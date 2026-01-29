Редкий шанс для автолюбителей — крупный лот с машинами и спецтехникой

29 января 2026, 18:07
В Новосибирской области вновь продают автопарк и технику агрохолдинга-банкрота
В регионе стартуют торги по продаже автотранспорта и оборудования. В лоте - автомобили, техника и склады. Необычный аукцион привлекает внимание автосообщества. Подробности - в нашем материале.
В Новосибирской области стартует повторная распродажа имущества обанкроченного агрохолдинга. На этот раз на торги выставлен внушительный комплекс, включающий автотранспорт, спецтехнику, склады и производственное оборудование. Общая стоимость лота превышает 779 миллионов рублей, а сам аукцион пройдет в открытом формате на площадке МЭТС.
Как сообщает Abn.agency, прием заявок и предложений по цене начнется 2 февраля 2026 года и завершится 15 июня того же года. Организатором выступает конкурсный управляющий, который уже не впервые пытается реализовать активы предприятия.
В состав лота вошли объекты в селах Лебедево, Завьялово и Доронино. Среди них - животноводческий комплекс, земельные участки, а также автобаза с парком автомобилей и спецтехники. Кроме того, в продаже присутствует оборудование для мясопереработки и складские помещения. Все имущество оценивалось и инвентаризировалось в течение последних двух лет.
Ранее попытка продать эти активы не увенчалась успехом: в 2025 году стартовая цена была выше - более 866 миллионов рублей, а автотранспорт и оборудование предлагались отдельным лотом. Причиной банкротства стало обращение кредитора в арбитражный суд еще в 2021 году, после чего в 2022 году началась процедура конкурсного производства.
АО «Доронинское» работает с 2005 года, его основной профиль - растениеводство, а также молочное и мясное животноводство. Уставный капитал компании составляет 4,8 миллиона рублей. Сейчас предприятие полностью прекратило деятельность, а его имущество выставлено на продажу единым пакетом.
Для автолюбителей и предпринимателей это уникальная возможность приобрести автомобили, спецтехнику и оборудование по привлекательной цене. Подобные аукционы случаются нечасто, и интерес к ним традиционно высок. Следить за ходом торгов можно на официальной площадке, где публикуется вся актуальная информация о лоте и условиях участия.
