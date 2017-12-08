8 декабря 2017, 15:40

В ноябре российский авторынок снова показал рост

По итогам прошлого месяца продажи новых легковых автомобилей в России составили 152 259 штук, что на 15% больше по сравнению с ноябрем 2016-го. За 11 месяцев в стране было продано 1 430 197 машин, а это на 11,7% превышает прошлогодний результат.
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По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), лидер неизменен – это российская Lada с показателем 29 163 проданных автомобиля (+14%). Вторую и третью строчку также по-прежнему занимают Kia и Hyundai. Корейские марки смогли реализовать за месяц 16 106 и 15 284 машины соответственно (+10% и -3%). В ТОП-5 лидеров вошли Renault (13 373 авто; +15%) и Volkswagen (8 995 машин; +29%).

Что касается конкретных моделей, то первую строчку рейтинга занимает Kia Rio с показателем 8 180 штук (-228 единиц). «Серебро» на этот раз завоевала Lada Vesta, в пользу которой сделали 8 066 покупателей. На третьей позиции разместилась Lada Granta с результатом 7 474 автомобиля. Четвертую строчку занимает кроссовера Hyundai Creta (5 758 единиц; +944 машины), а на пятую строчку опустился седан Hyundai Solaris (5 299 машин; -2 960 единиц).

Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ « Кумулятивные продажи за последние 11 месяцев приплюсовали 12% относительно такого же периода 2016 года. Было бы уместно вспомнить, что ровно год назад мы все еще имели кумулятивные минус 12%. Это достаточно ощутимый прогресс за короткое время. Остался один месяц до того момента, когда мы узнаем, насколько в конечном итоге хорош был прошедший год, и где находится стартовая линия 2018 года »
Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ

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В ноябре российский авторынок снова показал рост
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), лидер неизменен – это российская Lada с показателем 29 163 проданных автомобиля (+14%). Вторую и третью строчку также по-прежнему занимают Kia и Hyundai. Корейские марки смогли реализовать за месяц 16 106 и 15 284 машины соответственно (+10% и -3%). В ТОП-5 лидеров вошли Renault (13 373 авто; +15%) и Volkswagen (8 995 машин; +29%).Что касается конкретных моделей, то первую строчку рейтинга занимает Kia Rio с показателем 8 180 штук (-228 единиц). «Серебро» на этот раз завоевала Lada Vesta, в пользу которой сделали 8 066 покупателей. На третьей позиции разместилась Lada Granta с результатом 7 474 автомобиля. Четвертую строчку занимает кроссовера Hyundai Creta (5 758 единиц; +944 машины), а на пятую строчку опустился седан Hyundai Solaris (5 299 машин; -2 960 единиц).{{person_63_Кумулятивные продажи за последние 11 месяцев приплюсовали 12% относительно такого же периода 2016 года. Было бы уместно вспомнить, что ровно год назад мы все еще имели кумулятивные минус 12%. Это достаточно ощутимый прогресс за короткое время. Остался один месяц до того момента, когда мы узнаем, насколько в конечном итоге хорош был прошедший год, и где находится стартовая линия 2018 года}}
2017-12-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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