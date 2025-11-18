Скандал в Бруклине: почему суд пожалел водителя с десятками нарушений? Судьба семьи решилась за считанные секунды

Виновница смертельного ДТП отделалась мягким приговором вопреки протестам

Водитель с десятками штрафов сбила семью на переходе. Суд неожиданно смягчил наказание, что вызвало широкий общественный резонанс. Прокуроры не согласны с решением. Подробности вызывают много вопросов.

Смертельная авария и неожиданный поворот в суде

В Нью-Йорке разгорелся скандал после того, как суд вынес мягкий приговор женщине, устроившей смертельное ДТП на оживленной улице. 33-летняя Мириам Ярими, гламурный парикмахер и автор блога, была признана виновной в гибели матери и двух ее дочерей. Несмотря на это, судья ограничился сроком от трех до девяти лет, хотя прокуратура настаивала на максимальном наказании в 15 лет аключения.

История нарушений и детали происшествия

Как сообщает Dailymail, Ярими за рулем Audi A3 проигнорировала несколько красных сигналов светофора и двигалась с огромной скоростью. Ее автомобиль столкнулся с такси, после чего вылетел на пешеходный переход, где находилась семья. Мать и две дочери скончались, а четырехлетний сын получил тяжелые травмы. Водитель имела более 90 штрафов за нарушения ПДД, включая десятки штрафов за превышение скорости и езду по пешеходным зонам. На момент аварии ее права были приостановлены, однако это не остановило женщину.

Поведение после аварии и реакция общества

После столкновения Ярими вела себя крайне агрессивно, отказывалась сотрудничать с полицией и утверждала, что была «одержима». Она не прошла тест на алкоголь, ссылаясь на нежелание оставлять свои биологические следы. По информации Dailymail, у женщины ранее уже были конфликты с соседями, включая нападение с молотком. Соседи и знакомые отмечали нестабильное поведение Ярими, а также ее склонность к резкой смене настроения.

Прокуроры требуют пересмотра приговора

Прокуратура Бруклина выразила недовольство решением суда и готовит обращение с требованием ужесточить наказание. Представители обвинения подчеркивают, что трагедия стала результатом систематического игнорирования правил дорожного движения. По их мнению, столь мягкий приговор не соответствует тяжести содеянного и не станет сдерживающим фактором для других нарушителей. Общественность также активно обсуждает ситуацию, задаваясь вопросом, почему человек с таким послужным списком вообще оказался за рулем.