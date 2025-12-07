A&J Cycles создали дерзкий проект на базе Triumph Thruxton R – как изменился культовый байк

7 декабря 2025, 18:37
В Нью-Йорке превратили Triumph Thruxton R в уникальный кастом для настоящих ценителей
В Нью-Йорке превратили Triumph Thruxton R в уникальный кастом для настоящих ценителей
A&J Cycles снова удивили своим подходом к кастомизации. На этот раз они взялись за Triumph Thruxton R 2018 года. Команда не ограничивала себя в экспериментах. Итог получился по-настоящему впечатляющим. Узнайте, что из этого вышло.
В Нью-Йорке мастерская A&J Cycles вновь напомнила о себе, представив свежий проект на базе Triumph Thruxton R 2018 года. Заказчиком выступил байкер по имени Кайл, который хотел получить не просто мотоцикл, а нечто особенное. Команда под руководством Брайана Балларда не стала ограничивать фантазию и вложила в этот кастом максимум идей и технических решений.
Работа над этим байком началась с полного разбора стандартной версии Thruxton R. Мастера тщательно продумали каждую деталь, чтобы итоговый результат не только радовал глаз, но и превосходил заводские характеристики. В ход пошли эксклюзивные компоненты, редкие детали и современные технологии, которые гармонично вписались в классический облик мотоцикла.
Особое внимание уделили подвеске и тормозной системе. Инженеры A&J Cycles заменили стандартные элементы на более продвинутые аналоги, что позволило улучшить управляемость и повысить безопасность. Внешний вид также подвергся серьезным изменениям: байк получил индивидуальную окраску, новые обтекатели и уникальные декоративные элементы, подчеркивающие его характер.
Как отмечают специалисты, подобные проекты требуют не только технических знаний, но и творческого подхода. В результате Triumph Thruxton R превратился в настоящий арт-объект, который способен удивить даже искушенных поклонников кастом-культуры. Каждый элемент здесь продуман до мелочей, а сочетание классики и современных решений делает этот мотоцикл по-настоящему уникальным.
По информации autoevolution, команда A&J Cycles не впервые берется за столь амбициозные проекты. Их работы всегда отличаются смелостью и вниманием к деталям. Новый кастом на базе Triumph Thruxton R стал очередным подтверждением того, что даже современные классики могут заиграть новыми красками, если за дело берутся настоящие энтузиасты.
Похожие материалы Триумф авто
-
07.12.2025, 19:38
Редкий Dodge Charger 1969 года найден в гараже спустя 40 лет простоя
Легендарный Dodge Charger 1969 года вновь увидел свет после десятилетий забвения. Машина с уникальной историей, купленная новой и простоявшая в гараже с 1984 года, теперь возвращается в центр внимания. Владелец обменял Chevrolet Impala 1961 года на этот Charger. Команда энтузиастов из Калифорнии раскрыла тайны автомобиля, который стал настоящей находкой для поклонников классических маслкаров.Читать далее
-
07.12.2025, 19:03
McLaren готовит свой первый кроссовер: дебют мощного SUV с V8 в 2028 году
McLaren впервые выходит на рынок кроссоверов. Новый SUV появится в 2028 году. Ожидается агрессивный дизайн и гибридная силовая установка. Подробности о платформе и характеристиках держатся в секрете. Конкуренты уже насторожились, но британцы уверены в успехе.Читать далее
-
07.12.2025, 18:19
Кастомный BMW R 80 Scrambler из Польши: классика в новом исполнении от Red Hot Chili Customs
В мире кастомных мотоциклов встречаются по-настоящему яркие проекты. Один из них – свежая работа польской мастерской Red Hot Chili Customs. Этот BMW R 80 Scrambler сразу привлекает внимание деталями и характером. В статье рассказываем, чем он выделяется среди других. Узнайте, что скрывается за внешней простотой этого мотоцикла.Читать далее
