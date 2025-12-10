Китайские гибриды наступают: какие еще сюрпризы принес последний месяц осени?

10 декабря 2025, 08:22
В ноябре авторынок России пополнили 20 совершенно новых моделей
В ноябре авторынок России пополнили 20 совершенно новых моделей
Российский авторынок продолжает удивлять. В ноябре появилось много новинок. Большинство из них - гибриды. Но есть и другие интересные машины. Узнайте, что теперь можно купить.
Последний месяц осени 2025 года оказался щедрым на автомобильные премьеры для России. Согласно свежему исследованию, проведенному аналитиками «Автостата» в партнерстве с «Объединенной Лизинговой Ассоциацией», в ноябре на учет было поставлено 20 моделей, которые ранее не были представлены на отечественном рынке. Этот показатель включает в себя как легковой, так и коммерческий транспорт.
Динамика появления новинок демонстрирует явный рост. Для сравнения, в октябре того же года в стране зарегистрировали 14 дебютных моделей. Ноябрьский же список пополнился 15 легковыми автомобилями, одним грузовиком и четырьмя новыми автобусами, что свидетельствует об активизации поставщиков и дилеров.
Особое внимание привлекает сегмент легковых автомобилей. Из 15 впервые зарегистрированных машин подавляющее большинство, а именно девять, являются гибридами из Китая. Среди них можно выделить такие модели, как внедорожники BYD Leopard 7, M-Hero M817 и Zeekr 9X, кроссоверы GAC Trumpchi S9 и Geely Galaxy M9, а также седан Lynk & Co 10 и кроссовер Lynk & Co Z20. Кстати, бренд Lynk & Co отличился тем, что представил сразу две новинки за месяц. Список китайских гибридов дополнили Nordcross 001 и минивэн JAC Refine RF8.
Однако не только китайские производители радовали российских покупателей. В ноябре на учет также встали автомобили из других стран. В их числе оказались испанский кроссовер Cupra Ateca, рамный внедорожник Ford Everest, корейский электрокар Kia EV3 и компактный японский Lexus LBX. Не остались в стороне и отечественные проекты - список пополнил Sollers SP7. Кроме того, в России появился и долгожданный электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz.
Что касается коммерческого транспорта, то в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) в ноябре новинок не наблюдалось. Зато линейка грузовиков расширилась за счет модели Sany SYM5556. Рынок автобусов, в свою очередь, получил сразу четыре новые модели: Asiastar 6148, BKM Olgerd, а также Higer V12 и его модификацию Higer V12Pro.
Похожие материалы Бид, Зикр, ГАК, Джили, ДжАК, Купра, Форд, Киа, Лексус, Соллерс, Фольксваген
-
05.12.2025, 16:38
Перекупщики в России и Китае накручивают цены на новый Zeekr 9X
В Китае возник небывалый ажиотаж. Новый кроссовер Zeekr 9X стал дефицитом. Перекупщики активно этим пользуются. Цены на автомобиль стремительно растут. В России наценка достигает миллионов рублей. Что происходит с популярной моделью?Читать далее
-
03.12.2025, 08:17
Российский минивэн Sollers SP7 поступил в продажу по цене от 5 млн рублей
В России начались продажи нового минивэна. Модель уже поступает к дилерам. Первые машины передадут клиентам скоро. Основными покупателями стали компании. Автомобиль получил мощный турбомотор. Цена новинки почти 5 миллионов.Читать далее
-
01.12.2025, 14:46
Geely разобрали свой кроссовер после 18 000 км пробега через Евразию и Россию
Geely устроила необычный тест. Их кроссовер проехал 18 тысяч км. Маршрут пролегал через 12 стран. Финалом стала публичная разборка. Что показала проверка на прочность?Читать далее
-
30.11.2025, 09:22
Geely Galaxy M9 проехал 18 000 км по Евразии и разобран на публике в Париже
Geely Galaxy M9 отправился в масштабное путешествие по Евразии. Финишировал он в Париже, где его разобрали на глазах у публики. Инженеры проверили состояние ключевых узлов после долгой дороги. Результаты вызвали интерес у автолюбителей и экспертов.Читать далее
-
25.11.2025, 12:39
В России начались продажи нового минивэна Sollers SP7 за 5 миллионов рублей
На рынок вышел новый минивэн Sollers. Автомобиль получил богатое оснащение. В нем есть много современных опций. Цена модели приятно удивит покупателей. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
16.10.2025, 12:03
Volkswagen ID. Buzz Pro в Австралии: новые цены на 5- и 7-местные версии
Volkswagen снижает цены на ID. Buzz Pro в Австралии. Акция действует ограниченное время. Новые условия касаются обеих версий минивэна. Узнайте, что изменилось и почему это важно для рынка электромобилей.Читать далее
-
02.10.2025, 16:22
Новый утильсбор сделает флагманский кроссовер Zeekr 9X недоступным для многих россиян
В Китае стартовали продажи нового кроссовера. Он скоро появится и в России. Но его стоимость может сильно удивить. Правительство готовит новые финансовые меры. Журналисты посчитали итоговую цену автомобиля. Она окажется немыслимо высокой.Читать далее
-
01.10.2025, 12:51
Два новых кроссовера Zeekr могут отобрать покупателей друг у друга в Китае
В Китае дебютировали три крупных гибридных кроссовера Geely. Два из них — Zeekr 9X и Lynk & Co 900 — оказались слишком похожи. Их конкуренция может привести к внутренней борьбе за покупателей. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
30.09.2025, 04:37
В Китае стартовали продажи гибридного внедорожника Zeekr 9X с 1381 л.с.
В Китае представлен новый гибридный внедорожник премиум-класса. Модель удивляет техническими решениями. Подробности о комплектациях и оснащении уже известны.Читать далее
-
25.09.2025, 16:04
Xiaomi, GWM и Leapmotor готовят гибриды с рекордной батареей 80 кВт-ч
В 2025 году на рынке появятся новые гибриды с необычно крупной батареей. Автомобили обещают удивить запасом хода. Подробности о технологиях и моделях держатся в секрете.Читать далее
Похожие материалы Бид, Зикр, ГАК, Джили, ДжАК, Купра, Форд, Киа, Лексус, Соллерс, Фольксваген
-
05.12.2025, 16:38
Перекупщики в России и Китае накручивают цены на новый Zeekr 9X
В Китае возник небывалый ажиотаж. Новый кроссовер Zeekr 9X стал дефицитом. Перекупщики активно этим пользуются. Цены на автомобиль стремительно растут. В России наценка достигает миллионов рублей. Что происходит с популярной моделью?Читать далее
-
03.12.2025, 08:17
Российский минивэн Sollers SP7 поступил в продажу по цене от 5 млн рублей
В России начались продажи нового минивэна. Модель уже поступает к дилерам. Первые машины передадут клиентам скоро. Основными покупателями стали компании. Автомобиль получил мощный турбомотор. Цена новинки почти 5 миллионов.Читать далее
-
01.12.2025, 14:46
Geely разобрали свой кроссовер после 18 000 км пробега через Евразию и Россию
Geely устроила необычный тест. Их кроссовер проехал 18 тысяч км. Маршрут пролегал через 12 стран. Финалом стала публичная разборка. Что показала проверка на прочность?Читать далее
-
30.11.2025, 09:22
Geely Galaxy M9 проехал 18 000 км по Евразии и разобран на публике в Париже
Geely Galaxy M9 отправился в масштабное путешествие по Евразии. Финишировал он в Париже, где его разобрали на глазах у публики. Инженеры проверили состояние ключевых узлов после долгой дороги. Результаты вызвали интерес у автолюбителей и экспертов.Читать далее
-
25.11.2025, 12:39
В России начались продажи нового минивэна Sollers SP7 за 5 миллионов рублей
На рынок вышел новый минивэн Sollers. Автомобиль получил богатое оснащение. В нем есть много современных опций. Цена модели приятно удивит покупателей. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
16.10.2025, 12:03
Volkswagen ID. Buzz Pro в Австралии: новые цены на 5- и 7-местные версии
Volkswagen снижает цены на ID. Buzz Pro в Австралии. Акция действует ограниченное время. Новые условия касаются обеих версий минивэна. Узнайте, что изменилось и почему это важно для рынка электромобилей.Читать далее
-
02.10.2025, 16:22
Новый утильсбор сделает флагманский кроссовер Zeekr 9X недоступным для многих россиян
В Китае стартовали продажи нового кроссовера. Он скоро появится и в России. Но его стоимость может сильно удивить. Правительство готовит новые финансовые меры. Журналисты посчитали итоговую цену автомобиля. Она окажется немыслимо высокой.Читать далее
-
01.10.2025, 12:51
Два новых кроссовера Zeekr могут отобрать покупателей друг у друга в Китае
В Китае дебютировали три крупных гибридных кроссовера Geely. Два из них — Zeekr 9X и Lynk & Co 900 — оказались слишком похожи. Их конкуренция может привести к внутренней борьбе за покупателей. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
30.09.2025, 04:37
В Китае стартовали продажи гибридного внедорожника Zeekr 9X с 1381 л.с.
В Китае представлен новый гибридный внедорожник премиум-класса. Модель удивляет техническими решениями. Подробности о комплектациях и оснащении уже известны.Читать далее
-
25.09.2025, 16:04
Xiaomi, GWM и Leapmotor готовят гибриды с рекордной батареей 80 кВт-ч
В 2025 году на рынке появятся новые гибриды с необычно крупной батареей. Автомобили обещают удивить запасом хода. Подробности о технологиях и моделях держатся в секрете.Читать далее
- 12 700 000 РZeekr 9X 2025 в Москве
- 13 550 000 РZeekr 9X 2025 в Москве
- 12 780 000 РZeekr 9X 2025 в Москве
- 13 690 000 РZeekr 9X 2025 в Москве
- 14 590 000 РZeekr 9X 2025 в Москве
- 12 980 000 РZeekr 9X 2025 в Москве
- 13 190 000 РZeekr 9X 2025 в Москве
- 14 390 000 РZeekr 9X 2025 в Москве
- 12 880 000 РZeekr 9X 2025 в Москве
- 4 990 000 РSollers SP7 2025 в Москве