25 июня 2021, 12:58
В новостройках предлагают сократить парковочные места, чтобы жители пересаживались на общественный транспорт
Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с руководителями регионов предложил уменьшить нормативы по обеспечению новостроек парковками. Такой шаг снизит себестоимость жилья, вынудит граждан больше пользоваться общественным транспортом и разгрузит дороги.
Дарья Климова Фото: avaho.ru
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Одновременно Марат Хуснуллин предложил пересмотреть планы по строительству жилья в сторону увеличения. В 2021 году надо сдать более 85 млн кв. метров, а в последующие годы каждый год наращивать объемы на 5 млн кв. метров. Высокие темпы строительства потребуют дополнительной рабочей силы. Например, до 2024 года России потребуется не менее 5 млн трудовых мигрантов. Но пока границы закрыты, вице-премьер посоветовал регионам привлекать и обучать местных, например, из числа неработающих пенсионеров.
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