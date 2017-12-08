В ноябре российский авторынок снова показал рост
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), лидер неизменен – это российская Lada с показателем 29 163 проданных автомобиля (+14%). Вторую и третью строчку также по-прежнему занимают Kia и Hyundai. Корейские марки смогли реализовать за месяц 16 106 и 15 284 машины соответственно (+10% и -3%). В ТОП-5 лидеров вошли Renault (13 373 авто; +15%) и Volkswagen (8 995 машин; +29%).
Что касается конкретных моделей, то первую строчку рейтинга занимает Kia Rio с показателем 8 180 штук (-228 единиц). «Серебро» на этот раз завоевала Lada Vesta, в пользу которой сделали 8 066 покупателей. На третьей позиции разместилась Lada Granta с результатом 7 474 автомобиля. Четвертую строчку занимает кроссовера Hyundai Creta (5 758 единиц; +944 машины), а на пятую строчку опустился седан Hyundai Solaris (5 299 машин; -2 960 единиц).
|
«
Кумулятивные продажи за последние 11 месяцев приплюсовали 12% относительно такого же периода 2016 года. Было бы уместно вспомнить, что ровно год назад мы все еще имели кумулятивные минус 12%. Это достаточно ощутимый прогресс за короткое время. Остался один месяц до того момента, когда мы узнаем, насколько в конечном итоге хорош был прошедший год, и где находится стартовая линия 2018 года
»
Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное