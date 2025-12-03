Уникальный автодом с кухней и санузлом на шасси Газель Next – комфорт для пятерых

В Новосибирске продают автодом Панда Мия на базе Газель Next 2021 года

В Новосибирске выставлен на продажу интегрированный автодом Панда Мия на базе Газель Next 2021 года. Пробег всего 7 500 км, салон полностью переоборудован для проживания пяти человек. Внутри есть кухня, санузел и авторская мебель. Необычная история автомобиля и свежая постройка делают предложение особенно интересным.

В Новосибирске появился необычный лот для любителей путешествий и автотуризма – интегрированный автодом Панда Мия, построенный на базе Газель Next 2021 года выпуска. Этот автомобиль изначально был передвижным медицинским кабинетом, который использовался исключительно для приема анализов на ковид и практически не покидал стоянку. Благодаря этому пробег у машины минимальный – всего 7 500 километров.

После завершения медицинской службы автомобиль полностью переоборудовали в современный автодом. Кузов выполнен из стеклопластика на прочном стальном каркасе, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Внутри удалось разместить пять полноценных спальных и сидячих мест, каждое из которых оборудовано ремнями безопасности. Планировка продумана так, чтобы даже при большом количестве пассажиров в салоне оставалось достаточно пространства для комфортного отдыха.

Жилой отсек оснащен всем необходимым для автономного проживания. Здесь есть полноценная кухня с газовой плитой, холодильником объемом 55 литров и раковиной. Для приготовления пищи предусмотрен газовый баллон на 5 литров, при желании можно установить второй. Водоснабжение организовано с помощью автоматического диафрагменного насоса, запас чистой воды составляет 70 литров, но при необходимости его можно увеличить до 200-300 литров. Для сточных вод предусмотрен отдельный бак на 70 литров.

Санузел включает душ и переносной биотуалет, что позволяет не зависеть от инфраструктуры кемпингов. В салоне установлены солнечные панели общей мощностью 600 Ватт, инвертор и салонный аккумулятор на 100 А/ч с возможностью увеличения емкости до 300 А/ч. Это обеспечивает автономную работу всех бытовых приборов и освещения. Для поддержания комфортной температуры предусмотрены воздушный дизельный отопитель и накрышный кондиционер.

Особое внимание уделено деталям интерьера – вся мебель изготовлена вручную из влагостойкой фанеры с эффектом искусственного старения. Двигатель дизельный, объемом 2,7 литра и мощностью 150 л.с., оснащен системой подогрева для легкого запуска в холодное время года. Привод задний, коробка передач механическая. Автомобиль оборудован фаркопом и относится к категории B, что позволяет управлять им с обычными водительскими правами.

Такой вариант отлично подойдет тем, кто мечтает о путешествиях с максимальным комфортом и не хочет зависеть от гостиниц и кемпингов.