Редкий шанс для автолюбителей — крупный лот с машинами и спецтехникой

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

29 января 2026, 18:07

В Новосибирской области вновь продают автопарк и технику агрохолдинга-банкрота

В Новосибирской области вновь продают автопарк и технику агрохолдинга-банкрота

Редкий шанс для автолюбителей — крупный лот с машинами и спецтехникой

В Новосибирской области вновь продают автопарк и технику агрохолдинга-банкрота

В регионе стартуют торги по продаже автотранспорта и оборудования. В лоте - автомобили, техника и склады. Необычный аукцион привлекает внимание автосообщества. Подробности - в нашем материале.

В регионе стартуют торги по продаже автотранспорта и оборудования. В лоте - автомобили, техника и склады. Необычный аукцион привлекает внимание автосообщества. Подробности - в нашем материале.

В Новосибирской области стартует повторная распродажа имущества обанкроченного агрохолдинга. На этот раз на торги выставлен внушительный комплекс, включающий автотранспорт, спецтехнику, склады и производственное оборудование. Общая стоимость лота превышает 779 миллионов рублей, а сам аукцион пройдет в открытом формате на площадке МЭТС.

Как сообщает Abn.agency, прием заявок и предложений по цене начнется 2 февраля 2026 года и завершится 15 июня того же года. Организатором выступает конкурсный управляющий, который уже не впервые пытается реализовать активы предприятия.

В состав лота вошли объекты в селах Лебедево, Завьялово и Доронино. Среди них - животноводческий комплекс, земельные участки, а также автобаза с парком автомобилей и спецтехники. Кроме того, в продаже присутствует оборудование для мясопереработки и складские помещения. Все имущество оценивалось и инвентаризировалось в течение последних двух лет.

Ранее попытка продать эти активы не увенчалась успехом: в 2025 году стартовая цена была выше - более 866 миллионов рублей, а автотранспорт и оборудование предлагались отдельным лотом. Причиной банкротства стало обращение кредитора в арбитражный суд еще в 2021 году, после чего в 2022 году началась процедура конкурсного производства.

АО «Доронинское» работает с 2005 года, его основной профиль - растениеводство, а также молочное и мясное животноводство. Уставный капитал компании составляет 4,8 миллиона рублей. Сейчас предприятие полностью прекратило деятельность, а его имущество выставлено на продажу единым пакетом.

Для автолюбителей и предпринимателей это уникальная возможность приобрести автомобили, спецтехнику и оборудование по привлекательной цене. Подобные аукционы случаются нечасто, и интерес к ним традиционно высок. Следить за ходом торгов можно на официальной площадке, где публикуется вся актуальная информация о лоте и условиях участия.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Красноярск Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться