройка или посадки деревьев). Дальность полета составит 1 000 километров, а грузоподъемность - порядка 500 килограммов. Максимальная скорость будет превышать 300 км/ч.
В течение ближайших четырех лет планируется создать дизайн-проект будущего автомобиля, протестировать модели в аэродинамической трубе, создать полноценный прототип и провести испытания на земле и в воздухе. По словам одного из инициаторов проекта, ведущего консультанта направления физико-технических исследований ФПИ Яна Чибисова, в перспективе необходимо стереть разницу между пилотом и водителем. Будущее летательное транспортное средство предлагается задействовать в спасательных операциях. Оно сможет перевозить пассажиров и поднимать от 100 до 1 000 килограммов груза.
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Цитата:| Кому: ranearm :smile:
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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