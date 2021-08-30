30 августа 2021, 16:15
В ноябре все автомобили Lada получат полезную опцию и снова подорожают
АвтоВАЗ планирует комплектовать все автомобили Lada наборами автомобилиста. Такая опция будет доступна с 1 ноября 2021 года. Стоимость набора обещают учесть в стоимости автомобиля.
Дарья Климова Фото: Лада.Онлайн
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Фото: Лада.Онлайн
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Как выяснил портал «Лада.Онлайн» у одного из дилеров Lada, цены вероятнее всего вырастут на 2 500 рублей. Сейчас в наличии есть два типа наборов. «Стандарт» упакован в сумку из грязе- и влагоотталкивающей ткани с фирменным логотипом Lada. В его состав входят знаки аварийной остановки, аптечка, трос и порошковый огнетушитель. Стоит такой набор 1,7 тыс. рублей. «Премиум» за 2,7 тыс. рублей дополнительно включает в себя светоотражающий жилет и перчатки, а сам набор упакован в сумку из экокожи.
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