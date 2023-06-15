В Новосибирске строительный кран упал на припаркованные машины, погибла женщина
Фото: NSG.ru
Фото: NSG.ru
По словам очевидцев, кран ездил по рельсам из стороны в сторону. В какой-то момент его скорость серьезно возросла и он опрокинулся. На место ЧП выехали сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии и прокуратуры. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, проводятся проверочные мероприятия, сообщает порталу NGS.ru.
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15.06.2023, 11:33
Пробок в Мурино станет меньше: вырубили 3 км леса
Новый обход Мурино должен убрать пробки на Токсовском шоссе. Строительство трассы идет полным ходом. Дорожники Ленинградской области наполовину подготовили территорию под областную часть продолжения Пискаревского проспекта.Читать далее
-
15.06.2023, 08:33
BMW отзывает кроссоверы из-за непреднамеренного ускорения
Компания BMW объявила об отзыве более 10 000 кроссоверов BMW iX, выпущенных за последние два года. Причиной стала ошибка адаптивного круиз-контроля, которая может приводить к непреднамеренному ускорению (почти как у Tesla).Читать далее
-
15.06.2023, 07:54
Volkswagen убьет еще одну модель и сосредоточится на «генераторах прибыли»
Компания Volkswagen задалась целью увеличить рентабельность продаж до 6,5%, а прибыль до 10 млрд евро к 2026 году. Добиться этого поможет отказ от нишевых моделей и сокращение модельного ряда.Читать далее
-
14.06.2023, 18:03
В Госдуме предложили разрешить женщинам парковаться на 1 час бесплатно на платных парковках (но не всем)
Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил избавить некоторых женщин от стресса, связанного с поиском бесплатного парковочного места и оплаты парковки. Соответствующий законопроект поступил сегодня на рассмотрение нижней палаты парламента.Читать далее
-
14.06.2023, 14:08
Новый кроссовер Lada показали на видео: его будут собирать в Петербурге
В рамках ПМЭФ-2023 АвтоВАЗ продемонстрировал новый кроссовер Lada X-Cross 5, сборку которого наладят на бывшем петербургском заводе Nissan, официально переименованном недавно в «Лада Санкт-Петербург».Читать далее
-
14.06.2023, 13:12
Что будут выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге
Сделка по продаже активов петербургского завода Toyota государству в лице ФГУП «НАМИ» прошла еще в марте 2023 года, но процесс оформления имущества еще не завершен. Права обратного выкупа у японцев нет. Сейчас стало известно, что именно планируют выпускать на предприятии.Читать далее
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