-
07.12.2025, 17:51
Редкий Chevrolet Impala 1961 года найден в оригинальном состоянии после долгого простоя
В США обнаружили не отреставрированный Chevrolet Impala 1961 года с редкой крышей bubble top. Автомобиль долгие годы стоял без движения и сохранил оригинальные детали. Эксперты считают, что такие находки становятся настоящей сенсацией. Почему именно эта модель вызывает столько эмоций у поклонников классики?Читать далее
-
07.12.2025, 17:27
Владелец DeLorean спустя 30 лет впервые помыл культовый спорткар из «Назад в будущее»
DeLorean DMC-12 обрёл бессмертную славу благодаря фильму «Назад в будущее», однако реальная жизнь этого автомобиля оказалась куда прозаичнее. Один из владельцев когда-то попытался разогнать свою машину до заветных 88 миль в час, но у него ничего не вышло. После этого DeLorean 30 лет простоял в гараже без движения и лишь недавно впервые за десятилетия прошёл полноценную мойку.Читать далее
-
07.12.2025, 17:06
Уникальный Ford GT40 MkII с легким кузовом: самый оригинальный экземпляр в мире
В мире иногда появляются настоящие автомобильные раритеты. Один из них — Ford GT40 MkII с облегченной рамой. Этот автомобиль не участвовал в гонках, но был запасным в исторической гонке в Ле-Мане. Его оригинальность и техническое совершенство поражают. Почему этот экземпляр считается уникальным — читайте далее.Читать далее
-
07.12.2025, 16:45
Редкий Pontiac GTO Judge 1969 года после реставрации выставлен на продажу
На продажу выставлен уникальный Pontiac GTO Judge 1969 года. Автомобиль прошел полную реставрацию и сохранил оригинальные детали. Документы подтверждают подлинность модели. Такой экземпляр станет жемчужиной любой коллекции. Не упустите шанс узнать подробности.Читать далее
-
07.12.2025, 16:02
Виртуальный тюнинг Chevrolet Camaro Z28 четвертого поколения удивил фанатов
Виртуальный тюнинг классического Chevrolet Camaro Z28 четвертого поколения вызвал бурю эмоций. Художник представил агрессивный обвес и современные детали. Дизайн вдохновлен легендарными гоночными Trans Am. Оцените, как изменился культовый маслкар.Читать далее
-
07.12.2025, 15:42
В Индиане создали уникальный кастом Honda XR650L в стиле ретро-скрэмблер
В Индиане мастер Спенсер Парр вновь удивил поклонников кастомных мотоциклов. Его новый проект на базе Honda XR650L сочетает чистые линии и винтажный стиль. Автор уделяет внимание каждой детали, что делает каждую работу особенной. Узнайте, как создавался этот необычный скрэмблер.Читать далее
-
07.12.2025, 14:01
Brabus Rocket GTS признан лучшим среди тюнингованных универсалов нового поколения
Brabus Rocket GTS снова в центре внимания автосообщества. Этот универсал не только поражает внешностью, но и удивляет динамикой. Модель получила престижную награду, что подогрело интерес к ней. Почему этот Shooting Brake вызывает столько эмоций — читайте в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Триумф авто
-
07.12.2025, 19:38
Редкий Dodge Charger 1969 года найден в гараже спустя 40 лет простоя
Легендарный Dodge Charger 1969 года вновь увидел свет после десятилетий забвения. Машина с уникальной историей, купленная новой и простоявшая в гараже с 1984 года, теперь возвращается в центр внимания. Владелец обменял Chevrolet Impala 1961 года на этот Charger. Команда энтузиастов из Калифорнии раскрыла тайны автомобиля, который стал настоящей находкой для поклонников классических маслкаров.Читать далее
-
07.12.2025, 19:03
McLaren готовит свой первый кроссовер: дебют мощного SUV с V8 в 2028 году
