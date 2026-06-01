Porsche Cayenne превратился в дизельный пикап! Уникальный новозеландский тюнинг за 2,1 млн рублей - смотрим, что получилось

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

1 июня 2026, 15:51

В Новой Зеландии выставили на продажу редкий пикап на базе Porsche Cayenne

В Новой Зеландии выставили на продажу редкий пикап на базе Porsche Cayenne

Porsche Cayenne превратился в дизельный пикап! Уникальный новозеландский тюнинг за 2,1 млн рублей - смотрим, что получилось

В Новой Зеландии выставили на продажу редкий пикап на базе Porsche Cayenne

В Новой Зеландии появился необычный пикап, созданный на базе Porsche Cayenne S 2011 года. Машина сохранила премиальный салон и мощный дизель, но теперь это двухдверный Ute с правым рулем. Цена и пробег вызывают вопросы, а в России такие проекты пока не встречаются. Почему этот автомобиль привлек внимание и что важно знать - разбираемся подробно.

В Новой Зеландии появился необычный пикап, созданный на базе Porsche Cayenne S 2011 года. Машина сохранила премиальный салон и мощный дизель, но теперь это двухдверный Ute с правым рулем. Цена и пробег вызывают вопросы, а в России такие проекты пока не встречаются. Почему этот автомобиль привлек внимание и что важно знать - разбираемся подробно.

Необычные автомобили всегда вызывают интерес у российских автолюбителей, особенно если речь идет о редких переделках премиальных моделей. На этот раз внимание привлек проект из Новой Зеландии: там на продажу выставили уникальный пикап, созданный на базе Porsche Cayenne S 2011 года. Такой подход к тюнингу может заинтересовать тех, кто ищет не только статус, но и практичность в одном автомобиле.

Как сообщает Autonews, основой для переделки стал дизельный Porsche Cayenne S с трехлитровым турбированным V6 мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 550 Н·м. Автомобиль сохранил полный привод и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, что позволяет ему оставаться динамичным даже после столь серьезных изменений.

Главная особенность этого проекта - радикальная переработка кузова. Задняя часть крыши была полностью удалена, а задние двери демонтированы. В результате из стандартного пятидверного кроссовера получился двухдверный пикап с удлиненной кабиной, который в Австралии и Новой Зеландии называют Ute. Интересной деталью стала перегородка с задним стеклом, отделяющая салон от грузового отсека. При этом внешние панели кузова остались оригинальными, без дополнительных обвесов, а интерьер полностью повторяет стандартный Cayenne, только с правым рулем - это важно для эксплуатации в условиях левостороннего движения.

В салоне изменений практически нет: все элементы отделки и оснащения соответствуют премиальному уровню Porsche. Такой подход позволяет сохранить комфорт и узнаваемый стиль марки, несмотря на кардинальные перемены во внешности. Пробег автомобиля составляет 204 тысячи километров, что для дизельных моторов Porsche не является критическим показателем, однако может насторожить потенциальных покупателей.

Стоимость этого необычного пикапа составляет 49 996 новозеландских долларов, что эквивалентно примерно 2,1 миллиона рублей по курсу на июнь 2026 года. Для сравнения, на российском рынке пикапы на базе Porsche Cayenne не встречаются вовсе, а дизельные кроссоверы 2011 года с пробегом свыше 250 тысяч километров стартуют от аналогичной суммы. Максимальные цены на такие автомобили могут доходить до 4,5 миллионов рублей, что подчеркивает эксклюзивность новозеландского предложения.

Интересно, что подобные проекты редко появляются даже на зарубежных аукционах. Ранее, например, на eBay можно было встретить тюнингованные Mazda, переделанные в пикапы, но премиальные марки в таком формате - большая редкость. Это может указывать на растущий интерес к индивидуальным решениям среди владельцев дорогих автомобилей, особенно в странах с развитой культурой кастомизации.

Для российских водителей тема необычных переделок и редких модификаций остается актуальной. Многие интересуются, насколько такие проекты практичны и как они влияют на стоимость автомобиля при перепродаже. Важно помнить, что любые серьезные изменения конструкции требуют официального оформления и могут повлиять на страховку и эксплуатацию. Кстати, недавно эксперты подробно разобрали, как новые технологии влияют на привычные автомобили - об этом можно узнать в материале о тестах китайских шин с шумопоглощающим слоем: подробности о результатах испытаний и выводах специалистов.

В целом, появление пикапа на базе Porsche Cayenne в Новой Зеландии - это не только пример смелого подхода к тюнингу, но и сигнал о том, что границы между классами автомобилей становятся все более размытыми. Такие проекты подчеркивают индивидуальность владельцев и могут стать новым трендом на рынке эксклюзивных авто. Для тех, кто ищет нечто особенное, подобные машины - редкая возможность выделиться на дороге и получить максимум внимания.

Упомянутые марки: Porsche
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Порше

Похожие материалы Порше

В России открыли предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S9: детали и особенности
Geely Monjaro после рестайлинга: новые опции, умная подвеска и спорные решения
Hongqi Guoya стал самым дорогим китайским автомобилем в России - цены и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владимирская область Архангельск Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться