Евро‑6 без импорта: уральское предприятие первым в России освоило выпуск катализаторов для дизелей

17 июля 2026, 11:34
В Новоуральске втрое выросло производство автомобильных катализаторов
В Новоуральске втрое выросло производство автомобильных катализаторов
В уральском регионе открылись новые производственные мощности. Завод увеличил выпуск продукции. Инвестиции позволили модернизировать оборудование. Подробности - в нашем материале.
В Свердловской области на площадке «Экоальянса» завершился запуск современных линий по выпуску автокатализаторов. Благодаря этому предприятие смогло существенно нарастить объемы производства и укрепить свои позиции среди российских поставщиков автокомпонентов, пишет Abn.agency.
Общий объем инвестиций в проект составил 4,3 млрд рублей. Значительную часть средств - около 3,2 млрд рублей - предоставил федеральный Фонд развития промышленности по программе поддержки автокомпонентов. На эти средства были приобретены три автоматизированные линии: одна предназначена для изготовления катализаторов для легковых автомобилей с годовой мощностью 2 млн штук, вторая - для грузовых автомобилей (400 тыс. штук в год), а третья отвечает за упаковку продукции для грузового транспорта.
После модернизации завод увеличил свою производительность с 800 тысяч до 2,4 миллиона каталитических блоков в год. Это позволило полностью удовлетворить спрос российских автозаводов на современные системы очистки выхлопных газов. Теперь предприятие способно обеспечивать не только производителей грузовиков, но и все основные бренды легковых автомобилей, выпускаемых в стране.
Катализаторы, производимые в Новоуральске, представляют собой керамические блоки с ячеистой структурой, покрытые наночастицами платины, палладия и родия. Они преобразуют вредные выбросы двигателя в безопасные вещества - азот, углекислый газ и воду. Новые изделия соответствуют строгим экологическим стандартам Евро-6b и Евро-6c, что позволяет автомобилям проходить сертификацию и эксплуатироваться на дорогах общего пользования.
Использование отечественных катализаторов дает автозаводам до 70 баллов по критериям локализации согласно постановлению правительства РФ № 719. Это особенно важно для производителей, стремящихся повысить уровень локализации своих моделей и получить дополнительные преимущества на рынке.
До недавнего времени в России не было промышленного выпуска катализаторов для дизельных двигателей, соответствующих стандарту Евро-5 и выше. Благодаря поддержке ФРП «Экоальянс» стал первым предприятием, освоившим такое производство. Теперь компания участвует во всех новых проектах российских автозаводов, а ее продукция поставляется на конвейеры ведущих производителей, включая автомобили Aurus, используемые для кортежа президента и первых лиц страны.
Расширение мощностей в Новоуральске стало важным шагом для всей отрасли. Российские автозаводы получили доступ к современным компонентам мирового уровня, что способствует развитию отечественного автопрома и снижает зависимость от импортных решений.
Похожие материалы Аурус
-
17.07.2026, 12:34
Geely анонсировала электропривод Thunder 16-в-1 с рекордным КПД 93,8
Geely представила электропривод Thunder 16-в-1, который обещает изменить рынок электромобилей. Инженеры заявляют о рекордной эффективности и компактности, а также о снижении массы и затрат. Почему эта разработка может стать ключевой для будущих моделей и какие детали скрыты за громкими заявлениями - объяснил эксперт.Читать далее
-
17.07.2026, 12:23
7 ошибок, которые могут вывести генератор из строя даже на новых авто
Генератор - ключевой элемент современной машины, но его поломка часто становится неожиданностью даже для владельцев новых авто. Какие ошибки приводят к дорогостоящему ремонту, почему производители не закладывают запас прочности и что советуют специалисты - разбираемся, почему эта тема актуальна именно сейчас.Читать далее
-
17.07.2026, 12:11
Мойка двигателя: когда процедура опасна и как избежать дорогостоящих ошибок
Мало кто задумывается, что неправильная мойка двигателя может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Эксперты объясняют, какие средства действительно безопасны, когда стоит отказаться от процедуры и как не навредить автомобилю. Что грозит при ошибках и почему этот вопрос актуален именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
17.07.2026, 11:46
Мифы о моторном масле: что реально влияет на ресурс двигателя
Вокруг моторных масел до сих пор ходит множество заблуждений, которые могут привести к лишним расходам или даже ошибкам в обслуживании автомобиля. Важно знать, какие из них давно устарели и что действительно влияет на работу двигателя сегодня.Читать далее
-
17.07.2026, 09:04
Почему двигатель выходит из строя из-за некачественного топлива и грязных форсунок
Многие водители не догадываются о скрытых угрозах. Проблемы начинаются внезапно и быстро нарастают. Неочевидные признаки могут привести к серьезным поломкам. Разбираемся, что происходит внутри мотора.Читать далее
-
17.07.2026, 08:01
Россия вошла в топ-15 мировых авторынков по продажам в 2026 году
В первой половине 2026 года Россия укрепила позиции на мировом авторынке. Продажи новых машин выросли. В рейтинге стран произошли заметные изменения. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
17.07.2026, 07:53
Самые доступные кроссоверы России: топ-10 моделей до 3 миллионов
Российский рынок автомобилей меняется. Восточные технологии становятся ближе. Кроссоверы до 3 миллионов сохраняют позиции. Конкуренцию импорту из Китая успешно составляют российские автопроизводители.Читать далее
-
17.07.2026, 06:31
Какие автомобили реально защищены от коррозии: рейтинг моделей с оцинкованным кузовом
В условиях российского климата антикоррозионная защита кузова становится ключевым фактором при выборе подержанного автомобиля. Какие марки и модели действительно способны противостоять ржавчине, и почему одной оцинковки уже недостаточно - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.07.2026, 00:27
Почему двигатель не заводится: главные причины и что делать в 2026 году
Ситуация, когда двигатель автомобиля отказывается запускаться, может застать врасплох даже опытного водителя. В 2026 году современные авто стали сложнее, а причины неисправностей - разнообразнее. Разбираемся, как быстро определить источник проблемы и избежать лишних затрат.Читать далее
-
17.07.2026, 00:12
Tenet укрепляет позиции: российский рынок выбирает новые кроссоверы
Российский рынок автомобилей меняется. Новые бренды теснят конкурентов и выходят на лидирующие позиции. Покупатели ищут практичные решения. Узнайте, что влияет на выбор.Читать далее
Похожие материалы Аурус
-
17.07.2026, 12:34
Geely анонсировала электропривод Thunder 16-в-1 с рекордным КПД 93,8
Geely представила электропривод Thunder 16-в-1, который обещает изменить рынок электромобилей. Инженеры заявляют о рекордной эффективности и компактности, а также о снижении массы и затрат. Почему эта разработка может стать ключевой для будущих моделей и какие детали скрыты за громкими заявлениями - объяснил эксперт.Читать далее
-
17.07.2026, 12:23
7 ошибок, которые могут вывести генератор из строя даже на новых авто
Генератор - ключевой элемент современной машины, но его поломка часто становится неожиданностью даже для владельцев новых авто. Какие ошибки приводят к дорогостоящему ремонту, почему производители не закладывают запас прочности и что советуют специалисты - разбираемся, почему эта тема актуальна именно сейчас.Читать далее
-
17.07.2026, 12:11
Мойка двигателя: когда процедура опасна и как избежать дорогостоящих ошибок
Мало кто задумывается, что неправильная мойка двигателя может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Эксперты объясняют, какие средства действительно безопасны, когда стоит отказаться от процедуры и как не навредить автомобилю. Что грозит при ошибках и почему этот вопрос актуален именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
17.07.2026, 11:46
Мифы о моторном масле: что реально влияет на ресурс двигателя
Вокруг моторных масел до сих пор ходит множество заблуждений, которые могут привести к лишним расходам или даже ошибкам в обслуживании автомобиля. Важно знать, какие из них давно устарели и что действительно влияет на работу двигателя сегодня.Читать далее
-
17.07.2026, 09:04
Почему двигатель выходит из строя из-за некачественного топлива и грязных форсунок
Многие водители не догадываются о скрытых угрозах. Проблемы начинаются внезапно и быстро нарастают. Неочевидные признаки могут привести к серьезным поломкам. Разбираемся, что происходит внутри мотора.Читать далее
-
17.07.2026, 08:01
Россия вошла в топ-15 мировых авторынков по продажам в 2026 году
В первой половине 2026 года Россия укрепила позиции на мировом авторынке. Продажи новых машин выросли. В рейтинге стран произошли заметные изменения. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
17.07.2026, 07:53
Самые доступные кроссоверы России: топ-10 моделей до 3 миллионов
Российский рынок автомобилей меняется. Восточные технологии становятся ближе. Кроссоверы до 3 миллионов сохраняют позиции. Конкуренцию импорту из Китая успешно составляют российские автопроизводители.Читать далее
-
17.07.2026, 06:31
Какие автомобили реально защищены от коррозии: рейтинг моделей с оцинкованным кузовом
В условиях российского климата антикоррозионная защита кузова становится ключевым фактором при выборе подержанного автомобиля. Какие марки и модели действительно способны противостоять ржавчине, и почему одной оцинковки уже недостаточно - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.07.2026, 00:27
Почему двигатель не заводится: главные причины и что делать в 2026 году
Ситуация, когда двигатель автомобиля отказывается запускаться, может застать врасплох даже опытного водителя. В 2026 году современные авто стали сложнее, а причины неисправностей - разнообразнее. Разбираемся, как быстро определить источник проблемы и избежать лишних затрат.Читать далее
-
17.07.2026, 00:12
Tenet укрепляет позиции: российский рынок выбирает новые кроссоверы
Российский рынок автомобилей меняется. Новые бренды теснят конкурентов и выходят на лидирующие позиции. Покупатели ищут практичные решения. Узнайте, что влияет на выбор.Читать далее