McLaren впервые выходит на рынок кроссоверов. Новый SUV появится в 2028 году. Ожидается агрессивный дизайн и гибридная силовая установка. Подробности о платформе и характеристиках держатся в секрете. Конкуренты уже насторожились, но британцы уверены в успехе.Читать далее
-
07.12.2025, 18:19
Кастомный BMW R 80 Scrambler из Польши: классика в новом исполнении от Red Hot Chili Customs
В мире кастомных мотоциклов встречаются по-настоящему яркие проекты. Один из них – свежая работа польской мастерской Red Hot Chili Customs. Этот BMW R 80 Scrambler сразу привлекает внимание деталями и характером. В статье рассказываем, чем он выделяется среди других. Узнайте, что скрывается за внешней простотой этого мотоцикла.Читать далее
-
07.12.2025, 17:51
Редкий Chevrolet Impala 1961 года найден в оригинальном состоянии после долгого простоя
В США обнаружили не отреставрированный Chevrolet Impala 1961 года с редкой крышей bubble top. Автомобиль долгие годы стоял без движения и сохранил оригинальные детали. Эксперты считают, что такие находки становятся настоящей сенсацией. Почему именно эта модель вызывает столько эмоций у поклонников классики?Читать далее
-
07.12.2025, 17:27
Владелец DeLorean спустя 30 лет впервые помыл культовый спорткар из «Назад в будущее»
DeLorean DMC-12 обрёл бессмертную славу благодаря фильму «Назад в будущее», однако реальная жизнь этого автомобиля оказалась куда прозаичнее. Один из владельцев когда-то попытался разогнать свою машину до заветных 88 миль в час, но у него ничего не вышло. После этого DeLorean 30 лет простоял в гараже без движения и лишь недавно впервые за десятилетия прошёл полноценную мойку.Читать далее
-
07.12.2025, 17:06
Уникальный Ford GT40 MkII с легким кузовом: самый оригинальный экземпляр в мире
В мире иногда появляются настоящие автомобильные раритеты. Один из них — Ford GT40 MkII с облегченной рамой. Этот автомобиль не участвовал в гонках, но был запасным в исторической гонке в Ле-Мане. Его оригинальность и техническое совершенство поражают. Почему этот экземпляр считается уникальным — читайте далее.Читать далее
-
07.12.2025, 16:45
Редкий Pontiac GTO Judge 1969 года после реставрации выставлен на продажу
На продажу выставлен уникальный Pontiac GTO Judge 1969 года. Автомобиль прошел полную реставрацию и сохранил оригинальные детали. Документы подтверждают подлинность модели. Такой экземпляр станет жемчужиной любой коллекции. Не упустите шанс узнать подробности.Читать далее
-
07.12.2025, 16:02
Виртуальный тюнинг Chevrolet Camaro Z28 четвертого поколения удивил фанатов
Виртуальный тюнинг классического Chevrolet Camaro Z28 четвертого поколения вызвал бурю эмоций. Художник представил агрессивный обвес и современные детали. Дизайн вдохновлен легендарными гоночными Trans Am. Оцените, как изменился культовый маслкар.Читать далее
-
07.12.2025, 15:42
В Индиане создали уникальный кастом Honda XR650L в стиле ретро-скрэмблер
В Индиане мастер Спенсер Парр вновь удивил поклонников кастомных мотоциклов. Его новый проект на базе Honda XR650L сочетает чистые линии и винтажный стиль. Автор уделяет внимание каждой детали, что делает каждую работу особенной. Узнайте, как создавался этот необычный скрэмблер.Читать далее
-
07.12.2025, 14:01
Brabus Rocket GTS признан лучшим среди тюнингованных универсалов нового поколения
Brabus Rocket GTS снова в центре внимания автосообщества. Этот универсал не только поражает внешностью, но и удивляет динамикой. Модель получила престижную награду, что подогрело интерес к ней. Почему этот Shooting Brake вызывает столько эмоций — читайте в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве