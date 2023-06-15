В Новосибирске строительный кран упал на припаркованные машины, погибла женщина

Ранее мы писали Смертельное ДТП в Челябинской области: погибли 6 человек Накануне днем, 12 июня, на автодороге Южноуральск – Магнитогорск в Челябинской области произошло страшное ... Читать далее

Утром жители дома на Владимира Заровного, 28, в Октябрьском районе Новосибирска услышали страшный грохот. Башенный кран, работавший буквально у них во дворе на стройке ЖК «Европейский берег», упал на припаркованные автомобили. Чудом на земле никто из людей не пострадал, хотя в нескольких метрах от места происшествия находится школа. Погибла женщина-крановщица, она скончалась до приезда медиков.

По словам очевидцев, кран ездил по рельсам из стороны в сторону. В какой-то момент его скорость серьезно возросла и он опрокинулся. На место ЧП выехали сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии и прокуратуры. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, проводятся проверочные мероприятия, сообщает порталу NGS.ru.

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