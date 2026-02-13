США отменяют требование к системам старт-стоп в новых авто — что это значит для водителей и рынка

В новых автомобилях исчезнет раздражающая функция: EPA меняет правила

В США принято решение, которое напрямую затронет всех автолюбителей: отменяется обязательная установка системы старт-стоп в новых машинах. Это изменение связано с пересмотром экологических стандартов и может повлиять на привычные технологии в автомобилях.

Новость, которая уже вызвала бурные дискуссии среди автомобилистов и экспертов: в США отменяют обязательное требование к установке системы старт-стоп в новых автомобилях. Это решение стало возможным после того, как администрация президента Трампа отменила так называемые «Выводы об угрозе», сделанные еще в 2009 году при Обаме. Тогда эти меры были направлены на снижение выбросов парниковых газов и на защиту здоровья людей, но теперь, ситуация изменились.

Система старт-стоп, которая автоматически глушит двигатель на светофорах и в пробках, чтобы экономить топливо и уменьшить вредные выбросы, давно вызывает раздражение у многих водителей. Ее критиковали за неудобство, сомнительную экономию и даже за возможный вред для двигателя и аккумулятора. Теперь, когда требование обязательной установки этой функции было отменено, автопроизводители получили больше свободы в проектировании новых моделей.

Для рынка это означает, что в ближайшие годы мы увидим больше автомобилей без надоедливой системы старт-стоп. Это тот, что может понравиться тем, кто ценит привычную работу двигателя и не хочет сталкиваться с лишними процессами и ограничениями. Однако у этого решения есть и обратная сторона: снижение экологических стандартов может привести к новым спорам.

Как отмечают специалисты, отмена выводов об угрозе - это не просто техническая корректировка, а важный политический шаг, который может учитываться во всех отраслях. Автоконцерны теперь сами могут решить, стоит ли внедрить системы экономии топлива или же использовать другие технологии. Для потребителей это, в первую очередь, возможность выбирать автомобили без навязанных функций, которые не всем по душе.

Однако не исключено, что в будущем требования к экологии ужесточатся, если изменится политическая конъюнктура или появятся новые исследования о вреде для человечества. Пока же американские водители могут полагать, что в новых моделях исчезнет одна из самых спорных и раздражающих функций последних лет.