Евро‑6 без импорта: уральское предприятие первым в России освоило выпуск катализаторов для дизелей

В Новоуральске втрое выросло производство автомобильных катализаторов

В уральском регионе открылись новые производственные мощности. Завод увеличил выпуск продукции. Инвестиции позволили модернизировать оборудование. Подробности - в нашем материале.

В уральском регионе открылись новые производственные мощности. Завод увеличил выпуск продукции. Инвестиции позволили модернизировать оборудование. Подробности - в нашем материале.

В Свердловской области на площадке «Экоальянса» завершился запуск современных линий по выпуску автокатализаторов. Благодаря этому предприятие смогло существенно нарастить объемы производства и укрепить свои позиции среди российских поставщиков автокомпонентов, пишет Abn.agency.

Общий объем инвестиций в проект составил 4,3 млрд рублей. Значительную часть средств - около 3,2 млрд рублей - предоставил федеральный Фонд развития промышленности по программе поддержки автокомпонентов. На эти средства были приобретены три автоматизированные линии: одна предназначена для изготовления катализаторов для легковых автомобилей с годовой мощностью 2 млн штук, вторая - для грузовых автомобилей (400 тыс. штук в год), а третья отвечает за упаковку продукции для грузового транспорта.

После модернизации завод увеличил свою производительность с 800 тысяч до 2,4 миллиона каталитических блоков в год. Это позволило полностью удовлетворить спрос российских автозаводов на современные системы очистки выхлопных газов. Теперь предприятие способно обеспечивать не только производителей грузовиков, но и все основные бренды легковых автомобилей, выпускаемых в стране.

Катализаторы, производимые в Новоуральске, представляют собой керамические блоки с ячеистой структурой, покрытые наночастицами платины, палладия и родия. Они преобразуют вредные выбросы двигателя в безопасные вещества - азот, углекислый газ и воду. Новые изделия соответствуют строгим экологическим стандартам Евро-6b и Евро-6c, что позволяет автомобилям проходить сертификацию и эксплуатироваться на дорогах общего пользования.

Использование отечественных катализаторов дает автозаводам до 70 баллов по критериям локализации согласно постановлению правительства РФ № 719. Это особенно важно для производителей, стремящихся повысить уровень локализации своих моделей и получить дополнительные преимущества на рынке.

До недавнего времени в России не было промышленного выпуска катализаторов для дизельных двигателей, соответствующих стандарту Евро-5 и выше. Благодаря поддержке ФРП «Экоальянс» стал первым предприятием, освоившим такое производство. Теперь компания участвует во всех новых проектах российских автозаводов, а ее продукция поставляется на конвейеры ведущих производителей, включая автомобили Aurus, используемые для кортежа президента и первых лиц страны.

Расширение мощностей в Новоуральске стало важным шагом для всей отрасли. Российские автозаводы получили доступ к современным компонентам мирового уровня, что способствует развитию отечественного автопрома и снижает зависимость от импортных решений.