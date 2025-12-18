Почему страховка внезапно стала дороже и что происходит с рынком ОСАГО – неожиданные детали

В Новосибирской области и Ингушетии за неделю ОСАГО подорожало более чем на треть

В двух регионах России стоимость ОСАГО выросла на треть. Продажи полисов резко упали. Причины изменений пока неочевидны. Эксперты отмечают тревожные тенденции. Подробности в нашем материале.

В начале декабря 2025 года владельцы автомобилей в Новосибирской области и Ингушетии столкнулись с неожиданным скачком цен на полисы ОСАГО. После того как Центробанк расширил тарифный коридор, стоимость страховки в этих регионах увеличилась более чем на 30 процентов всего за одну неделю. При этом число заключенных договоров заметно снизилось, что вызвало обеспокоенность как среди автомобилистов, так и среди страховщиков.

С 9 декабря вступили в силу новые правила, согласно которым тарифный коридор по ОСАГО для всех транспортных средств был расширен на 15 процентов в обе стороны, а для мотоциклов - сразу на 40 процентов. Кроме того, в пяти районах Новосибирской области и трех районах Ингушетии был увеличен базовый территориальный коэффициент, что дополнительно повлияло на стоимость полисов.

По информации «Российской Газеты», в Новосибирской области за первую неделю после изменений количество проданных полисов ОСАГО без учета краткосрочных договоров сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 7608 штук. Средняя цена страховки выросла на 33,2 процента - с 8274 до 11022 рублей. Если учитывать и короткие полисы, общее число договоров даже немного увеличилось - на 6,7 процента, до 17792 штук, но средняя премия по ним, наоборот, снизилась в 1,6 раза и составила 4819 рублей.

В Ингушетии ситуация оказалась еще более заметной: количество заключенных договоров ОСАГО за неделю уменьшилось почти вдвое, до 343 штук, а средняя стоимость полиса достигла 9359 рублей, что на 50,9 процента выше прошлогоднего уровня.

На фоне этих изменений по всей России средняя стоимость полиса ОСАГО, наоборот, снизилась. За ту же неделю декабря 2025 года она упала на 26,8 процента по сравнению с прошлым годом и составила 5022 рубля. Если не учитывать краткосрочные полисы, снижение оказалось не столь значительным - всего 1,4 процента.

Причины столь резкого роста цен в отдельных регионах эксперты связывают с высоким уровнем страхового мошенничества и недостаточной работой местных властей по борьбе с этим явлением. В Новосибирской области, по оценкам специалистов, все 22 страховые компании, работающие с ОСАГО, несут убытки. За 2024 год страховщики собрали в регионе 6,8 миллиарда рублей, а выплатили по страховым случаям 7,6 миллиарда. За десять месяцев 2025 года ситуация не изменилась: сборы составили 5,7 миллиарда, выплаты - 7,7 миллиарда рублей.

Частота страховых случаев в Новосибирской области значительно превышает среднероссийский уровень: 7 процентов против 4,7 процента по стране. Средний размер выплаты также выше - 166 тысяч рублей против 110 тысяч по России. Уровень выплат в регионе достигает 184 процентов, что почти вдвое больше, чем в среднем по стране. Кроме того, доля европротоколов здесь также превышает общероссийские показатели.

В Ингушетии ситуация схожая: высокий уровень выплат и частых страховых случаев приводит к тому, что страховщики вынуждены поднимать цены на полисы, чтобы хоть как-то компенсировать убытки. В результате автовладельцы сталкиваются с резким ростом стоимости ОСАГО и вынуждены искать альтернативные варианты или вовсе отказываться от покупки страховки.

Таким образом, изменения в тарифной политике и особенности региональных рынков привели к заметным колебаниям стоимости ОСАГО в отдельных субъектах страны. Пока в большинстве регионов России страховка становится доступнее, в Новосибирской области и Ингушетии ситуация развивается по противоположному сценарию. Эксперты не исключают, что если уровень мошенничества и убытков не удастся снизить, стоимость полисов в этих регионах продолжит расти.