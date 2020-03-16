16 марта 2020, 22:59
В Новой Зеландии из Jimny сделали грузовой пикап
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Фото: motor.ru
В Новой Зеландии дистрибьютор марки Suzuki объявил о начале продаж модифицированной версии Jimny. На маленький внедорожник установили грузовую платформу.
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
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Jimny выбрали за его несущую лонжеронную раму. Алюминий позволил сделать автомобиль легче, что должно сказаться на его грузоподъемности. Под капотом у полноприводного Jimny пикапа стоит полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 102 лошадиных силы и крутящим моментом 130 Нм. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Стоимость новой модификации маленького внедорожника в Новой Зеландии оценили в 23 500 долларов (примерно 1 700 000 рублей по текущему курсу). Это на 7 300 долларов (примерно 530 000 рублей) дороже стандартной трехдверной модели. На российском рынке Suzuki Jimny четвертого поколения продают от 1 439 000 рублей.
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Комментарии пользователей
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