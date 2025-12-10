Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

10 декабря 2025, 08:22

Китайские гибриды наступают: какие еще сюрпризы принес последний месяц осени?

В ноябре авторынок России пополнили 20 совершенно новых моделей

Российский авторынок продолжает удивлять. В ноябре появилось много новинок. Большинство из них - гибриды. Но есть и другие интересные машины. Узнайте, что теперь можно купить.

Последний месяц осени 2025 года оказался щедрым на автомобильные премьеры для России. Согласно свежему исследованию, проведенному аналитиками «Автостата» в партнерстве с «Объединенной Лизинговой Ассоциацией», в ноябре на учет было поставлено 20 моделей, которые ранее не были представлены на отечественном рынке. Этот показатель включает в себя как легковой, так и коммерческий транспорт.

Динамика появления новинок демонстрирует явный рост. Для сравнения, в октябре того же года в стране зарегистрировали 14 дебютных моделей. Ноябрьский же список пополнился 15 легковыми автомобилями, одним грузовиком и четырьмя новыми автобусами, что свидетельствует об активизации поставщиков и дилеров.

Особое внимание привлекает сегмент легковых автомобилей. Из 15 впервые зарегистрированных машин подавляющее большинство, а именно девять, являются гибридами из Китая. Среди них можно выделить такие модели, как внедорожники BYD Leopard 7, M-Hero M817 и Zeekr 9X, кроссоверы GAC Trumpchi S9 и Geely Galaxy M9, а также седан Lynk & Co 10 и кроссовер Lynk & Co Z20. Кстати, бренд Lynk & Co отличился тем, что представил сразу две новинки за месяц. Список китайских гибридов дополнили Nordcross 001 и минивэн JAC Refine RF8.

Однако не только китайские производители радовали российских покупателей. В ноябре на учет также встали автомобили из других стран. В их числе оказались испанский кроссовер Cupra Ateca, рамный внедорожник Ford Everest, корейский электрокар Kia EV3 и компактный японский Lexus LBX. Не остались в стороне и отечественные проекты - список пополнил Sollers SP7. Кроме того, в России появился и долгожданный электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz.

Что касается коммерческого транспорта, то в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) в ноябре новинок не наблюдалось. Зато линейка грузовиков расширилась за счет модели Sany SYM5556. Рынок автобусов, в свою очередь, получил сразу четыре новые модели: Asiastar 6148, BKM Olgerd, а также Higer V12 и его модификацию Higer V12Pro.

Упомянутые модели: Zeekr 9X, GAC S9, Geely Galaxy M9, JAC Refine, Cupra Ateca, Ford Everest, KIA EV3, Lexus LBX, Sollers SP7, Volkswagen ID.Buzz
Упомянутые марки: BYD, Zeekr, GAC, Geely, JAC, Cupra, Ford, KIA, Lexus, Sollers, Volkswagen
