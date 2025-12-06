Редкий Corvette ZR1 ушел с молотка за рекордную сумму – почему покупатель не пожалел

В Нью-Йорке продан Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с наценкой в 64 тысячи долларов

Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с эксклюзивной комплектацией был продан на аукционе в США. Итоговая цена оказалась значительно выше рекомендованной. Покупатель заплатил почти 285 тысяч долларов. Почему спрос на такие авто только растет – подробности в материале.

Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с эксклюзивной комплектацией был продан на аукционе в США. Итоговая цена оказалась значительно выше рекомендованной. Покупатель заплатил почти 285 тысяч долларов. Почему спрос на такие авто только растет – подробности в материале.

В Нью-Йорке на аукционе был продан один из самых ожидаемых суперкаров последних лет – Chevrolet Corvette ZR1 2026 модельного года. Автомобиль в топовой комплектации 3LZ с черным кузовом и салоном из кожи Napa и микрозамши вызвал настоящий ажиотаж среди коллекционеров и поклонников марки. Итоговая стоимость сделки составила 285 тысяч долларов, что на 64 тысячи превышает рекомендованную производителем цену в 221 770 долларов.

Как сообщает autoevolution, столь высокая цена объясняется не только эксклюзивностью самой модели, но и внушительным списком опций. В комплектацию вошли редкие элементы отделки, современные электронные системы и дополнительные пакеты, которые делают этот Corvette уникальным на рынке. Внутри – премиальные материалы, а снаружи – агрессивный дизайн, подчеркивающий спортивный характер автомобиля.

ZR1 нового поколения считается одним из самых желанных суперкаров в США. Модель отличается не только мощным двигателем и выдающейся динамикой, но и ограниченным тиражом. Именно поэтому дилеры и перекупщики готовы платить за такие машины значительно больше официальной цены. Для многих покупателей это не просто автомобиль, а выгодная инвестиция и предмет гордости.

Покупатель, выложивший за Corvette ZR1 почти 285 тысяч долларов, по сути, избавил себя от необходимости ждать долгие месяцы в очереди на поставку. В условиях дефицита и высокого спроса на новые спорткары подобные сделки становятся все более частыми. Эксперты отмечают, что рынок эксклюзивных автомобилей в США продолжает расти, а премиальные версии Corvette стабильно удерживают высокую стоимость даже спустя годы после выхода.

Интересно, что несмотря на внушительную переплату, новый владелец остался доволен покупкой. Для него этот автомобиль – не только способ выделиться на дороге, но и возможность стать частью истории легендарной модели. По мнению специалистов, такие сделки лишь подогревают интерес к будущим релизам Corvette и других культовых спорткаров.