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16 марта 2020, 22:59

В Новой Зеландии из Jimny сделали грузовой пикап

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Фото: motor.ru
В Новой Зеландии дистрибьютор марки Suzuki объявил о начале продаж модифицированной версии Jimny. На маленький внедорожник установили грузовую платформу.
В Новой Зеландии из Jimny сделали грузовой пикап

Фото: motor.ru

В Новой Зеландии из Jimny сделали грузовой пикап

Фото: motor.ru

В Новой Зеландии из Jimny сделали грузовой пикап

Фото: motor.ru

В Новой Зеландии из Jimny сделали грузовой пикап

Фото: motor.ru

В Новой Зеландии из Jimny сделали грузовой пикап

Фото: motor.ru

В Новой Зеландии из Jimny сделали грузовой пикап
В Новой Зеландии из Jimny сделали грузовой пикап
В Новой Зеландии из Jimny сделали грузовой пикап
В Новой Зеландии из Jimny сделали грузовой пикап
В Новой Зеландии из Jimny сделали грузовой пикап
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В основу грузовичка Jimny легла стандартная трехдверная версия четвертого поколения. Чтобы построить пикап, у него пришлось отрезать заднюю часть кузова. На ее месте инженеры установили платформу, сваренную из алюминиевых профилей. Конструкция получилась достаточно удобная, у нее откидываются все борта: боковые и задний.

Jimny выбрали за его несущую лонжеронную раму. Алюминий позволил сделать автомобиль легче, что должно сказаться на его грузоподъемности. Под капотом у полноприводного Jimny пикапа стоит полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 102 лошадиных силы и крутящим моментом 130 Нм. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Стоимость новой модификации маленького внедорожника в Новой Зеландии оценили в 23 500 долларов (примерно 1 700 000 рублей по текущему курсу). Это на 7 300 долларов (примерно 530 000 рублей) дороже стандартной трехдверной модели. На российском рынке Suzuki Jimny четвертого поколения продают от 1 439 000 рублей.

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В Новой Зеландии из Jimny сделали грузовой пикап
{{material_128869}}В основу грузовичка Jimny легла стандартная трехдверная версия четвертого поколения. Чтобы построить пикап, у него пришлось отрезать заднюю часть кузова. На ее месте инженеры установили платформу, сваренную из алюминиевых профилей. Конструкция получилась достаточно удобная, у нее откидываются все борта: боковые и задний.Jimny выбрали за его несущую лонжеронную раму. Алюминий позволил сделать автомобиль легче, что должно сказаться на его грузоподъемности. Под капотом у полноприводного Jimny пикапа стоит полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 102 лошадиных силы и крутящим моментом 130 Нм. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.Стоимость новой модификации маленького внедорожника в Новой Зеландии оценили в 23 500 долларов (примерно 1 700 000 рублей по текущему курсу). Это на 7 300 долларов (примерно 530 000 рублей) дороже стандартной трехдверной модели. На российском рынке Suzuki Jimny четвертого поколения продают от 1 439 000 рублей.
2020-03-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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