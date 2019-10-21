21 октября 2019, 19:33
В Новосибирске начислили транспортный налог в размере 273 000 рублей
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Житель Новосибирска должен будет уплатить рекордный транспортный налог почти в 300 тысяч рублей за свой 608-сильный кроссовер Bentley Bentayga 2016 года выпуска.
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Второе место принадлежит владельцу «заряженного» вседорожника Mercedes-Benz AMG GLS 63 2017 года выпуска мощностью 585 л.с.. Он должен будет уплатить государству 263 тысячи рублей. На третьем месте Land Rover Range Rover (2018) мощностью 510 «лошадей» и суммой транспортного налога в 229 500 рублей.
По словам начальника отдела налогообложения имущества регионального УФНС Андрея Сударева, размер повышающего коэффициента варьируется от 1,1 до 3 и применяется для машин из перечня роскошных автомобилей, ежегодно составляемого Минпромторгом. Порог «роскоши» в 3 млн рублей первоначально был установлен 5 лет назад, когда литр 95-го бензина стоил не более 35 рублей. С тех пор курс рубля упал вдвое, был повышен утилизационный сбор и акциз на автомобили с мощными моторами. В список «роскошных» попали даже те модели, которые во всем мире относятся к массовому сегменту, например, BMW 340i xDrive, Toyota Highlander и корейский фастбек Kia Stinger.
Кстати, повышенный налог касается и других транспортных средств. Как сообщает ФНС, налог на катер с двигателем мощностью 2 000 л.с. составляет 100 000 рублей. Вертолет обходится значительно дешевле – всего 20 000 рублей за легкий аппарат мощностью 800 сил.
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