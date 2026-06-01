Porsche Cayenne превратился в дизельный пикап! Уникальный новозеландский тюнинг за 2,1 млн рублей - смотрим, что получилось

1 июня 2026, 15:51
В Новой Зеландии выставили на продажу редкий пикап на базе Porsche Cayenne
В Новой Зеландии выставили на продажу редкий пикап на базе Porsche Cayenne
В Новой Зеландии появился необычный пикап, созданный на базе Porsche Cayenne S 2011 года. Машина сохранила премиальный салон и мощный дизель, но теперь это двухдверный Ute с правым рулем. Цена и пробег вызывают вопросы, а в России такие проекты пока не встречаются. Почему этот автомобиль привлек внимание и что важно знать - разбираемся подробно.
Необычные автомобили всегда вызывают интерес у российских автолюбителей, особенно если речь идет о редких переделках премиальных моделей. На этот раз внимание привлек проект из Новой Зеландии: там на продажу выставили уникальный пикап, созданный на базе Porsche Cayenne S 2011 года. Такой подход к тюнингу может заинтересовать тех, кто ищет не только статус, но и практичность в одном автомобиле.
Как сообщает Autonews, основой для переделки стал дизельный Porsche Cayenne S с трехлитровым турбированным V6 мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 550 Н·м. Автомобиль сохранил полный привод и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, что позволяет ему оставаться динамичным даже после столь серьезных изменений.
Главная особенность этого проекта - радикальная переработка кузова. Задняя часть крыши была полностью удалена, а задние двери демонтированы. В результате из стандартного пятидверного кроссовера получился двухдверный пикап с удлиненной кабиной, который в Австралии и Новой Зеландии называют Ute. Интересной деталью стала перегородка с задним стеклом, отделяющая салон от грузового отсека. При этом внешние панели кузова остались оригинальными, без дополнительных обвесов, а интерьер полностью повторяет стандартный Cayenne, только с правым рулем - это важно для эксплуатации в условиях левостороннего движения.
В салоне изменений практически нет: все элементы отделки и оснащения соответствуют премиальному уровню Porsche. Такой подход позволяет сохранить комфорт и узнаваемый стиль марки, несмотря на кардинальные перемены во внешности. Пробег автомобиля составляет 204 тысячи километров, что для дизельных моторов Porsche не является критическим показателем, однако может насторожить потенциальных покупателей.
Стоимость этого необычного пикапа составляет 49 996 новозеландских долларов, что эквивалентно примерно 2,1 миллиона рублей по курсу на июнь 2026 года. Для сравнения, на российском рынке пикапы на базе Porsche Cayenne не встречаются вовсе, а дизельные кроссоверы 2011 года с пробегом свыше 250 тысяч километров стартуют от аналогичной суммы. Максимальные цены на такие автомобили могут доходить до 4,5 миллионов рублей, что подчеркивает эксклюзивность новозеландского предложения.
Интересно, что подобные проекты редко появляются даже на зарубежных аукционах. Ранее, например, на eBay можно было встретить тюнингованные Mazda, переделанные в пикапы, но премиальные марки в таком формате - большая редкость. Это может указывать на растущий интерес к индивидуальным решениям среди владельцев дорогих автомобилей, особенно в странах с развитой культурой кастомизации.
Для российских водителей тема необычных переделок и редких модификаций остается актуальной. Многие интересуются, насколько такие проекты практичны и как они влияют на стоимость автомобиля при перепродаже. Важно помнить, что любые серьезные изменения конструкции требуют официального оформления и могут повлиять на страховку и эксплуатацию. Кстати, недавно эксперты подробно разобрали, как новые технологии влияют на привычные автомобили - об этом можно узнать в материале о тестах китайских шин с шумопоглощающим слоем: подробности о результатах испытаний и выводах специалистов.
В целом, появление пикапа на базе Porsche Cayenne в Новой Зеландии - это не только пример смелого подхода к тюнингу, но и сигнал о том, что границы между классами автомобилей становятся все более размытыми. Такие проекты подчеркивают индивидуальность владельцев и могут стать новым трендом на рынке эксклюзивных авто. Для тех, кто ищет нечто особенное, подобные машины - редкая возможность выделиться на дороге и получить максимум внимания.
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