Почти новую 6-колесную Toyota Tundra 2018 года сняли с хранения и продают за 30 млн рублей

В Новосибирске начались торги за редкую Toyota Tundra 2018 года

В Новосибирске появился в продаже необычный трехосный пикап Toyota Tundra 66 Hercules 2018 года. Модель прошла доработку в московском техцентре и отличается эксклюзивной комплектацией. Цена и особенности автомобиля могут удивить даже опытных автолюбителей. Какие нюансы стоит учесть при покупке таких машин - разбираемся в деталях.

В Новосибирске появился в продаже необычный трехосный пикап Toyota Tundra 66 Hercules 2018 года. Модель прошла доработку в московском техцентре и отличается эксклюзивной комплектацией. Цена и особенности автомобиля могут удивить даже опытных автолюбителей. Какие нюансы стоит учесть при покупке таких машин - разбираемся в деталях.

В Новосибирске на продажу выставлен редкий экземпляр - Toyota Tundra 66 Hercules 2018 года выпуска. Этот трехосный пикап, созданный на базе второго поколения модели после рестайлинга, сразу привлекает внимание своим внешним видом и техническими характеристиками. Автомобиль оснащен бензиновым мотором объемом 5,7 литра, выдающим 381 л.с., автоматической коробкой передач и полным приводом. Пробег составляет 47 789 км, а за рулем машины успели побывать только два владельца. Кузов окрашен в черный цвет, а руль расположен слева, что привычно для российского рынка.

Главная особенность этого предложения - уникальная доработка, выполненная специалистами московского техцентра «44 Tundra» при поддержке автоцентра «Kai Motors». Благодаря дополнительной оси и усиленной конструкции, пикап получил не только внушительный внешний вид, но и расширенные возможности для перевозки грузов. Такие машины встречаются крайне редко, и каждая из них проходит индивидуальную подготовку и комплексную диагностику перед продажей.

Фото: drom.ru

Комплектация Platinum подчеркивает премиальный статус машины: в ней предусмотрены современные опции комфорта и безопасности, что особенно важно для тех, кто ценит не только мощность, но и удобство в повседневной эксплуатации. Напомним, Toyota Tundra выпускается с 1999 года и пользуется популярностью в США и других странах благодаря высокой проходимости и выносливости. Версии с доработками, подобные 66 Hercules, встречаются крайне редко и обычно создаются по индивидуальным заказам. Такие автомобили часто становятся объектом внимания коллекционеров и энтузиастов, а их стоимость на вторичном рынке может значительно превышать цену стандартных версий.

Автосалон, предлагающий этот автомобиль, гарантирует юридическую чистоту сделки. Однако есть и нюансы: по данным Дрома, информация по VIN-коду этого автомобиля отсутствует. Это может быть связано с ошибкой при указании номера или особенностями оформления документов. Специалисты советуют внимательно проверять все данные перед покупкой, чтобы избежать возможных юридических сложностей в будущем.