Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

7 декабря 2025, 18:37

A&J Cycles создали дерзкий проект на базе Triumph Thruxton R – как изменился культовый байк

A&J Cycles снова удивили своим подходом к кастомизации. На этот раз они взялись за Triumph Thruxton R 2018 года. Команда не ограничивала себя в экспериментах. Итог получился по-настоящему впечатляющим. Узнайте, что из этого вышло.

В Нью-Йорке мастерская A&J Cycles вновь напомнила о себе, представив свежий проект на базе Triumph Thruxton R 2018 года. Заказчиком выступил байкер по имени Кайл, который хотел получить не просто мотоцикл, а нечто особенное. Команда под руководством Брайана Балларда не стала ограничивать фантазию и вложила в этот кастом максимум идей и технических решений.

Работа над этим байком началась с полного разбора стандартной версии Thruxton R. Мастера тщательно продумали каждую деталь, чтобы итоговый результат не только радовал глаз, но и превосходил заводские характеристики. В ход пошли эксклюзивные компоненты, редкие детали и современные технологии, которые гармонично вписались в классический облик мотоцикла.

Особое внимание уделили подвеске и тормозной системе. Инженеры A&J Cycles заменили стандартные элементы на более продвинутые аналоги, что позволило улучшить управляемость и повысить безопасность. Внешний вид также подвергся серьезным изменениям: байк получил индивидуальную окраску, новые обтекатели и уникальные декоративные элементы, подчеркивающие его характер.

Как отмечают специалисты, подобные проекты требуют не только технических знаний, но и творческого подхода. В результате Triumph Thruxton R превратился в настоящий арт-объект, который способен удивить даже искушенных поклонников кастом-культуры. Каждый элемент здесь продуман до мелочей, а сочетание классики и современных решений делает этот мотоцикл по-настоящему уникальным.

По информации autoevolution, команда A&J Cycles не впервые берется за столь амбициозные проекты. Их работы всегда отличаются смелостью и вниманием к деталям. Новый кастом на базе Triumph Thruxton R стал очередным подтверждением того, что даже современные классики могут заиграть новыми красками, если за дело берутся настоящие энтузиасты.

Упомянутые марки: Triumph
