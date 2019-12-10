10 декабря 2019, 15:37
В ноябре рынок подержанных автомобилей упал на 2%
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В ноябре 2019 года в России было перепродано 463,4 тыс. подержанных автомобилей или на 2,3% меньше, чем годом ранее. Таким образом, в минувшем месяце спрос на машины с пробегом упал вслед за продажами новых автомобилей.
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Львиную долю вторичного авторынка занимает отечественная марка Lada, на нее приходится около четверти всех перепродаж. В ноябре 2019-го владельцев сменили 116 тыс. автомобилей Lada (-4,4%). Второе место по объему продаж досталось подержанным «Тойотам» - 50,7 тыс. автомобилей (-2%). Третье пока занимает Nissan с показателем 25,9 тыс. автомобилей (-3,5%).
На «пятки» Nissan наступают корейские бренды: Hyundai (25,3 тыс. экз., +5,1%) и Kia (23,3 тыс. экз., +7,3%). В целом, с января по ноябрь 2019 года в России было продано порядка 5 млн автомобилей с пробегом, что приблизительно соответствует прошлогодним показателям (-0,3%).
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