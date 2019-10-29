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29 октября 2019, 17:44

В ноябре начнутся продажи нового кроссовера Changan CS55

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Фото: sohu.com
Компания Changan готовится вывести на российский рынок компактный кроссовер CS55. Автомобиль займет место между моделями CS35 Plus и CS75. Покупателям предложат единственную модификацию с 1,5-литровым турбомотором (143 л.с.) и 6-диапазонным «автоматом» Aisin.
В ноябре начнутся продажи нового кроссовера Changan CS55

Фото: sohu.com

В ноябре начнутся продажи нового кроссовера Changan CS55

Фото: sohu.com

В ноябре начнутся продажи нового кроссовера Changan CS55

Фото: sohu.com

В ноябре начнутся продажи нового кроссовера Changan CS55

Фото: sohu.com

В ноябре начнутся продажи нового кроссовера Changan CS55

Фото: sohu.com

В ноябре начнутся продажи нового кроссовера Changan CS55
В ноябре начнутся продажи нового кроссовера Changan CS55
В ноябре начнутся продажи нового кроссовера Changan CS55
В ноябре начнутся продажи нового кроссовера Changan CS55
В ноябре начнутся продажи нового кроссовера Changan CS55
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В ноябре модельный ряд Changan в России пополнится четвертой моделью. Китайская компания везет нам новый кроссовер CS55, дизайн которого разрабатывали специалисты европейского бюро Changan в Турине. Представители марки описывают его как «мускулистый, агрессивный, динамичный и брутальный».

При разработке Changan CS55 инженеры сделали акцент на безопасности и надежности кроссовера. Американская организация J.D. Power поставила модель на первое место в среди всех продаваемых в Китае вседорожников С-класса. На краш-тестах C-NCAP автомобиль получил 5 звезд из пяти возможных. Что немаловажно, кузов кроссовера оцинкован.

Changan CS55 оснащается безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбомотором Bluecore, который выдает 143 л.с. и 225 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 6-ступенчатый «автомат» Aisin 3-го поколения. Список оснащения включает систему курсовой устойчивости, бесключевой доступ, электромеханический стояночный тормоз и 2-х зонный климат контроль, три подголовника для пассажиров второго ряда и 35 ниш в салоне для хранения разных мелочей. Цены назовут ближе к началу продаж.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Changan CS35
машина мне нравится .единственный недостаток нет подогрева передних сидений при люксовой комплектации.Запаха нет в салоне никакого, сидела в новеньком ниссане альмера , запах....просто ужас !!!!
Лариса
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Changan представил свой кроссовер
2 миллиона автомобилей цифра немаленькая однако...
alexsey9999
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В ноябре начнутся продажи нового кроссовера Changan CS55
{{material_127279}}В ноябре модельный ряд Changan в России пополнится четвертой моделью. Китайская компания везет нам новый кроссовер CS55, дизайн которого разрабатывали специалисты европейского бюро Changan в Турине. Представители марки описывают его как «мускулистый, агрессивный, динамичный и брутальный».При разработке Changan CS55 инженеры сделали акцент на безопасности и надежности кроссовера. Американская организация J.D. Power поставила модель на первое место в среди всех продаваемых в Китае вседорожников С-класса. На краш-тестах C-NCAP автомобиль получил 5 звезд из пяти возможных. Что немаловажно, кузов кроссовера оцинкован.Changan CS55 оснащается безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбомотором Bluecore, который выдает 143 л.с. и 225 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 6-ступенчатый «автомат» Aisin 3-го поколения. Список оснащения включает систему курсовой устойчивости, бесключевой доступ, электромеханический стояночный тормоз и 2-х зонный климат контроль, три подголовника для пассажиров второго ряда и 35 ниш в салоне для хранения разных мелочей. Цены назовут ближе к началу продаж.
2019-10-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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